Serie A - Game Week 10 1 nov 2026 - 09:00 Stadio Olimpico, Roma

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La Lazio di Rino Gattuso ospita il Cagliari allo Stadio Olimpico di Roma in una sfida di Serie A che arriva in un momento di grande entusiasmo per i biancocelesti.

Nove vittorie nelle prime dieci giornate, un solo pareggio: la squadra capitolina sta costruendo qualcosa di concreto in cima alla classifica, attesa dall'Inter a soli tre punti di distanza.

L'ultima uscita ha lasciato il segno. La Lazio ha travolto il Sassuolo con un netto 6-2 al Mapei Stadium, con reti di Taylor, Isaksen, Floriani Mussolini, Zaccagni e una doppietta di Noslin. Un risultato che ha consolidato il primato solitario in classifica.

Il Cagliari arriva all'Olimpico in un momento opposto. La squadra di Fabio Pisacane ha perso tre partite consecutive, l'ultima delle quali per 4-2 contro la Roma, e cerca disperatamente una svolta per risalire dalla metà classifica.

Nzola, già a segno contro i giallorossi, guida l'attacco sardo. Ma il compito dei rossoblù si preannuncia complicato contro una Lazio in questo stato di forma.

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Notizie sulle squadre

Gattuso si affida al blocco che ha dominato il campionato fino a questo momento. Il portiere Christos Mandas è confermato tra i pali, con Floriani Mussolini terzino destro, Doekhi e Provstgaard centrali e Nuno Tavares a sinistra. A centrocampo agiscono Frattesi, Belahyane e Taylor, mentre il tridente offensivo è composto da Isaksen, Noslin e Zaccagni. Gudmundsson e Furlanetto restano indisponibili per infortunio.

Pisacane rilancia il 4-3-2-1 per il Cagliari. Caprile difende i pali; davanti a lui la linea a quattro con Mina, Rodriguez, Obert e Zé Pedro. Winks e Deiola tornano titolari a centrocampo insieme a Romano, mentre Adopo e Maldini agiscono alle spalle dell'unica punta Nzola. Idrissi e Felici non sono disponibili per infortunio.

Stato di forma

La Lazio arriva a questa partita con quattro vittorie nelle ultime quattro gare di Serie A, avendo pareggiato soltanto in un'amichevole contro la Juve Stabia. Nell'ultimo turno di campionato ha battuto il Sassuolo 6-2 in trasferta, mentre in precedenza aveva superato la Juventus 3-0 e il Parma 2-1. Nelle ultime cinque uscite i biancocelesti hanno segnato 17 reti, subendone 10.

Il Cagliari, al contrario, ha vinto una sola delle ultime cinque partite, con tre sconfitte consecutive prima di questa sfida. L'ultima vittoria risale al match esterno contro l'Udinese, terminato 1-0. Nelle cinque gare più recenti la squadra sarda ha segnato 4 gol e ne ha incassati 11.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al febbraio 2026, quando la sfida al Cagliari si concluse 0-0. Prima di quel pareggio, la Lazio aveva vinto in casa per 2-0 nel novembre 2025. Considerando gli ultimi cinque incroci in Serie A, la Lazio ha prevalso in tre occasioni, con un pareggio e una sconfitta, segnando complessivamente 9 reti contro le 2 dei rossoblù.

Classifica

In Serie A, la Lazio occupa attualmente la seconda posizione in classifica, mentre il Cagliari si trova all'undicesimo posto.

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