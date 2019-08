Infortunio Chiellini: Acerbi convocato dall'Italia al suo posto

La lesione al crociato anteriore rimediata da Chiellini costringe Mancini a fare a meno di lui: contro Armenia e Finlandia ci sarà Acerbi.

Francesco Acerbi torna a vestire la maglia dell' . Anche se lo fa in una circostanza poco felice: tocca infatti al centrale della , come comunicato dalla FIGC, sostuire Giorgio Chiellini, che oggi ha rimediato un grave infortunio a un ginocchio.

"Grave infortunio nel pomeriggio per Giorgio Chiellini: per il difensore della , come riportato da una nota del club bianconero, gli esami hanno evidenziato la lesione del crociato anteriore del ginocchio destro, con conseguente intervento chirurgico previsto nei prossimi giorni. In chiave Nazionale, il CT Mancini, che aveva inserito il capitano azzurro nell’elenco dei convocati diramato questo pomeriggio in vista delle gare con Armenia e Finlandia, ha deciso di convocare il difensore della Lazio Francesco Acerbi".

Acerbi torna così in Nazionale a distanza di 9 mesi dalla sua ultima apparizione, datata 20 novembre 2018, contro gli in amichevole. Mancini non lo aveva chiamato per le ultime gare di qualificazione disputate dall'Italia prima della pausa estiva. Il suo momento è nuovamente arrivato (qui l'elenco dei convocati per le sfide con Armenia e Finlandia).