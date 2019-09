Guerra social tra Owen e Shearer: "Non credo tu sia così fedele..."

Gli ex compagni di Nazionale e Newcastle hanno dato via ad un battibecco via web: "Sì Michael, anche noi abbiamo pensato lo stesso".

Sono stati compagni di Nazionale, quando Owen si mostrava al mondo come il talento più importante dell' e Shearer brillava quale stella numero uno della Nazionale dei Tre Leoni. Sono stati compagni al , nel 2005/2006, ultimo anno di carriera del secondo. Compagni e forse amici all'epoca, nemici ed avversari su Twitter, ora.

Caos social nelle ultime ore tra Owen e Shearer, che hanno dato vita ad un'accesa discussione via internet riguardante proprio il Newcastle, le ambizioni del primo e la fedeltà del secondo. Tutto è nato dalle dichiarazioni dell'ex , definendo il club bianconero poco serio ed ambizioso, un errore per la sua carriera.

Owen rimase deluso dai tifosi del Newcastle, che ad un certo punto della stagione cominciarono a contestare il giocatore e il suo acquisto uno spreco di soldi:

"Non posso negare che le loro azioni quel giorno abbiano cambiato le cose per me. Non avrei nemmeno più tentato di ingraziarmi con i fan. Ho capovolto il mio pensiero, non avevo bisogno di giustificarmi con i fottuti tifosi".

Affermazioni che hanno mandato su tutte le furie Shearer:

"Sì Michael, anche noi abbiamo pensato lo stesso viste le 120mila sterline a settimana".

Al che Owen ha risposto all'ex compagno: