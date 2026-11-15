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Serie C
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Guarda Perugia contro Torres in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in live streaming?

Perugia vs Torres
Perugia
Torres
Serie C

Come vedere la partita di Serie C tra Perugia e Torres, con orario di inizio e notizie sulle squadre

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Serie C - Game Week 14

Perugia-Torres sarà trasmessa in diretta su Sky Sport. Per chi preferisce il live streaming, la partita è disponibile su NOW. È possibile accedere ai servizi tramite i link qui sotto.

Il Perugia ospita la Torres nel Girone B di Serie C, una sfida tra due squadre che occupano posizioni di classifica distanti ma che arrivano all'appuntamento con ambizioni diverse e situazioni di forma da analizzare con attenzione.

I biancorossi attraversano un momento difficile. Tre sconfitte nelle ultime cinque partite — contro Pianese, Pescara e Vado — raccontano di una squadra discontinua, capace di brillare come nel 5-1 al Campobasso ma poi di cedere nei momenti meno attesi.

La Torres, al contrario, si presenta con un ruolino più solido. I sardi hanno vinto tre delle ultime cinque uscite, tra cui i successi su Latina, Guidonia Montecelio e Atalanta U23, e occupano la quinta posizione in classifica con merito.

In classifica il Perugia è tredicesimo, mentre la Torres è quinta: un divario che racconta molto sulle aspettative di questo pomeriggio, anche se il fattore campo potrebbe rimescolare le carte.

I precedenti tra le due squadre sono recenti e ravvicinati. L'ultimo confronto, disputato nel marzo 2026, si è concluso sull'1-1. Prima ancora, nel novembre 2025, anche la sfida in casa della Torres finì in parità.

Chi vorrà seguire la partita in diretta potrà farlo su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito tutte le informazioni per non perdere nemmeno un minuto del match.

Notizie sulle squadre

Per il Perugia non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla formazione probabile. Lo staff tecnico non ha ancora comunicato indisponibilità o la lista dei convocati.

Anche per la Torres la situazione è analoga: nessun dato su indisponibili o convocati è stato reso noto. Le informazioni sulle formazioni di entrambe le squadre saranno aggiornate nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Stato di forma

PER

PER - Forma

VAD
S0-2
CAM
V1-5
PES
S1-2
GUM
D1-1
PNS
S3-2
Gol segnato (subito)
9/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
TOR

TOR - Forma

ATA
V2-1
ACR
S2-0
GUM
V2-0
PES
D0-0
LAT
V2-0
Gol segnato (subito)
6/3
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Il Perugia presenta nelle ultime cinque uscite di Serie C un bilancio di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. I biancorossi vengono dalla sconfitta per 3-2 contro il Pianese, dopo il pareggio per 1-1 contro il Guidonia Montecelio. Il risultato più positivo del periodo resta il 5-1 in trasferta contro il Campobasso. Nelle cinque gare considerate, il Perugia ha segnato nove reti e ne ha subite dieci.

La Torres ha raccolto nelle ultime cinque partite tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. I sardi vengono dal successo per 2-0 sul Latina, il risultato più recente del periodo. In precedenza avevano pareggiato 0-0 contro il Pescara e battuto il Guidonia Montecelio per 2-0. La sola sconfitta è arrivata contro l'AC Reggiana 1919 per 2-0. Nelle cinque gare considerate, la Torres ha segnato sei reti e ne ha concesse tre.

Precedenti

Testa a testa

PerugiaPareggioTorres
1
2
2
Serie C
Perugia badge
Perugia
PER
1
Torres badge
Torres
TOR
1
FIN
Serie C
Torres badge
Torres
TOR
1
Perugia badge
Perugia
PER
1
FIN
Serie C
Perugia badge
Perugia
PER
1
Torres badge
Torres
TOR
0
FIN
Serie C
Torres badge
Torres
TOR
2
Perugia badge
Perugia
PER
1
FIN
Serie C
Torres badge
Torres
TOR
1
Perugia badge
Perugia
PER
0
FIN
4Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 20 marzo 2026, quando Perugia e Torres si divisero la posta con un pareggio per 1-1 in Serie C. Anche il confronto precedente, disputato il 15 novembre 2025 in casa della Torres, si concluse sull'1-1. Guardando agli ultimi cinque incontri disponibili, il bilancio vede la Torres in vantaggio con due vittorie contro una del Perugia, con due pareggi a completare il quadro.

Classifica

Grp. B

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
SpeziaSpeziaSPE
141220286+2238
V
V
V
D
V
2
RavennaRavennaRAV
141022278+1932
V
V
V
V
S
3
PescaraPescaraPES
147432115+625
V
V
D
V
V
4
GrossetoGrossetoGRO
146532821+723
S
S
D
V
D
5
TorresTorresTOR
136431512+322
V
D
V
S
V
6
AC Reggiana 1919AC Reggiana 1919ACR
146351915+421
D
S
V
S
S
7
Guidonia MontecelioGuidonia MontecelioGUM
145631916+321
D
V
D
S
V
8
LivornoLivornoLIV
145631817+121
D
D
V
S
D
9
CampobassoCampobassoCAM
145451925-619
S
D
V
V
S
10
LatinaLatinaLAT
144641614+218
V
S
D
D
V
11
Atalanta U23Atalanta U23ATA
136071821-318
V
S
V
S
V
12
PinetoPinetoPIN
134541113-217
V
S
V
V
D
13
PerugiaPerugiaPER
135261821-317
S
D
S
V
S
14
VadoVadoVAD
144461519-416
S
S
D
V
D
15
ForliForliFOR
143651720-315
S
V
S
D
S
16
PianesePianesePNS
142751217-513
S
V
D
D
D
17
GubbioGubbioGUB
143291324-1111
V
S
D
S
S
18
SambenedetteseSambenedetteseSAM
142481825-710
S
S
S
V
D
19
Ostia MareOstia MareOTM
142481221-910
D
S
S
S
S
20
Vis PesaroVis PesaroVIS
1422101529-148
V
S
D
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

Nel Girone B di Serie C, la Torres occupa la quinta posizione mentre il Perugia si trova al tredicesimo posto.

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