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Serie C
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Guarda Pianese contro Perugia in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in live streaming?

Pianese vs Perugia
Pianese
Perugia
Serie C

Come vedere la partita di Serie C tra Pianese e Perugia, con orario di inizio e notizie sulle squadre

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Serie C - Game Week 13

La partita è disponibile in diretta TV su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito trovi i canali e le opzioni per seguire il match.

Il Pianese ospita il Perugia nel Girone B di Serie C, una sfida tra due squadre che cercano punti in una classifica ancora fluida e combattuta.

I toscani arrivano a questo appuntamento in un momento di stasi. Quattro pareggi nelle ultime cinque partite raccontano di una squadra che fatica a sbloccarsi: l'1-1 più recente contro il Latina è l'ennesima occasione mancata per portare a casa i tre punti.

Il Perugia, invece, si presenta con un ruolino più discontinuo ma con picchi di rendimento notevoli. I biancorossi hanno vinto tre delle ultime cinque gare, incluso il 5-1 in trasferta contro il Campobasso, ma hanno anche perso contro Pescara e Vado, mostrando una squadra ancora alla ricerca di equilibrio.

In classifica il Perugia occupa la decima posizione, mentre il Pianese è diciassettesimo. Per i padroni di casa è una partita da non fallire: la zona calda è vicina e la striscia di pareggi non può durare ancora a lungo.

I precedenti sorridono al Pianese, che ha vinto l'ultimo scontro diretto per 2-1 in casa a febbraio 2026. Un dato che i toscani porteranno come motivazione aggiuntiva al fischio d'inizio.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Pianese-Perugia in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per il Pianese non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla formazione probabile. Lo staff tecnico non ha ancora comunicato indisponibilità o la lista dei convocati.

Sul fronte del Perugia la situazione è analoga: nessun dato su indisponibili o convocati è stato reso noto. Le informazioni sulle formazioni di entrambe le squadre saranno aggiornate nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Stato di forma

PNS

PNS - Forma

RAV
V2-1
OTM
D0-0
PIN
D0-0
FOR
D0-0
LAT
D1-1
Gol segnato (subito)
3/2
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
PER

PER - Forma

GUB
V1-3
VAD
S0-2
CAM
V1-5
PES
S1-2
GUM
D1-1
Gol segnato (subito)
10/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il Pianese ha raccolto nelle ultime cinque partite di Serie C una vittoria e quattro pareggi, senza alcuna sconfitta. I toscani vengono dall'1-1 contro il Latina, terzo pareggio consecutivo dopo gli 0-0 con Forlì e Pineto. L'unica vittoria recente è il 2-1 sul Ravenna del 4 ottobre. Nelle cinque gare considerate la squadra ha segnato tre reti e ne ha concesse quattro, con una fase offensiva che stenta a ingranare.

Il Perugia presenta nelle ultime cinque uscite tre vittorie e due sconfitte. I biancorossi vengono dal pareggio per 1-1 contro il Guidonia Montecelio, dopo aver perso per 2-1 contro il Pescara. Il risultato più brillante del periodo resta il 5-1 in trasferta contro il Campobasso, a cui si aggiunge il 3-1 sul Gubbio. Nelle cinque gare considerate, il Perugia ha segnato dieci reti e ne ha subite sette.

Precedenti

Testa a testa

PianesePareggioPerugia
2
2
0
Serie C
Pianese badge
Pianese
PNS
2
Perugia badge
Perugia
PER
1
FIN
Serie C
Perugia badge
Perugia
PER
0
Pianese badge
Pianese
PNS
1
FIN
Serie C
Perugia badge
Perugia
PER
1
Pianese badge
Pianese
PNS
1
FIN
Serie C
Pianese badge
Pianese
PNS
3
Perugia badge
Perugia
PER
3
FIN
7Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal2/4
Entrambe le squadre hanno segnato3/4

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 12 febbraio 2026, quando il Pianese si è imposto per 2-1 in casa contro il Perugia in Serie C. In precedenza, il 27 settembre 2025, il Perugia aveva perso 0-1 in casa contro il Pianese. Nei quattro confronti registrati il Pianese conta due vittorie contro un pareggio e una sconfitta del Perugia, con i toscani che hanno segnato sette reti e ne hanno subite sei.

Classifica

Grp. B

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
SpeziaSpeziaSPE
131120256+1935
V
V
D
V
V
2
RavennaRavennaRAV
13922248+1629
V
V
V
S
V
3
GrossetoGrossetoGRO
126512515+1023
D
V
D
V
S
4
AC Reggiana 1919AC Reggiana 1919ACR
136251915+420
S
V
S
S
V
5
PescaraPescaraPES
125431513+219
D
V
V
D
V
6
LivornoLivornoLIV
125431716+119
V
S
D
D
S
7
TorresTorresTOR
125431312+119
D
V
S
V
D
8
CampobassoCampobassoCAM
125341820-218
V
V
S
S
D
9
Atalanta U23Atalanta U23ATA
136071821-318
V
S
V
S
V
10
Guidonia MontecelioGuidonia MontecelioGUM
124531513+217
D
S
V
D
V
11
PerugiaPerugiaPER
125251618-217
D
S
V
S
V
12
VadoVadoVAD
134451515016
S
D
V
D
V
13
LatinaLatinaLAT
123631212015
D
D
V
V
D
14
ForliForliFOR
133641718-115
V
S
D
S
D
15
PinetoPinetoPIN
123541013-314
S
V
V
D
S
16
SambenedetteseSambenedetteseSAM
122461620-410
S
V
D
D
V
17
PianesePianesePNS
12174711-410
D
D
D
D
V
18
Ostia MareOstia MareOTM
132381019-99
S
S
S
S
D
19
GubbioGubbioGUB
132291022-128
S
D
S
S
S
20
Vis PesaroVis PesaroVIS
121291126-155
D
S
S
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

Nel Girone B di Serie C il Perugia occupa il decimo posto, mentre il Pianese è diciassettesimo.

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