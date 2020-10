Higuain senza filtri: "In Europa ero demotivato e non volevo allenarmi"

Gonzalo Higuain ha pensato al ritiro. Alla soglia dei 33 anni, il 'Pipita' racconta i periodi difficili vissuti negli ultimi mesi alla parallelamente all'esplosione dell'emergenza Coronavirus.

L'argentino, da poco trasferitosi all' Miami, alla 'CBS' si confessa senza filtri.

"In Europa avevo perso la gioia di giocare per diverse circostanze, su tutte la pressione elevata. Ogni giorno dovevo dimostrare cosa avessi fatto per tutta una carriera, non ti danno il tempo di giocare e divertirti. Ho sempre avuto un'ottima reputazione, penso di non aver mai avuto bisogno di dimostrare qualcosa. Qui invece sono rilassato e felice".

Altre squadre

"Sono stato molto demotivato, non volevo allenarmi e non ero sicuro nemmeno di continuare a giocare. Per questo ho pensato che questo campionato sarebbe stata una cosa positiva per me".