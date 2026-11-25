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Hoffenheim-Sturm Graz: orario del calcio d'inizio

Europa League - Game Week 5 26 nov 2026 - 15:00 SNP Arena

L'Hoffenheim ospita lo Sturm Graz nella SNP Arena di Sinsheim per una partita di Europa League. Le due squadre occupano posizioni consecutive nella parte bassa della classifica della fase campionato.

Per i padroni di casa allenati da Christian Ilzer, novembre si è rivelato finora complicato. Nell'ultima partita è arrivata una sconfitta per 1-0 sul campo dell'Eintracht Francoforte e, nelle gare più recenti di Bundesliga, l'Hoffenheim ha ottenuto una sola vittoria.

Quel successo è arrivato contro lo Schalke 04, battuto 2-1. In Europa League, l'Hoffenheim aveva pareggiato 1-1 contro il Crystal Palace.

Lo Sturm Graz arriva con problemi ben più consistenti. La squadra di Fabio Ingolitsch ha perso le ultime quattro partite ufficiali, la più recente per 1-0 sul campo dell'Altach.

In Europa League, lo Sturm è stato sconfitto nell'ultima gara dal NK Celje per 3-2. Nella partita di campionato contro il Salisburgo sono stati segnati sette gol: per la squadra di Graz è finita 4-3 a favore degli avversari.

La difesa è dunque il grande problema degli ospiti: lo Sturm ha subito dodici gol nelle ultime cinque partite. L'Hoffenheim, invece, deve migliorare soprattutto in attacco.

Ecco tutte le informazioni sull'orario del calcio d'inizio e su dove vedere la partita in diretta TV e streaming.

La settimana di Hoffenheim e Sturm Graz: cosa è successo?

Nelle ultime cinque partite ufficiali, l'Hoffenheim ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Nell'ultima gara ha perso 1-0 sul campo dell'Eintracht Francoforte. In precedenza aveva battuto lo Schalke 04 per 2-1. Nel complesso ha segnato quattro gol e ne ha subiti sei.

Lo Sturm Graz non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite, chiudendo con un pareggio e quattro sconfitte. Nell'ultima gara ha perso 1-0 sul campo dell'Altach; in precedenza era stato battuto 4-3 dal Salisburgo. Il bilancio è di otto gol segnati e dodici subiti.

Hoffenheim-Sturm Graz: formazioni

Hoffenheim-Sturm Graz: stato di forma

Hoffenheim-Sturm Graz: precedenti

Testa a testa Pareggio 1 0 0 Amichevoli dei club Hoffenheim TSG 3 Sturm Graz SGR 1 FIN 3 Gol segnati 1 Partite senza 2.5 goal 1 / 1 Entrambe le squadre hanno segnato 1 / 1

Hoffenheim-Sturm Graz: le classifiche