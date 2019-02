Il maestro di Allegri è sicuro: "La sua avventura con la Juventus è finita"

Galeone, tecnico da cui Allegri ha imparato tutto, parla del momento della Juventus: "Può fare l'impresa. E dedicarla a Sacchi...".

Ogni allenatore ha il suo maestro. Qualcuno che gli ha insegnato i trucchi del mestiere, i segreti sul campo da calcio. Da giocatore allievo, a grande tecnico che molto spesso è riuscito a superare colui che gli ha insegnato tutto. Chiedere a Max Allegri, ad esempio. Sempre pronto a ringraziare Giovanni Galeone.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il tecnico napoletano, che in quarant'anni di carriera ha allenato dalla Serie D, ha avuto Allegri ai tempi del Pescara, a inizio anni '90. Qui l'attuale tecnico della Juventus ha cominciato ad interessarsi al mondo della panchina, diventando un allenatore migliore rispetto al giocatore, comunque positivo, visto in campo.

Allegri è sempre pronto ad ascoltare i consigli di Galeone, sopratutto in termini tattici. Chissà se non abbia assimiliato anche quelli per il suo futuro, considerando che già due anni fa l'ex allenatore di Perugia e Pescara consigliò al Campione d'Italia in carica di lasciare la Juventus.

Ora Galeone torna alla carica, pià deciso che mai. Sicuro che a giugno la Juventus avrà un altro allenatore:

"Al di là di come andrà l’avventura in Champions penso che la sua avventura alla Juve sia finita. Se non la vince, per me, non è un gran fallimento. Non è che perchè prendi CR7 vincerai di sicuro...".

A Radio Kiss Kiss, Galeone ha anche parlato di Sacchi, non proprio il migliore amico di Allegri:

"Può far ricredere il grande santone che continua con questa storia dello spartito legato ad una squadra. Sacchi parla sempre di questa puttanata dello spartito, ma se io ho uno spartito di Rachmaninov e lo suona il pianista di piano bar è una cosa, se lo suona Pollini è un’altra. Non si può aggredire un allenatore che con la Juventus ha vinto 10 titoli".

Galeone spera ovviamente che Allegri possa rimontare il difficile 2-0 subito in casa dell'Atletico Madrid: