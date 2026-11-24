Il Como si avvia verso una sessione di mercato di gennaio…priva di colpi. L’indicazione arriva direttamente dal vertice del club, Mirwan Suwarso.
Il Presidente dei lariani è intervenuto a Sky nel pre-partita di Como-AEK, gara valida per il quinto turno della League Phase di Champions.
Fra i temi toccati, anche quello relativo a dei possibili investimenti durante il mercato di riparazione, magari per dare un’alternativa in attacco dopo l’infortunio di Moise Kean.
LE PAROLE DI SUWARSO
Intervistato da Sky Sport prima del fischio d’inizio di Como-AEK, Mirwan Suwarso ha ribadito con chiarezza quale sarà la rotta economica durante il calciomercato di riparazione. «Non ci sono soldi per gennaio, non ci sono acquisti programmati» ha sottolineato con un messaggio sintetico ma inequivocabile il numero uno della società biancoblu intenzionata a rispettare paletti di sostenibilità e pianificazione pluriennale piuttosto che rincorrere soluzioni d’emergenza.
La linea esposta da Suwarso nel pre-partita non nasce, ovviamente, dall’idea di un disimpegno, bensì da una strategia precisa: evitare spese fuori budget per profili ritenuti non funzionali al progetto di lungo periodo.
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L’INFORTUNIO DI KEAN
Certamente, dunque, a Como ci si concentrerà sul recupero di Moise Kean. L’attaccante si è fatto male alla tibia, non quella già portatrice di problemi a Firenze. I tempi di recuperano restano alquanto incerti e, sul lago, non c’è l’idea di forzare sul recupero, anche in virtù del rendimento di Douvikas.
Tuttavia, come emerge dalle parole rilasciate a Sky, la dirigenza ritiene che l’infortunio dell’attaccante vada affrontato innanzitutto con pazienza, monitorando l’evoluzione clinica giorno dopo giorno senza farsi trascinare dal panico. Nonostante questo, però, non verranno spesi ulteriori soldi a gennaio, neanche per dei prestiti.
NIENTE MERCATO A GENNAIO PER FABREGAS?
Al netto di parole di pretattica, ma non sembra questo il caso, non verrà ulteriormente rinforzata la rosa a disposizione di Fabregas nel calciomercato invernale.
Da capire, però, se - al netto delle parole di Suwarso - il club effettivamente eviterà anche di cogliere eventuali opportunità a gennaio.
In ogni caso, senza extra-budget per gennaio, il Como si affida alla propria struttura, alla guida tecnica di Fabregas e alla compattezza del gruppo per superare lo stop di Kean e restare in linea con i propri obiettivi stagionali.