Vuoi accedere al tuo solito servizio di streaming con maggiore sicurezza, o da una parte del mondo diversa in cui potresti imbatterti in restrizioni geografiche? È qui che torna utile una Virtual Private Network (VPN).

Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita Guarda il calcio ovunque. VPN sicura e ultraveloce Protegge la tua connessione e ti aiuta ad accedere ai tuoi contenuti preferiti. Proteggi fino a 10 dispositivi contemporaneamente Connetti fino a 10 dispositivi contemporaneamente. Indirizzo IP dedicato Ottieni il tuo indirizzo IP univoco per una sicurezza extra.

Ottieni una VPN affidabile. Scegli un fornitore di servizi VPN di fiducia e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone, tablet).

Scegli un fornitore di servizi VPN di fiducia e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone, tablet). Scegli la posizione del server. Seleziona un server VPN nel paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.

Connettiti al server. Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP).

Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP). Visita l'emittente ufficiale. Vai sul sito web o apri l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti.

Vai sul sito web o apri l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti. Accedi e trova lo stream. Crea un account o accedi alla tua emittente ufficiale per ottenere l'accesso completo e goderti la partita!

Serie C - Game Week 14 15 nov 2026 - 08:30

Potenza-Scafatese è trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire il match.

Il Potenza ospita la Scafatese nel Girone C di Serie C, in una sfida tra la capolista e una delle squadre più in forma del momento.

I lucani guidano la classifica con autorità e arrivano a questa gara con un ruolino di marcia impressionante. Nell'ultimo turno hanno battuto il Savoia per 3-1, confermando la loro solidità offensiva e la capacità di gestire le partite in trasferta come in casa.

La Scafatese, dal canto suo, si presenta con una notizia sorprendente: i campani hanno appena battuto l'Audace Cerignola per 4-1, un risultato che ridisegna le gerarchie nel girone e certifica la crescita della squadra. Quarta in classifica, la Scafatese non è più una comprimaria.

Lo scontro tra la prima e la quarta della classe promette spettacolo. Il Potenza vorrà difendere il primato, la Scafatese cercherà di dare continuità a una vittoria pesante.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per il Potenza non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla formazione probabile. Gli aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Situazione analoga per la Scafatese: nessun dato confermato su indisponibili o scelte tattiche del tecnico. Le ultime notizie sulle formazioni di entrambe le squadre saranno rese note a ridosso della partita.

Stato di forma

Il Potenza arriva a questa sfida con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite di Serie C, per un totale di dodici gol segnati e otto subiti. I lucani vengono dalla vittoria per 3-1 contro il Savoia, cui era preceduta la vittoria per 4-2 contro il Crotone. Il solo punto perso nel periodo è arrivato con il pareggio per 2-2 contro il Team Altamura.

La Scafatese presenta due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è la netta vittoria per 4-1 contro l'Audace Cerignola, che segue il pareggio per 1-1 contro il Bari. Nel periodo i campani hanno segnato nove reti e ne hanno concesse cinque.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 25 gennaio 2015, quando il Potenza si impose per 1-0 in casa in Serie D. L'unico altro incontro disponibile è quello del 21 settembre 2014, con la Scafatese che ospitò il Potenza perdendo per 0-1. Entrambe le sfide sono andate al Potenza, che non ha subito gol in nessuno dei due confronti.

Classifica

Nel Girone C di Serie C, il Potenza occupa la prima posizione mentre la Scafatese è quarta.