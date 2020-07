Il momento no di Lautaro Martinez: il 'Toro' non incorna più

Il rigore sbagliato col Bologna è solo l'ultimo episodio del declino di Lautaro dopo la ripresa post-COVID. E le voci sul Barcellona non si placano.

Lo sguardo sempre un po' imbronciato, la testa bassa, le polveri sorprendentemente bagnate. Dov'è finito Lautaro Martinez? Una domanda che un po' tutti si stanno ponendo, all' e non solo, dopo la ripartenza della stagione. Una questione tornata prepotentemente d'attualità dopo il calcio di rigore sbagliato dall'argentino nella gara persa contro il Bologna.

Un episodio che non fa che affondare il coltello in una piaga ormai evidentissima. Il Lautaro dell'inizio della stagione, semplicemente, non c'è più. Opaco, impreciso, spento. Lontano parente dell'attaccante guizzante e mortifero che, perfetta metà della coppia con Romelu Lukaku, era il simbolo dell'Inter contiana in lotta per lo Scudetto.

Di pari passo con il crollo dei nerazzurri, penalizzati dal pareggio contro il e dalla sconfitta contro il ma anche dal percorso netto della capolista, ecco il crollo di Lautaro. Proprio in concomitanza con le costanti voci sul trasferimento al . Vuole andare, vuole restare, Messi lo pretende nella propria squadra, i due club discutono sulle contropartite e sul prezzo. Chi non ne uscirebbe frastornato?

"Lautaro non ha manifestato minimamente la volontà di andare via - ha minimizzato Beppe Marotta a DAZN prima della gara contro il Bologna - Essere giocatore dell'Inter significa essere giocatore di una grande squadra e anche per lui deve essere motivo di grande orgoglio".

Eppure è innegabile che il Lautaro pre-COVID e il Lautaro post-COVID sembrano, rispettivamente, il fratello forte e quello scarso. Una prima avvisaglia si è avuta già nella semifinale di ritorno contro il , che ha visto gli azzurri approdare in finale e l'argentino rimanere completamente fuori dalla partita. E nelle successive partite di campionato non è andata molto meglio. Anzi.

Altre squadre

Lautaro ha segnato solo contro la , un tocco facile facile da pochi passi per premiare il perfetto assist di Candreva. E contro il ha servito a de Vrij l'assist del pareggio. Ma non sono stati che un paio di lampi nel buio. Inizialmente in panchina contro il Sassuolo, a secco - quasi un'impresa - nel tennistico 6-0 al . E in campo contro il Bologna, ma solo per calciare contro le mani di Skorupski il penalty della possibile sicurezza.

Più che il rigore, l'emblema delle difficoltà di Lautaro si può individuare proprio nel match di qualche giorno fa contro il Brescia. Gara che pare la classica partitella del giovedì contro la Primavera, tanto sono diverse le forze in campo. Solo che segnano un po' tutti, meno lui. Il 'Toro' si sbatte, è nervoso, vorrebbe partecipare alla festa, ma gli altri si divertono e lui no.

Risultato: l'Inter perde il treno che l'avrebbe avvicinata al secondo posto e di questo passo rischia pure il terzo, perché l' è in una forma smagliante e pare non accennare a diminuire i ritmi. Non è tutta colpa di Lautaro, no di certo, ma è un dato di fatto che se cala lui cala un po' tutta la creatura di Conte. Proprio mentre le voci su un addio in direzione Barcellona non accennano a placarsi.