Ibrahimovic cuore rossonero: "Al Milan mi sento a casa, è il top of the top"

L'attaccante svedese ha parlato a 'SportWeek': "Non cambierei i miei 12 Guldbollen (il Pallone d'Oro svedese) per uno di France Football".

Non c''è dubbio, Zlatan Ibrahimovic è l'uomo simbolo della rinascita del , anche se poi all'interno del miracolo sportivo ci sono tantissimi protagonisti e tantissime storie degne di essere evidenziata. Ma dall'arrivo dello svedese, i rossoneri hanno cambiato marcia.

Nel corso di una intervista a 'SportWeek', Ibrahimovic ha come sempre regalato spettacolo con le parole.

"Ho giocato in tanti club e ho rispetto per tutti i miei club. Grandi ricordi. Ma il Milan è il club dove mi sento a casa. Vado a Milanello ogni mattina e non ho fretta di tornare a casa, perché sono a casa. Mi sono sentito così la prima volta che sono venuto al Milan, era il 2010. Con Galliani e Berlusconi, con la squadra, tutti quelli che lavoravano li, c'era un altro feeling, un'altra atmosfera. Ti facevano sentire a casa. Questo mi piaceva perché potevo essere me stesso e allo stesso tempo giocavo per uno dei club più grandi al mondo. Per questo per me il Milan è il top of the top".

Zlatan poi racconta il suo punto di vista su una delle mancanze della sua carriera, ovvero il Pallone d'Oro.

"Non cambierei i miei 12 Guldbollen (il Pallone d'Oro svedese) per uno di France Football. Perché per me significano continuità. Ho visto tanti che hanno vinto Mondiale, Europeo, , anche il Pallone d'Oro, hanno avuto un anno meraviglioso, fantastico, poi dopo sono spariti. Invece io sono nel game da 25 anni. Sempre al top. Sempre al top. Allora non cambio niente per una cosa sola, un colpo fortunato, Questo non è un one lucky shot. C'è una grande differenza".

L'attaccante del Milan poi fa capire in poche parole lo spirito di vittoria che possiede ancora, alla sua età.

"La vittoria è la mia droga. È difficile spiegare, però quando sono in campo io devo vincere. A tutti i costi, ma sempre. Ho un rating di vittorie in allenamento, nelle partitelle, del 95%. Non è una bugia. Quando perdo si vede, ma non capita spesso perché non perdo. Sono troppo fissato di vincere, ma troppo. Forse si è capito anche con la squadra, come nel pareggio col : forse sei mesi fa sarebbero stati contenti, invece stavolta erano tutti incazzati e il giorno dopo lo erano ancora".

Ma cosa chiede Ibrahimovic per Natale? La risposta, ovviamente, non è convenzionale.