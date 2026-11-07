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Serie A
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Stadio Brianteo
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Guarda Monza contro Atalanta in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in live streaming?

Monza vs Atalanta
Monza
Atalanta
Serie A

Come vedere la partita di Serie A tra Monza e Atalanta, con orario di inizio e notizie sulle squadre

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crest
Serie A - Game Week 11
Stadio Brianteo

Monza-Atalanta sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Di seguito i dettagli per abbonarsi e seguire il match in diretta.

L'Atalanta di Maurizio Sarri fa visita al Monza di Ivan Juric allo Stadio Brianteo per l'undicesima giornata di Serie A. I nerazzurri arrivano in Brianza con la necessità urgente di invertire una rotta che nelle ultime settimane ha preso una piega preoccupante.

La Dea non attraversa un momento sereno. Dopo la pesante sconfitta casalinga per 3-0 contro il Parma in campionato, la squadra bergamasca ha raccolto soltanto un pareggio per 1-1 contro il Kairat Almaty in Conference League. Zero vittorie nelle ultime cinque uscite tra tutte le competizioni, con una difesa che continua a concedere con allarmante regolarità.

Sarri deve fare i conti con una lista infortuni ancora lunga. Tra gli assenti figurano Kossounou, Hien, Pompei, Kolasinac, Raspadori, Kessie e Gaetano. Il tecnico toscano si affida ancora a Krstovic come riferimento offensivo, con De Ketelaere e Rowe a supporto.

Il Monza, invece, arriva a questa partita con tre sconfitte consecutive alle spalle, ma con la consapevolezza di poter sfruttare il momento difficile degli avversari. Juric deve rinunciare a Pessina, Ziolkowski, Folorunsho e Kouadio Maye, ma il gruppo brianzolo ha dimostrato nelle scorse settimane di saper reagire alle difficoltà.

In classifica l'Atalanta occupa la tredicesima posizione, il Monza è diciottesimo. Per entrambe le squadre questa partita vale molto più dei tre punti in palio.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Probabili formazioni Monza - Atalanta

3-4-2-1
Monza crest
Monza
MON
Formazione
Atalanta crest
Atalanta
ATA
4-2-3-1
N. ToernqvistN. ToernqvistE. KouadioE. KouadioL. LucchesiL. LucchesiS. GoglichidzeS. GoglichidzeS. BirindelliS. BirindelliF. OndoaF. OndoaE. AkinsanmiroE. AkinsanmiroJ. RobinsonJ. RobinsonR. MangasR. MangasD. MotaD. MotaG. VarelaG. VarelaM. CarnesecchiM. Carnesecchiteam-logoR. ObricL. BernasconiL. BernasconiD. ZappacostaD. ZappacostaG. ScalviniG. ScalviniEdersonEdersonJ. RoweJ. RoweM. PasalicM. PasalicN. ZalewskiN. ZalewskiC. De KetelaereC. De KetelaereN. KrstovicN. Krstovic
Atalanta crest
Atalanta
ATA
3-4-2-1
Monza

Formazione titolare

Atalanta

Allenatore

  • I. Juric
  • M. Sarri

Il Monza di Juric dovrà fare a meno di Matteo Pessina, Jan Ziolkowski, Michael Folorunsho e Yvan Kouadio Maye. Il probabile undici brianzolo prevede Toernqvist, Eddy Kouadio, Lucchesi, Goglichidze, Birindelli, Foe Ondoa, Colombo, Zeballos, Mangas, Mota e Varela.

Sull'altra sponda, Sarri deve gestire le assenze di Kossounou, Hien, Pompei, Kolasinac, Raspadori, Kessie e Gaetano. Il probabile undici nerazzurro vede Carnesecchi in porta, con Obric, Bernasconi, Zappacosta e Scalvini in difesa; Ederson e Pasalic a centrocampo; Rowe, De Ketelaere e Zalewski sulla trequarti a supporto di Krstovic.

Stato di forma

MON

MON - Forma

LAZ
S3-1
CGL
V4-0
TOR
S3-2
NAP
S1-4
BOL
S2-1
Gol segnato (subito)
9/12
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
ATA

ATA - Forma

AJX
S2-0
FRC
D4-4
FIO
D2-2
PAR
S0-3
KAL
D1-1
Gol segnato (subito)
7/12
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Monza arriva a questa partita con un ruolino di marcia difficile: una vittoria, nessun pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque di campionato. L'ultimo risultato è la sconfitta per 2-1 contro il Bologna, preceduta dal pesante 1-4 subito contro il Napoli. L'unico acuto del periodo è il 4-0 rifilato al Cagliari. In cinque partite i brianzoli hanno segnato undici gol e ne hanno incassati quindici.

L'Atalanta presenta un bilancio di zero vittorie, due pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite tra tutte le competizioni. Il risultato più recente è il pareggio per 1-1 contro il Kairat Almaty in Conference League, preceduto dalla sconfitta per 3-0 contro il Parma in Serie A. I nerazzurri hanno segnato nove reti e ne hanno subite dodici nelle ultime cinque partite, con i pareggi 4-4 contro il Frosinone e 2-2 contro la Fiorentina che raccontano meglio di ogni altro dato le fragilità difensive della squadra.

Precedenti

Testa a testa

MonzaPareggioAtalanta
0
0
5
Amichevoli dei club
Atalanta badge
Atalanta
ATA
2
Monza badge
Monza
MON
1
FIN
Serie A
Monza badge
Monza
MON
0
Atalanta badge
Atalanta
ATA
4
FIN
Serie A
Atalanta badge
Atalanta
ATA
2
Monza badge
Monza
MON
0
FIN
Serie A
Monza badge
Monza
MON
1
Atalanta badge
Atalanta
ATA
2
FIN
Serie A
Atalanta badge
Atalanta
ATA
3
Monza badge
Monza
MON
0
FIN
2Gol segnati13
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al maggio 2025, quando l'Atalanta si impose per 4-0 in trasferta allo Stadio Brianteo in Serie A. Guardando agli ultimi cinque incroci ufficiali, il bilancio è nettamente favorevole ai bergamaschi: quattro vittorie dell'Atalanta contro una del Monza, con i nerazzurri che hanno segnato dodici gol e incassato soltanto due nelle sfide di campionato. L'unico successo brianzolo nel dataset risale all'amichevole del agosto 2025, vinta per 2-1.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
LazioLazioLAZ
10910248+1628
V
V
V
V
V
2
InterInterINT
108112613+1325
S
V
V
V
V
3
RomaRomaROM
107302810+1824
V
V
D
V
D
4
ComoComoCOM
10721188+1023
V
V
V
V
D
5
MilanMilanMIL
106312112+921
V
S
V
V
D
6
FrosinoneFrosinoneFRC
116232415+920
S
V
V
D
V
7
JuventusJuventusJUV
105231310+317
V
S
V
S
D
8
CagliariCagliariCGL
115151015-516
V
S
S
S
S
9
NapoliNapoliNAP
104241713+414
S
V
D
S
V
10
BolognaBolognaBOL
104241413+114
V
V
V
S
V
11
TorinoTorinoTOR
114251517-214
D
S
S
V
V
12
GenoaGenoaGEN
104151014-413
V
V
V
S
V
13
AtalantaAtalantaATA
103251620-411
S
D
D
S
V
14
LecceLecceLEC
113171222-1010
D
S
S
S
V
15
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
10226815-78
V
D
S
S
S
16
FiorentinaFiorentinaFIO
102261523-88
V
D
S
S
S
17
SassuoloSassuoloSAS
102261626-108
S
S
S
S
D
18
MonzaMonzaMON
102171724-77
S
S
S
V
S
19
VeneziaVeneziaVEN
11209821-136
V
S
S
S
V
20
UdineseUdineseUDI
111281225-135
S
S
D
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

In classifica di Serie A, il Monza occupa la diciottesima posizione, mentre l'Atalanta si trova al tredicesimo posto.

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