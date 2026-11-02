Come vedere West Bromwich Albion-Southampton con una VPN

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Presentazione della partita

Championship - Game Week 14 3 nov 2026 - 15:00 The Hawthorns

Il West Bromwich Albion ospita il Southampton al The Hawthorns in Championship. Le due squadre sono separate da una sola posizione in classifica e puntano entrambe a entrare nella metà alta della graduatoria.

Il West Bromwich Albion arriva in buona forma dopo il convincente successo per 3-1 sul West Ham United al London Stadium del 31 ottobre. La squadra di James Morrison ha vinto tre delle ultime cinque partite di Championship, in una serie di incontri ricca di goal da entrambe le parti.

Anche il Southampton arriva a questa sfida in un buon momento. La squadra di Tonda Eckert ha battuto 4-1 il Queens Park Rangers nell’ultima partita e ne ha vinte quattro delle ultime cinque, risultando attualmente una delle formazioni più in forma del campionato.

La vittoria del West Bromwich Albion sul campo del West Ham è stata frutto di una solida prestazione collettiva, con goal realizzati da diversi giocatori e una tenuta difensiva che ha retto quando i padroni di casa hanno minacciato di rientrare in partita.

Il rendimento esterno del Southampton in questa stagione è stato particolarmente positivo. Le tre vittorie nelle ultime quattro trasferte, tra cui il successo per 2-3 sul campo del West Ham e quello per 0-1 a Norwich, confermano la qualità della squadra lontano da casa.

È una sfida tra due club che si sono affrontati cinque volte nelle ultime stagioni, con risultati favorevoli ora all’uno, ora all’altro. Al The Hawthorns si preannuncia una partita combattuta.

Ecco tutto quello che c’è da sapere per vedere West Brom-Southampton, compresi l’orario d’inizio, il canale TV e le opzioni per la diretta streaming.

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