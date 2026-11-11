Il Milan sogna Tresoldi a gennaio, Camarda prepara le valigie: A, B o estero, ecco dove potrebbe giocare?

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I rossoneri vogliono un acquisto offensivo a gennaio: se arrivasse Tresoldi, la punta classe 2008 potrebbe salutare in prestito: la situazione.

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Il mercato di gennaio si avvicina e in casa Milan la dirigenza è pronta a rinforzare in maniera importante il reparto offensivo. Il colpo sognato porta il nome di Nicolò Tresoldi e Gerry Cardinale avrebbe già deciso di sferrare l’affondo decisivo, per provare a portare alla corte di Ruben Amorim il centravanti italo-tedesco.

MILAN SU TRESOLDI

La dirigenza rossonera sta monitorando, da tempo, il profilo di Tresoldi. Per portarlo a Milano già a gennaio servirebbe un esborso economico importante, ma da quello che filtra l’idea è di voler tentare l’assalto sin dal mercato di riparazione, costi quel che costi.

Gerry Cardinale avrebbe dato il via libera per anticipare la concorrenza: provare a prendere Tresoldi subito per evitare aste ancor più pesanti a luglio. L'idea della dirigenza è di presentare un'offerta concreta già nella sessione invernale, per una cifra che potrebbe avvicinarsi a 50 milioni di euro.

IL DIAVOLO VUOLE LA COPPIA CON RAMOS

Nei piani del club, c’è la volontà di affiancare Tresoldi e Gonçalo Ramos, creando una coppia di grande affidabilità e dando ad Amorim la possibilità che fin qui è mancata. In questo, però, sembra venir preparata parallelamente la cessione, in prestito, di Camarda.

FIDUCIA IN ESTATE POI POCO SPAZIO

Durante la preparazione estiva, Francesco Camarda aveva mostrato lampi di grande classe e un feeling naturale con il gol, brillando nell’amichevole scozzese contro il Celtic e convincendo staff e tifosi sulle sue immense potenzialità nel calcio dei grandi.

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Nonostante le premesse positive e la stima iniziale, l'impatto con la prima squadra in campionato e in Europa League è stato a minutaggio ridottissimo: solo 119 minuti in 6 presenze, con Cisse talvolta preferitogli in Europa League. Zero i goal realizzati.

Con il potenziale arrivo di Tresoldi (o di un’altra punta), gli spazi per Camarda sono destinati a chiudersi ulteriormente: per questo potrebbe andar via, a titolo temporaneo, per crescere e giocare altrove.

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A, B O ESTERO: QUALE FUTURO PER CAMARDA?

Per Camarda sono tre le opzioni possibili, un club di Serie A, come fu il Lecce l’anno scorso, per testarlo subito nella massima serie, un'esperienza in Serie B per giocare con continuità da titolare, o una pista estera per un percorso di crescita internazionale.

Il Milan e il baby bomber valuteranno insieme: il club rossonero continua a vedere in Camarda la punta principale su cui costruire il futuro. Per cui la scelta verrà presa congiuntamente, per dare al giocatore classe 2008 un semestre da protagonista prima di essere valutato nuovamente in estate.