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Serie A - Game Week 11 8 nov 2026 - 09:00 Stadio Brianteo

Monza-Atalanta sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Di seguito i dettagli per abbonarsi e seguire il match in diretta.

L'Atalanta di Maurizio Sarri fa visita al Monza di Ivan Juric allo Stadio Brianteo per l'undicesima giornata di Serie A. I nerazzurri arrivano in Brianza con la necessità urgente di invertire una rotta che nelle ultime settimane ha preso una piega preoccupante.

La Dea non attraversa un momento sereno. Dopo la pesante sconfitta casalinga per 3-0 contro il Parma in campionato, la squadra bergamasca ha raccolto soltanto un pareggio per 1-1 contro il Kairat Almaty in Conference League. Zero vittorie nelle ultime cinque uscite tra tutte le competizioni, con una difesa che continua a concedere con allarmante regolarità.

Sarri deve fare i conti con una lista infortuni ancora lunga. Tra gli assenti figurano Kossounou, Hien, Pompei, Kolasinac, Raspadori, Kessie e Gaetano. Il tecnico toscano si affida ancora a Krstovic come riferimento offensivo, con De Ketelaere e Rowe a supporto.

Il Monza, invece, arriva a questa partita con tre sconfitte consecutive alle spalle, ma con la consapevolezza di poter sfruttare il momento difficile degli avversari. Juric deve rinunciare a Pessina, Ziolkowski, Folorunsho e Kouadio Maye, ma il gruppo brianzolo ha dimostrato nelle scorse settimane di saper reagire alle difficoltà.

In classifica l'Atalanta occupa la tredicesima posizione, il Monza è diciottesimo. Per entrambe le squadre questa partita vale molto più dei tre punti in palio.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Il Monza di Juric dovrà fare a meno di Matteo Pessina, Jan Ziolkowski, Michael Folorunsho e Yvan Kouadio Maye. Il probabile undici brianzolo prevede Toernqvist, Eddy Kouadio, Lucchesi, Goglichidze, Birindelli, Foe Ondoa, Colombo, Zeballos, Mangas, Mota e Varela.

Sull'altra sponda, Sarri deve gestire le assenze di Kossounou, Hien, Pompei, Kolasinac, Raspadori, Kessie e Gaetano. Il probabile undici nerazzurro vede Carnesecchi in porta, con Obric, Bernasconi, Zappacosta e Scalvini in difesa; Ederson e Pasalic a centrocampo; Rowe, De Ketelaere e Zalewski sulla trequarti a supporto di Krstovic.

Stato di forma

Il Monza arriva a questa partita con un ruolino di marcia difficile: una vittoria, nessun pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque di campionato. L'ultimo risultato è la sconfitta per 2-1 contro il Bologna, preceduta dal pesante 1-4 subito contro il Napoli. L'unico acuto del periodo è il 4-0 rifilato al Cagliari. In cinque partite i brianzoli hanno segnato undici gol e ne hanno incassati quindici.

L'Atalanta presenta un bilancio di zero vittorie, due pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite tra tutte le competizioni. Il risultato più recente è il pareggio per 1-1 contro il Kairat Almaty in Conference League, preceduto dalla sconfitta per 3-0 contro il Parma in Serie A. I nerazzurri hanno segnato nove reti e ne hanno subite dodici nelle ultime cinque partite, con i pareggi 4-4 contro il Frosinone e 2-2 contro la Fiorentina che raccontano meglio di ogni altro dato le fragilità difensive della squadra.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al maggio 2025, quando l'Atalanta si impose per 4-0 in trasferta allo Stadio Brianteo in Serie A. Guardando agli ultimi cinque incroci ufficiali, il bilancio è nettamente favorevole ai bergamaschi: quattro vittorie dell'Atalanta contro una del Monza, con i nerazzurri che hanno segnato dodici gol e incassato soltanto due nelle sfide di campionato. L'unico successo brianzolo nel dataset risale all'amichevole del agosto 2025, vinta per 2-1.

Classifica

In classifica di Serie A, il Monza occupa la diciottesima posizione, mentre l'Atalanta si trova al tredicesimo posto.