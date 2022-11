Il Napoli fa 11 di fila e macina record: goal e vittorie, eguagliata la Juve

I partenopei infilano l'undicesimo successivo di fila in campionato e scrivono la storia: eguagliati due particolari record detenuti dalla Juventus.

Una vittoria col brivido. Qualche secondo di paura finale, prima di continuare la festa. Il Napoli di Luciano Spalletti chiude il suo 2022 a modo suo, con un'altra vittoria. L'undicesima di fila su 15 gare di campionato in questa stagione che certifica un primo posto ampiamente meritato e il comando della classifica saldamente nelle mani degli azzurri.

Un'altra partenza super ha spianato la strada al Napoli nel match casalingo contro l'Udinese. Le reti di Osimhen e Zielinski in avvio hanno messo in discesa il match, prima del tris di Elmas. Poi l'uno-due in tre minuti di Nestorovski e Samardzic ha fatto trattenere il fiato ai presenti al Maradona, e non solo.

13 - Il Napoli diventa la seconda squadra della storia in grado di vincere almeno 13 delle prime 15 partite di un campionato di Serie A, dopo la Juventus (che ci é riuscita quattro volte, 2018/19, 2013/14, 2005/06 e 1949/50). Dominante.#NapoliUdinese pic.twitter.com/0jTD8oTyr0 — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) November 12, 2022

"Le vittorie sono tutte sofferte. I 15 minuti finali della gara aiuta a sottolineare quanto non sia per nulla scontato quanto hanno fatto i ragazzi" ha sottolineato Spalletti a DAZN al termine della gara.

La sua squadra sale a quota 41 e continua a viaggiare a velocità impressionante. Le 11 vittoria di fila in campionaato rappresentano una prima volta in assoluto per i partenopei, che finora non c'erano mai riusciti nella loro storia.

Nonostante i cambiamenti importanti in estate, con gli addii di Koulibaly e Insigne - tra gli altri - e gli arrivi di Kim Min-jae e Kvaratskhelia, il Napoli sta vivendo un periodo d'oro. La formazione di Spalletti ha vinto in 17 delle ultime 19 partite di Serie A, con due pari, e in questo parziale ha segnato ben 50 goal, con una media di oltre 2,5 reti a partita.

"Con l'Udinese si chiude una striscia straordinaria di successi. Questo è certamente il mio Napoli migliore" le parole del presidente Aurelio De Laurentiis su Twitter dopo la gara di ieri.

Con l'Udinese si chiude una striscia straordinaria di successi. Questo è certamente il mio Napoli migliore. Ci fermiamo per due settimane ma riprenderemo con la stessa voglia e la stessa tenacia, consapevoli della nostra forza. — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) November 12, 2022

Con la vittoria sui friulani, Il Napoli diventa la seconda squadra della storia in grado di vincere almeno 13 delle prime 15 partite di un campionato di Serie A, dopo la Juventus. I partenopei raggiungono i bianconeri anche in un altro particolare primato. Calibrando la Serie A sui tre punti a vittoria, questa è la quarta volta che una squadra supera i 40 punti nelle prime 15 partite giocate di un campionato: a riuscirci finora era stata solo Madama.

Vince e diverte. Il Napoli va in vacanza con il primato in classifica e una lunga serie di record. Il modo migliore per staccare la spina e ricaricare le batterie dopo una serie positiva da urlo. Una squadra tritatutto, in grado di infilare per undici vittorie di fila e tentare la prima fuga del campionato, scavando già un solco con le inseguitrici.

Il miglior Napoli della gestione De Laurentiis e dell'intera storia del club. Una squadra che qualcuno ha definito 'ingiocabile' e che sta conquistando primati su primati, riscrivendo i numeri della società andando addirittura oltre a quelli della formazione da sogno che conquistò scudetti e coppe con Diego Armando Maradona e quella che sfiorò il titolo con Maurizio Sarri in panchina.