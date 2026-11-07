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Torres-Latina sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire il match.
La Torres ospita il Latina in una sfida del Girone B di Serie C che mette di fronte due squadre separate da sei posizioni in classifica ma accomunate dalla necessità di trovare continuità di risultati.
I sardi arrivano a questo appuntamento con un ruolino di marcia altalenante nelle ultime settimane. Il pareggio per 0-0 nell'ultimo turno contro il Pescara ha frenato una striscia positiva costruita con la vittoria per 2-0 sul Guidonia Montecelio, e ora la Torres cerca risposte davanti al proprio pubblico.
Il Latina si presenta in trasferta con un momento di forma discreto alle spalle. I pontini hanno raccolto due vittorie nelle ultime cinque uscite, compreso il successo per 2-0 sull'Atalanta U23, anche se il più recente pareggio per 1-1 contro il Pianese ha spezzato la spinta positiva.
In classifica, la Torres occupa la settima posizione nel Girone B, mentre il Latina si trova al tredicesimo posto. I tre punti in palio potrebbero spostare gli equilibri in una zona di classifica ancora fluida per entrambe le formazioni.
I precedenti tra le due squadre risalgono alla Serie D e raccontano di sfide equilibrate, con il Latina che ha spesso saputo far valere la propria qualità anche in trasferta. Sarà interessante vedere se la Torres riuscirà a sfruttare il fattore campo per invertire questa tendenza.
Di seguito tutte le informazioni su come seguire Torres-Latina in diretta TV e in live streaming.
Notizie sulle squadre
Per la Torres non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla formazione probabile. Lo staff tecnico non ha ancora comunicato indisponibilità o la lista dei convocati, e gli aggiornamenti saranno resi noti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.
Sul fronte del Latina la situazione è analoga: nessun dato su indisponibili o convocati è stato reso noto. Le informazioni sulle formazioni di entrambe le squadre verranno aggiornate a ridosso della gara.
Stato di forma
La Torres ha raccolto nelle ultime cinque partite di Serie C un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta. I sardi vengono dal pareggio per 0-0 contro il Pescara nell'ultimo turno, dopo aver battuto il Guidonia Montecelio per 2-0 e l'Atalanta U23 per 2-1. La sconfitta più recente nel periodo è arrivata contro l'AC Reggiana 1919 per 2-0. Nelle cinque partite considerate, la Torres ha segnato sei reti e ne ha concesse quattro.
Il Latina presenta un bilancio di due vittorie, tre pareggi e nessuna sconfitta nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è il pareggio per 1-1 contro il Pianese, che ha interrotto una serie positiva costruita con il successo per 1-0 sulla Vis Pesaro e la vittoria per 2-0 sull'Atalanta U23. I pontini hanno segnato sei gol e ne hanno subiti tre nelle cinque gare considerate.
Precedenti
Testa a testa
L'ultimo precedente tra le due squadre risale al marzo 2021, quando il Latina vinse per 3-1 in casa della Torres in Serie D. Guardando agli ultimi cinque incontri disponibili, il bilancio vede il Latina in vantaggio con tre vittorie contro due della Torres, con i sardi che hanno prevalso nel marzo 2020 per 1-0 e nell'ottobre 2019 per 1-0 in trasferta.
Classifica
Grp. B
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|13
|11
|2
|0
|25
|6
|+19
|35
V
V
D
V
V
|2
|13
|9
|2
|2
|25
|8
|+17
|29
V
V
V
S
V
|3
|12
|6
|5
|1
|25
|15
|+10
|23
D
V
D
V
S
|4
|13
|6
|2
|5
|19
|15
|+4
|20
S
V
S
S
V
|5
|12
|5
|4
|3
|15
|13
|+2
|19
D
V
V
D
V
|6
|12
|5
|4
|3
|17
|16
|+1
|19
V
S
D
D
S
|7
|12
|5
|4
|3
|13
|12
|+1
|19
D
V
S
V
D
|8
|12
|5
|3
|4
|18
|20
|-2
|18
V
V
S
S
D
|9
|13
|6
|0
|7
|18
|21
|-3
|18
V
S
V
S
V
|10
|12
|4
|5
|3
|15
|13
|+2
|17
D
S
V
D
V
|11
|12
|5
|2
|5
|16
|18
|-2
|17
D
S
V
S
V
|12
|13
|4
|4
|5
|15
|16
|-1
|16
S
D
V
D
V
|13
|12
|3
|6
|3
|12
|12
|0
|15
D
D
V
V
D
|14
|13
|3
|6
|4
|17
|18
|-1
|15
V
S
D
S
D
|15
|12
|3
|5
|4
|10
|13
|-3
|14
S
V
V
D
S
|16
|12
|2
|4
|6
|16
|20
|-4
|10
S
V
D
D
V
|17
|12
|1
|7
|4
|7
|11
|-4
|10
D
D
D
D
V
|18
|13
|2
|3
|8
|10
|19
|-9
|9
S
S
S
S
D
|19
|13
|2
|2
|9
|10
|22
|-12
|8
S
D
S
S
S
|20
|12
|1
|2
|9
|11
|26
|-15
|5
D
S
S
S
S
Nel Girone B di Serie C, la Torres occupa la settima posizione mentre il Latina si trova al tredicesimo posto.