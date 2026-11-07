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Serie C - Game Week 13 8 nov 2026 - 11:30

La partita è disponibile in diretta TV su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito trovi i canali e le opzioni per seguire il match.

Il Pianese ospita il Perugia nel Girone B di Serie C, una sfida tra due squadre che cercano punti in una classifica ancora fluida e combattuta.

I toscani arrivano a questo appuntamento in un momento di stasi. Quattro pareggi nelle ultime cinque partite raccontano di una squadra che fatica a sbloccarsi: l'1-1 più recente contro il Latina è l'ennesima occasione mancata per portare a casa i tre punti.

Il Perugia, invece, si presenta con un ruolino più discontinuo ma con picchi di rendimento notevoli. I biancorossi hanno vinto tre delle ultime cinque gare, incluso il 5-1 in trasferta contro il Campobasso, ma hanno anche perso contro Pescara e Vado, mostrando una squadra ancora alla ricerca di equilibrio.

In classifica il Perugia occupa la decima posizione, mentre il Pianese è diciassettesimo. Per i padroni di casa è una partita da non fallire: la zona calda è vicina e la striscia di pareggi non può durare ancora a lungo.

I precedenti sorridono al Pianese, che ha vinto l'ultimo scontro diretto per 2-1 in casa a febbraio 2026. Un dato che i toscani porteranno come motivazione aggiuntiva al fischio d'inizio.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Pianese-Perugia in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per il Pianese non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla formazione probabile. Lo staff tecnico non ha ancora comunicato indisponibilità o la lista dei convocati.

Sul fronte del Perugia la situazione è analoga: nessun dato su indisponibili o convocati è stato reso noto. Le informazioni sulle formazioni di entrambe le squadre saranno aggiornate nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Stato di forma

Il Pianese ha raccolto nelle ultime cinque partite di Serie C una vittoria e quattro pareggi, senza alcuna sconfitta. I toscani vengono dall'1-1 contro il Latina, terzo pareggio consecutivo dopo gli 0-0 con Forlì e Pineto. L'unica vittoria recente è il 2-1 sul Ravenna del 4 ottobre. Nelle cinque gare considerate la squadra ha segnato tre reti e ne ha concesse quattro, con una fase offensiva che stenta a ingranare.

Il Perugia presenta nelle ultime cinque uscite tre vittorie e due sconfitte. I biancorossi vengono dal pareggio per 1-1 contro il Guidonia Montecelio, dopo aver perso per 2-1 contro il Pescara. Il risultato più brillante del periodo resta il 5-1 in trasferta contro il Campobasso, a cui si aggiunge il 3-1 sul Gubbio. Nelle cinque gare considerate, il Perugia ha segnato dieci reti e ne ha subite sette.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 12 febbraio 2026, quando il Pianese si è imposto per 2-1 in casa contro il Perugia in Serie C. In precedenza, il 27 settembre 2025, il Perugia aveva perso 0-1 in casa contro il Pianese. Nei quattro confronti registrati il Pianese conta due vittorie contro un pareggio e una sconfitta del Perugia, con i toscani che hanno segnato sette reti e ne hanno subite sei.

Classifica

Nel Girone B di Serie C il Perugia occupa il decimo posto, mentre il Pianese è diciassettesimo.