Hazard tra Chelsea e Real Madrid: "Ho preso la mia decisione"

Da Eden Hazard parole criptiche sul futuro al Chelsea: "La mia decisione l'ho già presa, ho parlato col club. C'è una finale da giocare".

Dalla finale di raggiunta proprio grazie al suo rigore decisivo a un addio che ormai appare scontato: Eden Hazard dovrebbe lasciare il tra qualche settimana per tentare una nuova avventura dopo sette stagioni passate a Londra.

Il fuoriclasse belga non ha ammesso chiaramente che andrà via ma, alla stampa inglese, ha lasciato comunque intendere che il suo avvenire difficilmente sarà ancora in .

"Champions garanzia per rimanere? No, non penso. Ho preso la mia decisione, è così. Sono in attesa di sviluppi ma ho parlato con la società un paio di settimane fa. La scelta è stata fatta ma abbiamo ancora una finale da giocare e poi si vedrà".

Le prestazioni dell'ex non saranno condizionate da una situazione in chiaro bilico e da definire ufficialmente con un annuncio che toglierà ogni dubbio.

"Non sono mai stato distratto da tutto ciò, quando sei in campo provi a concentrarti solo sulla partita e fare il meglio per vincere, senza dar conto alle questioni personali o societarie".

Ad attendere Hazard, con ogni probabilità, il del suo idolo Zinedine Zidane che ha pubblicamente ammesso l'ammirazione per la stella dei 'Blues'. Ancora per poco.