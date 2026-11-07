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Serie C
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Guarda Torres contro Latina in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in live streaming?

Torres vs Latina
Torres
Latina
Serie C

Come vedere la partita di Serie C tra Torres e Latina, con orario di inizio e notizie sulle squadre

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Serie C - Game Week 13

Torres-Latina sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire il match.

La Torres ospita il Latina in una sfida del Girone B di Serie C che mette di fronte due squadre separate da sei posizioni in classifica ma accomunate dalla necessità di trovare continuità di risultati.

I sardi arrivano a questo appuntamento con un ruolino di marcia altalenante nelle ultime settimane. Il pareggio per 0-0 nell'ultimo turno contro il Pescara ha frenato una striscia positiva costruita con la vittoria per 2-0 sul Guidonia Montecelio, e ora la Torres cerca risposte davanti al proprio pubblico.

Il Latina si presenta in trasferta con un momento di forma discreto alle spalle. I pontini hanno raccolto due vittorie nelle ultime cinque uscite, compreso il successo per 2-0 sull'Atalanta U23, anche se il più recente pareggio per 1-1 contro il Pianese ha spezzato la spinta positiva.

In classifica, la Torres occupa la settima posizione nel Girone B, mentre il Latina si trova al tredicesimo posto. I tre punti in palio potrebbero spostare gli equilibri in una zona di classifica ancora fluida per entrambe le formazioni.

I precedenti tra le due squadre risalgono alla Serie D e raccontano di sfide equilibrate, con il Latina che ha spesso saputo far valere la propria qualità anche in trasferta. Sarà interessante vedere se la Torres riuscirà a sfruttare il fattore campo per invertire questa tendenza.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Torres-Latina in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per la Torres non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla formazione probabile. Lo staff tecnico non ha ancora comunicato indisponibilità o la lista dei convocati, e gli aggiornamenti saranno resi noti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Sul fronte del Latina la situazione è analoga: nessun dato su indisponibili o convocati è stato reso noto. Le informazioni sulle formazioni di entrambe le squadre verranno aggiornate a ridosso della gara.

Stato di forma

TOR

TOR - Forma

CAM
D1-1
ATA
V2-1
ACR
S2-0
GUM
V2-0
PES
D0-0
Gol segnato (subito)
5/4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
LAT

LAT - Forma

SAM
D1-1
ATA
V2-0
VIS
V1-0
SPE
D1-1
PNS
D1-1
Gol segnato (subito)
6/3
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

La Torres ha raccolto nelle ultime cinque partite di Serie C un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta. I sardi vengono dal pareggio per 0-0 contro il Pescara nell'ultimo turno, dopo aver battuto il Guidonia Montecelio per 2-0 e l'Atalanta U23 per 2-1. La sconfitta più recente nel periodo è arrivata contro l'AC Reggiana 1919 per 2-0. Nelle cinque partite considerate, la Torres ha segnato sei reti e ne ha concesse quattro.

Il Latina presenta un bilancio di due vittorie, tre pareggi e nessuna sconfitta nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è il pareggio per 1-1 contro il Pianese, che ha interrotto una serie positiva costruita con il successo per 1-0 sulla Vis Pesaro e la vittoria per 2-0 sull'Atalanta U23. I pontini hanno segnato sei gol e ne hanno subiti tre nelle cinque gare considerate.

Precedenti

Testa a testa

TorresPareggioLatina
2
0
3
Serie D
Torres badge
Torres
TOR
1
Latina badge
Latina
LAT
3
FIN
Serie D
Latina badge
Latina
LAT
3
Torres badge
Torres
TOR
0
FIN
Serie D
Torres badge
Torres
TOR
1
Latina badge
Latina
LAT
0
FIN
Serie D
Latina badge
Latina
LAT
0
Torres badge
Torres
TOR
1
FIN
Serie D
Torres badge
Torres
TOR
1
Latina badge
Latina
LAT
2
FIN
4Gol segnati8
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al marzo 2021, quando il Latina vinse per 3-1 in casa della Torres in Serie D. Guardando agli ultimi cinque incontri disponibili, il bilancio vede il Latina in vantaggio con tre vittorie contro due della Torres, con i sardi che hanno prevalso nel marzo 2020 per 1-0 e nell'ottobre 2019 per 1-0 in trasferta.

Classifica

Grp. B

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
SpeziaSpeziaSPE
131120256+1935
V
V
D
V
V
2
RavennaRavennaRAV
13922258+1729
V
V
V
S
V
3
GrossetoGrossetoGRO
126512515+1023
D
V
D
V
S
4
AC Reggiana 1919AC Reggiana 1919ACR
136251915+420
S
V
S
S
V
5
PescaraPescaraPES
125431513+219
D
V
V
D
V
6
LivornoLivornoLIV
125431716+119
V
S
D
D
S
7
TorresTorresTOR
125431312+119
D
V
S
V
D
8
CampobassoCampobassoCAM
125341820-218
V
V
S
S
D
9
Atalanta U23Atalanta U23ATA
136071821-318
V
S
V
S
V
10
Guidonia MontecelioGuidonia MontecelioGUM
124531513+217
D
S
V
D
V
11
PerugiaPerugiaPER
125251618-217
D
S
V
S
V
12
VadoVadoVAD
134451516-116
S
D
V
D
V
13
LatinaLatinaLAT
123631212015
D
D
V
V
D
14
ForliForliFOR
133641718-115
V
S
D
S
D
15
PinetoPinetoPIN
123541013-314
S
V
V
D
S
16
SambenedetteseSambenedetteseSAM
122461620-410
S
V
D
D
V
17
PianesePianesePNS
12174711-410
D
D
D
D
V
18
Ostia MareOstia MareOTM
132381019-99
S
S
S
S
D
19
GubbioGubbioGUB
132291022-128
S
D
S
S
S
20
Vis PesaroVis PesaroVIS
121291126-155
D
S
S
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

Nel Girone B di Serie C, la Torres occupa la settima posizione mentre il Latina si trova al tredicesimo posto.

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