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Hussein Hamdy
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Il Barcellona torna a corteggiare Bastoni: il difensore dell’Inter pone una condizione per l’accordo

A. Bastoni
Barcellona
Inter
LaLiga
H. Flick
Italia
Spagna
Germania

Bastoni sembra aprire a un trasferimento al Barcellona. La scorsa estate Flick, allora allenatore dei catalani, non aveva dato il via libera al suo ingaggio, ma il difensore resta comunque tra gli obiettivi di Deco, direttore sportivo del club.

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Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, sembra aperto a un trasferimento al Barcellona nonostante la delusione subita la scorsa estate, quando l’allenatore catalano Hansi Flick si era rifiutato di approvare il suo ingaggio, lasciando il calciatore italiano nella lista dei desideri del direttore sportivo Deco.

Secondo «Mundo Deportivo», il 27enne era in cima alla lista dei difensori cercati dal Barcellona nella scorsa stagione. A gennaio il comitato sportivo aveva chiesto un centrale esperto e mancino, e Deco si era messo al lavoro per chiudere l’affare.

Deco ha trovato un accordo con il giocatore fino al 2031, subordinato però al via libera di Flick.

A maggio, però, Flick non era ancora convinto: aveva arretrato Gerard Martin in difesa e voleva prima rinforzare altri reparti.

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A cinque mesi di distanza il Barcellona cerca ancora un centrale e Bastoni resta in cima alla lista di Deco. Dopo il precedente, però, sorge una domanda: che cosa pensa il difensore dell’Inter dell’interesse catalano?

L’italiano non chiude porte: resterebbe disponibile se il Barcellona si rifacesse vivo, conferma il quotidiano spagnolo.

L’estate scorsa, però, l’affare saltò e Bastoni ne rimase deluso, avendo già immaginato il suo futuro in blaugrana.

Bastoni sa che, se il Barcellona lo vuole davvero, dovrà dimostrarlo. L’italiano si sente a suo agio all’Inter, dove quest’anno è capitano e leader.

Al momento è focalizzato sul percorso con il club, convinto di giocare in una delle squadre più importanti d’Europa.

Sotto contratto con l’Inter fino al 2028, percepisce uno degli stipendi più alti della rosa e considera il club di casa sua.

Se dovesse davvero trasferirsi, vuole essere certo di essere una priorità non solo per Deco, ma anche per Hansi Flick.

Per questo vuole parlarne prima con l’allenatore tedesco e capire direttamente da lui quale sia la sua posizione.

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