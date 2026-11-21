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Serie C - Game Week 15 22 nov 2026 - 11:30

Sambenedettese-Perugia è trasmessa in diretta su Sky Sport. Per chi preferisce il live streaming, la partita è disponibile su NOW. Di seguito i dettagli per seguire il match.

La Sambenedettese ospita il Perugia nel Girone B di Serie C, un confronto tra due squadre che occupano la parte bassa della classifica e cercano punti preziosi per rilanciarsi.

I rossoblu di casa arrivano a questo appuntamento in un momento di forma negativo. Tre sconfitte nelle ultime cinque partite, compresa la recente caduta per 3-1 contro il Pescara, raccontano di una squadra in difficoltà che fatica a trovare continuità di risultati.

Il Perugia non attraversa un periodo migliore. I biancorossi hanno perso tre delle ultime cinque uscite, con la sconfitta per 0-1 contro la Torres nell'ultimo turno che ha aggravato ulteriormente una classifica già preoccupante.

Nei precedenti recenti tra le due formazioni, il Perugia ha avuto la meglio. L'ultimo scontro diretto, disputato in casa della Sambenedettese nel febbraio 2026, si è concluso con un successo esterno per 0-1.

In classifica la Sambenedettese occupa il diciottesimo posto, mentre il Perugia è tredicesimo: entrambe le squadre hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona pericolosa.

Per chi vuole seguire la partita, di seguito tutte le informazioni su dove vederla in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per la Sambenedettese non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla formazione probabile. Lo staff tecnico non ha ancora comunicato indisponibilità o la lista dei convocati.

Anche per il Perugia la situazione è analoga: nessun dato su indisponibili o diffidati è stato reso noto. Gli aggiornamenti sulle formazioni di entrambe le squadre saranno disponibili nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Stato di forma

La Sambenedettese ha raccolto nelle ultime cinque partite di Serie C una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. I rossoblu vengono dalla sconfitta per 3-1 contro il Pescara, il risultato più recente del periodo, e in precedenza avevano perso per 2-1 contro il Guidonia Montecelio. L'unica vittoria nel periodo è arrivata per 2-1 contro il Livorno. Nelle cinque gare considerate, la Sambenedettese ha segnato sette reti e ne ha subite otto.

Il Perugia ha ottenuto nelle ultime cinque uscite una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. I biancorossi vengono dalla sconfitta per 0-1 contro la Torres nell'ultimo turno, dopo aver perso per 3-2 contro il Pianese. Il risultato più positivo del periodo resta il 5-1 in trasferta contro il Campobasso. Nelle cinque partite considerate, il Perugia ha segnato nove reti e ne ha subite dodici.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'8 febbraio 2026, quando la Sambenedettese ha ospitato il Perugia in Serie C: finì 0-1 per i biancorossi. Anche nell'incontro precedente, disputato il 23 settembre 2025 in casa del Perugia, fu la Sambenedettese a sorprendere vincendo per 1-2. Guardando agli ultimi cinque scontri diretti disponibili, il bilancio vede il Perugia in vantaggio con due vittorie contro una della Sambenedettese, con due pareggi a completare il quadro.

Classifica

Nel Girone B di Serie C, la Sambenedettese occupa la diciottesima posizione mentre il Perugia si trova al tredicesimo posto.