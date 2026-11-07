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Serie A - Game Week 11 8 nov 2026 - 06:30 Diego Armando Maradona

Napoli-Lazio sarà trasmessa in diretta su DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2026/27. Di seguito le opzioni per seguire la partita.

Il Napoli ospita la Lazio al Diego Armando Maradona in una sfida di Serie A che arriva in un momento delicato per entrambe le squadre, seppur per ragioni opposte.

Gli azzurri di Massimiliano Allegri attraversano una fase di profonda difficoltà. Dopo la sconfitta per 2-0 contro la Juventus in campionato, il Napoli ha incassato un pesante 4-1 in Champions League contro il Porto, con i gol di Bednarek, Gabri Veiga, Kiwior e Samu dal dischetto a demolire una squadra che aveva trovato il pareggio con McTominay nel primo tempo. Il risultato ha fatto emergere tensioni interne evidenti, con un battibecco in campo tra De Bruyne e Lucca e la posizione di Allegri che appare sempre più in discussione.

La Lazio, al contrario, arriva da capolista della Serie A dopo dieci giornate, con cinque vittorie consecutive alle spalle. Gli uomini di Gennaro Gattuso hanno vinto 2-1 contro il Cagliari nell'ultima uscita, confermando un momento di forma eccellente.

L'assenza di Mattia Zaccagni pesa però sulla squadra biancoceleste. Il capitano si è infortunato a una coscia durante la partita contro il Cagliari e i tempi di recupero potrebbero arrivare fino a un mese. Al suo posto, Gattuso sembra orientato a dare una chance dal primo minuto ad Andrea Pinamonti, con Noslin che resta un'opzione concreta.

Per il Napoli, invece, la lista degli indisponibili è già lunga: Buongiorno, Di Lorenzo, Lobotka, Neres e Spinazzola, tra gli altri, restano ai box. Allegri recupera De Bruyne e Hojlund, ma la squadra ha bisogno di ritrovare compattezza e risultati prima che la situazione diventi irreversibile.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta TV e in streaming.

Notizie sulle squadre

Il Napoli deve fare i conti con una lunga lista di indisponibili: out Favasuli, Neres, Lobotka, Buongiorno, Alisson Santos, Spinazzola, Di Lorenzo e Olivera per infortunio, mentre Marianucci è squalificato. Allegri dovrebbe schierare Meret in porta, con Beukema, Rafa Marín e Rrahmani in difesa, Vergara, McTominay, Politano, De Bruyne, Anguissa e Gilmour a centrocampo, e Hojlund in attacco.

La Lazio deve rinunciare a Furlanetto, Gudmundsson e Zaccagni per infortunio. Gattuso si affida a Mandas tra i pali, con Sutalo, Provstgaard e Floriani Mussolini in difesa, Nuno Tavares, Frattesi, Taylor, Belahyane e Isaksen a centrocampo, e Noslin e Cancellieri nel tridente offensivo.

Stato di forma

Il Napoli ha raccolto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Il risultato più recente è la pesante sconfitta per 4-1 contro il Porto in Champions League, preceduta dal ko per 2-0 contro la Juventus in Serie A. Nelle cinque gare considerate, gli azzurri hanno segnato dodici gol e ne hanno subiti undici.

La Lazio ha vinto tutte e cinque le ultime partite di campionato, con un rendimento offensivo notevole. L'ultima vittoria è arrivata per 2-1 contro il Cagliari, mentre in precedenza i biancocelesti avevano travolto il Sassuolo per 6-2 in trasferta. Nelle cinque gare, la squadra di Gattuso ha segnato tredici gol e ne ha subiti sei.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'aprile 2026, quando il Napoli si impose 2-0 in casa della Lazio in Serie A. Considerando i cinque precedenti disponibili, la Lazio ha vinto due volte, il Napoli tre, con un pareggio per 2-2 nel febbraio 2025. I biancocelesti hanno perso entrambi i confronti diretti della stagione 2025/26 di Serie A contro gli azzurri.

Classifica

In Serie A, la Lazio occupa il primo posto in classifica, mentre il Napoli si trova all'ottava posizione.