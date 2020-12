Ibrahimovic e la rissa con Onyewu: "Chiamai subito Galliani e chiesi scusa"

Zlatan Ibrahimovic racconta il suo lato oscuro: "Sono rissoso è vero, la rissa mi fa sentire vivo. Se guardo o torno indietro? No, perché è già tardi"

Non c'è solo il grande amore per il Milan nello Zlatan Ibrahimovic che si confessa a 'Sportweek'. L'attaccante svedese svela anche aspetti più intimi del suo carattere, quella rabbia e voglia di emergere che lo ha fatto diventare quello che è oggi, ma che a volte lo ha messo sotti i riflettori per motivi extra-calcistici.

"Sono rissoso è vero, la rissa mi fa sentire vivo. La prima della mia vita è stata contro me stesso, per capire chi ero, cosa volevo. L’unico vero nemico, ero io: quando ho vinto contro me stesso, ho iniziato a volare. Ero giovane, sfidando me stesso ho capito che potevo fare quello che volevo ed ero capace di farlo. Quando ho deciso di essere il numero uno al mondo. Più o meno avevo 13 o 14 anni. Avevo una fiducia troppo forte. Perché tutti erano contro di me, ero solo contro tutti, nessuno credeva in me. E dovevo crederci io. Quando chiedevo agli altri 'cosa devo fare, come funziona?', mi dicevano che nessuno era stato nella mia situazione. Allora lì ho capito, questa è la mia storia, devo scriverla io, devo fare tutto da solo. Se guardo o torno indietro? No, perché è già tardi".

A proposito di risse, una famosa avvenne proprio al Milan in allenamento, col gigante statunitense Oguchi Onyewu. Ibra oggi svela cosa accadde dopo...

"Cazzate ne ho fatte tante, anche nel calcio, adesso sono più maturo. Io non cerco il litigio, succede. Quando ero al la prima volta con Onyewu però sono stato onesto e veloce, ho chiamato subito Galliani. Ho detto ascolta, no, non ho detto ascolta, ho detto scusa. Prima che ti chiamino altri, ti dico cosa è successo, bla bla bla fai quello che vuoi, prendi un mese di stipendio, accetto tutto. Poi lui è stato più grande di me, ha detto 'noi siamo una famiglia, hai chiesto scusa, andiamo avanti'...".

Ibra è così, grande slanci, ma anche posizioni difficili da scalfire.

"Odio è una parola brutta, odiare qualcuno è grave. Significa che hai passato il limite, nel mio mondo non c’è odio. Io non odio. Se mi chiedi cosa non mi piace, ti dico le persone false, ma se sei un po’ intelligente le riconosci, non c’è bisogno di odiarle. Io sono chi sono, ma posso essere anche il contrario, perché sono stato tutte e due: povero e ricco. Ecco, una cosa che non mi piace è questo mondo costruito, finto. I famosi salutano i famosi come se si conoscessero 'ehi, ciao come stai?'. Io se non ti conosco, non ti conosco. So dire grazie. Devo dirlo alla mia famiglia che è sempre con me, nei momenti belli e in quelli difficili. Quando è up e quando è down. Siamo molto uniti, sono sempre intorno a me. Ansie? Non ne ho. Non era ansia neanche il frigorifero vuoto, quando non avevo da mangiare. Quello era istinto di sopravvivenza",

E poi c'è la grandezza dell'uomo di sport, arrivato al top con una determinazione e autostima che è tutta racchiusa nelle parole con cui descrive lo Zlatan calciatore.