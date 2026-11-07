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Napoli-Lazio sarà trasmessa in diretta su DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2026/27. Di seguito le opzioni per seguire la partita.
Il Napoli ospita la Lazio al Diego Armando Maradona in una sfida di Serie A che arriva in un momento delicato per entrambe le squadre, seppur per ragioni opposte.
Gli azzurri di Massimiliano Allegri attraversano una fase di profonda difficoltà. Dopo la sconfitta per 2-0 contro la Juventus in campionato, il Napoli ha incassato un pesante 4-1 in Champions League contro il Porto, con i gol di Bednarek, Gabri Veiga, Kiwior e Samu dal dischetto a demolire una squadra che aveva trovato il pareggio con McTominay nel primo tempo. Il risultato ha fatto emergere tensioni interne evidenti, con un battibecco in campo tra De Bruyne e Lucca e la posizione di Allegri che appare sempre più in discussione.
La Lazio, al contrario, arriva da capolista della Serie A dopo dieci giornate, con cinque vittorie consecutive alle spalle. Gli uomini di Gennaro Gattuso hanno vinto 2-1 contro il Cagliari nell'ultima uscita, confermando un momento di forma eccellente.
L'assenza di Mattia Zaccagni pesa però sulla squadra biancoceleste. Il capitano si è infortunato a una coscia durante la partita contro il Cagliari e i tempi di recupero potrebbero arrivare fino a un mese. Al suo posto, Gattuso sembra orientato a dare una chance dal primo minuto ad Andrea Pinamonti, con Noslin che resta un'opzione concreta.
Per il Napoli, invece, la lista degli indisponibili è già lunga: Buongiorno, Di Lorenzo, Lobotka, Neres e Spinazzola, tra gli altri, restano ai box. Allegri recupera De Bruyne e Hojlund, ma la squadra ha bisogno di ritrovare compattezza e risultati prima che la situazione diventi irreversibile.
Di seguito tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta TV e in streaming.
Notizie sulle squadre
Probabili formazioni Napoli - Lazio
Formazione titolare
Allenatore
- M. Allegri
- G. Gattuso
Il Napoli deve fare i conti con una lunga lista di indisponibili: out Favasuli, Neres, Lobotka, Buongiorno, Alisson Santos, Spinazzola, Di Lorenzo e Olivera per infortunio, mentre Marianucci è squalificato. Allegri dovrebbe schierare Meret in porta, con Beukema, Rafa Marín e Rrahmani in difesa, Vergara, McTominay, Politano, De Bruyne, Anguissa e Gilmour a centrocampo, e Hojlund in attacco.
La Lazio deve rinunciare a Furlanetto, Gudmundsson e Zaccagni per infortunio. Gattuso si affida a Mandas tra i pali, con Sutalo, Provstgaard e Floriani Mussolini in difesa, Nuno Tavares, Frattesi, Taylor, Belahyane e Isaksen a centrocampo, e Noslin e Cancellieri nel tridente offensivo.
Stato di forma
Il Napoli ha raccolto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Il risultato più recente è la pesante sconfitta per 4-1 contro il Porto in Champions League, preceduta dal ko per 2-0 contro la Juventus in Serie A. Nelle cinque gare considerate, gli azzurri hanno segnato dodici gol e ne hanno subiti undici.
La Lazio ha vinto tutte e cinque le ultime partite di campionato, con un rendimento offensivo notevole. L'ultima vittoria è arrivata per 2-1 contro il Cagliari, mentre in precedenza i biancocelesti avevano travolto il Sassuolo per 6-2 in trasferta. Nelle cinque gare, la squadra di Gattuso ha segnato tredici gol e ne ha subiti sei.
Precedenti
Testa a testa
L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'aprile 2026, quando il Napoli si impose 2-0 in casa della Lazio in Serie A. Considerando i cinque precedenti disponibili, la Lazio ha vinto due volte, il Napoli tre, con un pareggio per 2-2 nel febbraio 2025. I biancocelesti hanno perso entrambi i confronti diretti della stagione 2025/26 di Serie A contro gli azzurri.
Classifica
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|10
|9
|1
|0
|24
|8
|+16
|28
V
V
V
V
V
|2
|10
|8
|1
|1
|26
|13
|+13
|25
S
V
V
V
V
|3
|10
|7
|3
|0
|28
|10
|+18
|24
V
V
D
V
D
|4
|10
|7
|2
|1
|18
|8
|+10
|23
V
V
V
V
D
|5
|10
|6
|3
|1
|21
|12
|+9
|21
V
S
V
V
D
|6
|10
|6
|2
|2
|24
|14
|+10
|20
V
V
D
V
S
|7
|10
|5
|2
|3
|13
|10
|+3
|17
V
S
V
S
D
|8
|10
|4
|2
|4
|17
|13
|+4
|14
S
V
D
S
V
|9
|10
|4
|2
|4
|14
|13
|+1
|14
V
V
V
S
V
|10
|10
|4
|1
|5
|14
|16
|-2
|13
S
S
V
V
V
|11
|10
|4
|1
|5
|10
|14
|-4
|13
V
V
V
S
V
|12
|10
|4
|1
|5
|9
|15
|-6
|13
S
S
S
S
D
|13
|10
|3
|2
|5
|16
|20
|-4
|11
S
D
D
S
V
|14
|10
|3
|0
|7
|11
|21
|-10
|9
S
S
S
V
S
|15
|10
|2
|2
|6
|8
|15
|-7
|8
V
D
S
S
S
|16
|10
|2
|2
|6
|15
|23
|-8
|8
V
D
S
S
S
|17
|10
|2
|2
|6
|16
|26
|-10
|8
S
S
S
S
D
|18
|10
|2
|1
|7
|17
|24
|-7
|7
S
S
S
V
S
|19
|11
|2
|0
|9
|8
|21
|-13
|6
V
S
S
S
V
|20
|11
|1
|2
|8
|12
|25
|-13
|5
S
S
D
S
S
In Serie A, la Lazio occupa il primo posto in classifica, mentre il Napoli si trova all'ottava posizione.