Italia, i convocati di Mancini: prima volta per Luca Pellegrini, out Kean e Zaniolo

Roberto Mancini ha diramato l'elenco dei convocati per le sfide contro Armenia e Finlandia: out Kean e Zaniolo, prima volta per Luca Pellegrini.

L’ torna in campo nelle qualificazioni a : le prossime due sfide sono in programma contro Armenia e Finlandia. Roberto Mancini ha diramato la lista dei 26 convocati per i due impegni.

La chiamata a sorpresa è in difesa: il CT ha infatti puntato su Luca Pellegrini , terzino del in prestito dalla , che lo ha acquistato dalla . Per lui è la prima convocazione con la Nazionale Maggiore, dopo aver brillato al Mondiale Under 20 nella scorsa primavera.

Non ci sono altri due giovani come Nicolò Zaniolo e Moise Kean , che saranno invece convocati dall’Under 21 di Paolo Nicolato, nei suoi primi giorni di lavoro con il gruppo dopo l’esperienza con l’Under 20.

Ritorna tra gli attaccanti Kevin Lasagna , mentre c’è anche Stephan El Shaarawy, che ha appena lasciato l’Italia per volare in , allo Shanghai Shenhua.

Rispetto alle ultime convocazioni sono out Leonardo Spinazzola, Alessio Cragno e Fabio Quagliarella, i primi due per infortunio. Assente anche Politano.

Questo l’elenco completo dei convocati di Roberto Mancini.

Portieri: Gianluigi Donnarumma ( ), Pierluigi Gollini ( ), Alex Meret ( ), Salvatore Sirigu ( );

Difensori: Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri ( ), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Roma), Luca Pellegrini (Cagliari), Alessio Romagnoli (Milan);

Centrocampisti: Nicolò Barella ( ), Bryan Cristante (Roma), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa ( ), Stephan El Shaarawy (Shangai Shenhua), Ciro Immobile ( ), Lorenzo Insigne (Napoli), Kevin Lasagna ( ).