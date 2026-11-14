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Serie C
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Guarda Potenza contro Scafatese in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in live streaming?

Potenza vs Scafatese
Potenza
Scafatese
Serie C

Come vedere la partita di Serie C tra Potenza e Scafatese, con orario di inizio e notizie sulle squadre

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Serie C - Game Week 14

Potenza-Scafatese è trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire il match.

Il Potenza ospita la Scafatese nel Girone C di Serie C, in una sfida tra la capolista e una delle squadre più in forma del momento.

I lucani guidano la classifica con autorità e arrivano a questa gara con un ruolino di marcia impressionante. Nell'ultimo turno hanno battuto il Savoia per 3-1, confermando la loro solidità offensiva e la capacità di gestire le partite in trasferta come in casa.

La Scafatese, dal canto suo, si presenta con una notizia sorprendente: i campani hanno appena battuto l'Audace Cerignola per 4-1, un risultato che ridisegna le gerarchie nel girone e certifica la crescita della squadra. Quarta in classifica, la Scafatese non è più una comprimaria.

Lo scontro tra la prima e la quarta della classe promette spettacolo. Il Potenza vorrà difendere il primato, la Scafatese cercherà di dare continuità a una vittoria pesante.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per il Potenza non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla formazione probabile. Gli aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Situazione analoga per la Scafatese: nessun dato confermato su indisponibili o scelte tattiche del tecnico. Le ultime notizie sulle formazioni di entrambe le squadre saranno rese note a ridosso della partita.

Stato di forma

POT

POT - Forma

FOG
V1-3
CAT
V2-1
ALT
D2-2
CRO
V4-2
SAV
V1-3
Gol segnato (subito)
14/7
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5
SCA

SCA - Forma

SAL
D2-2
BAR
V1-0
INT
S2-1
BAR
D1-1
ACE
V4-1
Gol segnato (subito)
9/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il Potenza arriva a questa sfida con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite di Serie C, per un totale di dodici gol segnati e otto subiti. I lucani vengono dalla vittoria per 3-1 contro il Savoia, cui era preceduta la vittoria per 4-2 contro il Crotone. Il solo punto perso nel periodo è arrivato con il pareggio per 2-2 contro il Team Altamura.

La Scafatese presenta due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è la netta vittoria per 4-1 contro l'Audace Cerignola, che segue il pareggio per 1-1 contro il Bari. Nel periodo i campani hanno segnato nove reti e ne hanno concesse cinque.

Precedenti

Testa a testa

PotenzaPareggioScafatese
2
0
0
Serie D
Potenza badge
Potenza
POT
1
Scafatese badge
Scafatese
SCA
0
FIN
Serie D
Scafatese badge
Scafatese
SCA
0
Potenza badge
Potenza
POT
1
FIN
2Gol segnati0
Partite senza 2.5 goal0/2
Entrambe le squadre hanno segnato0/2

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 25 gennaio 2015, quando il Potenza si impose per 1-0 in casa in Serie D. L'unico altro incontro disponibile è quello del 21 settembre 2014, con la Scafatese che ospitò il Potenza perdendo per 0-1. Entrambe le sfide sono andate al Potenza, che non ha subito gol in nessuno dei due confronti.

Classifica

Grp. C

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PotenzaPotenzaPOT
1310213518+1732
V
V
D
V
V
2
BariBariBAR
13652169+723
D
D
D
D
V
3
CataniaCataniaCAT
137152613+1322
V
S
V
S
V
4
ScafateseScafateseSCA
135622217+521
V
D
S
V
D
5
Audace CerignolaAudace CerignolaACE
136252015+520
S
V
S
V
V
6
MonopoliMonopoliMON
13553139+420
D
D
V
V
S
7
AZ PicernoAZ PicernoPIC
146262421+320
D
D
V
V
S
8
Inter U23Inter U23INT
136252220+220
V
S
V
D
S
9
CasertanaCasertanaCAS
135531715+220
V
S
D
D
V
10
SorrentoSorrentoSOR
136251615+120
S
S
D
D
S
11
CaveseCaveseCAV
134452322+116
D
S
S
V
D
12
CasaranoCasaranoCAS
144461622-616
D
S
D
V
S
13
Team AltamuraTeam AltamuraALT
134451319-616
D
V
D
V
S
14
GiuglianoGiuglianoGIU
135171729-1216
V
V
S
V
S
15
SalernitanaSalernitanaSAL
133641517-215
S
D
S
D
D
16
BarlettaBarlettaBAR
133641416-215
V
D
S
V
D
17
FoggiaFoggiaFOG
134361316-315
S
D
V
S
S
18
SavoiaSavoiaSAV
132651421-712
S
D
D
S
V
19
CosenzaCosenzaCOS
132471023-1310
D
V
D
S
V
20
CrotoneCrotoneCRO
131481221-91
S
S
S
D
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

Nel Girone C di Serie C, il Potenza occupa la prima posizione mentre la Scafatese è quarta.

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