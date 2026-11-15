Vuoi accedere al tuo solito servizio di streaming con maggiore sicurezza, o da una parte del mondo diversa in cui potresti imbatterti in restrizioni geografiche? È qui che torna utile una Virtual Private Network (VPN).

Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita Guarda il calcio ovunque. VPN sicura e ultraveloce Protegge la tua connessione e ti aiuta ad accedere ai tuoi contenuti preferiti. Proteggi fino a 10 dispositivi contemporaneamente Connetti fino a 10 dispositivi contemporaneamente. Indirizzo IP dedicato Ottieni il tuo indirizzo IP univoco per una sicurezza extra.

Ottieni una VPN affidabile. Scegli un fornitore di servizi VPN di fiducia e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone, tablet).

Scegli un fornitore di servizi VPN di fiducia e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone, tablet). Scegli la posizione del server. Seleziona un server VPN nel paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.

Connettiti al server. Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP).

Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP). Visita l'emittente ufficiale. Vai sul sito web o apri l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti.

Vai sul sito web o apri l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti. Accedi e trova lo stream. Crea un account o accedi alla tua emittente ufficiale per ottenere l'accesso completo e goderti la partita!

Serie C - Game Week 14 16 nov 2026 - 14:45

Perugia-Torres sarà trasmessa in diretta su Sky Sport. Per chi preferisce il live streaming, la partita è disponibile su NOW. È possibile accedere ai servizi tramite i link qui sotto.

Il Perugia ospita la Torres nel Girone B di Serie C, una sfida tra due squadre che occupano posizioni di classifica distanti ma che arrivano all'appuntamento con ambizioni diverse e situazioni di forma da analizzare con attenzione.

I biancorossi attraversano un momento difficile. Tre sconfitte nelle ultime cinque partite — contro Pianese, Pescara e Vado — raccontano di una squadra discontinua, capace di brillare come nel 5-1 al Campobasso ma poi di cedere nei momenti meno attesi.

La Torres, al contrario, si presenta con un ruolino più solido. I sardi hanno vinto tre delle ultime cinque uscite, tra cui i successi su Latina, Guidonia Montecelio e Atalanta U23, e occupano la quinta posizione in classifica con merito.

In classifica il Perugia è tredicesimo, mentre la Torres è quinta: un divario che racconta molto sulle aspettative di questo pomeriggio, anche se il fattore campo potrebbe rimescolare le carte.

I precedenti tra le due squadre sono recenti e ravvicinati. L'ultimo confronto, disputato nel marzo 2026, si è concluso sull'1-1. Prima ancora, nel novembre 2025, anche la sfida in casa della Torres finì in parità.

Chi vorrà seguire la partita in diretta potrà farlo su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito tutte le informazioni per non perdere nemmeno un minuto del match.

Notizie sulle squadre

Per il Perugia non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla formazione probabile. Lo staff tecnico non ha ancora comunicato indisponibilità o la lista dei convocati.

Anche per la Torres la situazione è analoga: nessun dato su indisponibili o convocati è stato reso noto. Le informazioni sulle formazioni di entrambe le squadre saranno aggiornate nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Stato di forma

Il Perugia presenta nelle ultime cinque uscite di Serie C un bilancio di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. I biancorossi vengono dalla sconfitta per 3-2 contro il Pianese, dopo il pareggio per 1-1 contro il Guidonia Montecelio. Il risultato più positivo del periodo resta il 5-1 in trasferta contro il Campobasso. Nelle cinque gare considerate, il Perugia ha segnato nove reti e ne ha subite dieci.

La Torres ha raccolto nelle ultime cinque partite tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. I sardi vengono dal successo per 2-0 sul Latina, il risultato più recente del periodo. In precedenza avevano pareggiato 0-0 contro il Pescara e battuto il Guidonia Montecelio per 2-0. La sola sconfitta è arrivata contro l'AC Reggiana 1919 per 2-0. Nelle cinque gare considerate, la Torres ha segnato sei reti e ne ha concesse tre.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 20 marzo 2026, quando Perugia e Torres si divisero la posta con un pareggio per 1-1 in Serie C. Anche il confronto precedente, disputato il 15 novembre 2025 in casa della Torres, si concluse sull'1-1. Guardando agli ultimi cinque incontri disponibili, il bilancio vede la Torres in vantaggio con due vittorie contro una del Perugia, con due pareggi a completare il quadro.

Classifica

Nel Girone B di Serie C, la Torres occupa la quinta posizione mentre il Perugia si trova al tredicesimo posto.