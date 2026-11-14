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Potenza-Scafatese è trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire il match.
Il Potenza ospita la Scafatese nel Girone C di Serie C, in una sfida tra la capolista e una delle squadre più in forma del momento.
I lucani guidano la classifica con autorità e arrivano a questa gara con un ruolino di marcia impressionante. Nell'ultimo turno hanno battuto il Savoia per 3-1, confermando la loro solidità offensiva e la capacità di gestire le partite in trasferta come in casa.
La Scafatese, dal canto suo, si presenta con una notizia sorprendente: i campani hanno appena battuto l'Audace Cerignola per 4-1, un risultato che ridisegna le gerarchie nel girone e certifica la crescita della squadra. Quarta in classifica, la Scafatese non è più una comprimaria.
Lo scontro tra la prima e la quarta della classe promette spettacolo. Il Potenza vorrà difendere il primato, la Scafatese cercherà di dare continuità a una vittoria pesante.
Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.
Notizie sulle squadre
Per il Potenza non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla formazione probabile. Gli aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al fischio d'inizio.
Situazione analoga per la Scafatese: nessun dato confermato su indisponibili o scelte tattiche del tecnico. Le ultime notizie sulle formazioni di entrambe le squadre saranno rese note a ridosso della partita.
Stato di forma
Il Potenza arriva a questa sfida con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite di Serie C, per un totale di dodici gol segnati e otto subiti. I lucani vengono dalla vittoria per 3-1 contro il Savoia, cui era preceduta la vittoria per 4-2 contro il Crotone. Il solo punto perso nel periodo è arrivato con il pareggio per 2-2 contro il Team Altamura.
La Scafatese presenta due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è la netta vittoria per 4-1 contro l'Audace Cerignola, che segue il pareggio per 1-1 contro il Bari. Nel periodo i campani hanno segnato nove reti e ne hanno concesse cinque.
Precedenti
Testa a testa
L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 25 gennaio 2015, quando il Potenza si impose per 1-0 in casa in Serie D. L'unico altro incontro disponibile è quello del 21 settembre 2014, con la Scafatese che ospitò il Potenza perdendo per 0-1. Entrambe le sfide sono andate al Potenza, che non ha subito gol in nessuno dei due confronti.
Classifica
Grp. C
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|13
|10
|2
|1
|35
|18
|+17
|32
V
V
D
V
V
|2
|13
|6
|5
|2
|16
|9
|+7
|23
D
D
D
D
V
|3
|13
|7
|1
|5
|26
|13
|+13
|22
V
S
V
S
V
|4
|13
|5
|6
|2
|22
|17
|+5
|21
V
D
S
V
D
|5
|13
|6
|2
|5
|20
|15
|+5
|20
S
V
S
V
V
|6
|13
|5
|5
|3
|13
|9
|+4
|20
D
D
V
V
S
|7
|14
|6
|2
|6
|24
|21
|+3
|20
D
D
V
V
S
|8
|13
|6
|2
|5
|22
|20
|+2
|20
V
S
V
D
S
|9
|13
|5
|5
|3
|17
|15
|+2
|20
V
S
D
D
V
|10
|13
|6
|2
|5
|16
|15
|+1
|20
S
S
D
D
S
|11
|13
|4
|4
|5
|23
|22
|+1
|16
D
S
S
V
D
|12
|14
|4
|4
|6
|16
|22
|-6
|16
D
S
D
V
S
|13
|13
|4
|4
|5
|13
|19
|-6
|16
D
V
D
V
S
|14
|13
|5
|1
|7
|17
|29
|-12
|16
V
V
S
V
S
|15
|13
|3
|6
|4
|15
|17
|-2
|15
S
D
S
D
D
|16
|13
|3
|6
|4
|14
|16
|-2
|15
V
D
S
V
D
|17
|13
|4
|3
|6
|13
|16
|-3
|15
S
D
V
S
S
|18
|13
|2
|6
|5
|14
|21
|-7
|12
S
D
D
S
V
|19
|13
|2
|4
|7
|10
|23
|-13
|10
D
V
D
S
V
|20
|13
|1
|4
|8
|12
|21
|-9
|1
S
S
S
D
S
Nel Girone C di Serie C, il Potenza occupa la prima posizione mentre la Scafatese è quarta.