Serie C - Game Week 12 1 nov 2026 - 11:30

Latina-Pianese sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito le opzioni disponibili per seguire il match.

Come vedere Latina vs Pianese con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.



Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Il Latina ospita il Pianese in una sfida del Girone B di Serie C che mette di fronte due squadre con obiettivi simili: trovare continuità e allontanarsi dalla zona calda della classifica.

I pontini arrivano a questo appuntamento con un momento di forma altalenante alle spalle. Il pareggio per 1-1 contro lo Spezia nell'ultimo turno ha interrotto una striscia positiva costruita con le vittorie su Vis Pesaro e Atalanta U23, e ora il Latina cerca risposte davanti al proprio pubblico.

Il Pianese, dal canto suo, non vince da tre partite consecutive. I toscani hanno raccolto tre pareggi di fila, compreso lo 0-0 più recente contro il Forlì, e devono ritrovare la via del gol per rilanciarsi in classifica.

La sfida si preannuncia equilibrata tra due squadre che non possono permettersi ulteriori passi falsi. Il Latina parte con il vantaggio del fattore campo, ma il Pianese è una squadra capace di rendere la vita difficile a chiunque.

Per entrambe, i tre punti in palio potrebbero segnare una svolta in una stagione ancora tutta da scrivere. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per il Latina non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili titolari. Eventuali aggiornamenti sulla rosa saranno comunicati nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Anche per il Pianese la situazione è analoga: lo staff tecnico non ha ancora rilasciato indicazioni sulle assenze o sulla formazione probabile. Le ultime notizie sui toscani saranno rese note a ridosso della gara.

Stato di forma

Il Latina ha raccolto nelle ultime cinque partite un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta, con cinque gol segnati e tre subiti. Il risultato più recente è il pareggio per 1-1 contro lo Spezia, che ha interrotto una serie positiva costruita con il successo per 1-0 sulla Vis Pesaro e la vittoria per 2-0 sull'Atalanta U23. In precedenza i pontini avevano pareggiato 1-1 sia con la Sambenedettese che con l'Ostia Mare.

Il Pianese ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare, segnando tre reti e subendone quattro. Le ultime tre uscite si sono concluse tutte in parità, con gli 0-0 contro Forlì, Pineto e Ostia Mare a raccontare di una squadra che fatica a trovare la via del gol. L'unica vittoria recente è il 2-1 sul Ravenna del 4 ottobre, mentre la sconfitta è arrivata per 3-2 contro il Livorno a settembre.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Latina e Pianese nelle ultime cinque partite. Non è possibile fornire ulteriori dettagli storici sulla base delle informazioni a disposizione.

Classifica

Nel Girone B di Serie C, il Latina occupa il tredicesimo posto mentre il Pianese è diciottesimo. Entrambe le squadre si trovano nella parte bassa della classifica, con i toscani che hanno bisogno di punti per uscire dalla zona più pericolosa della graduatoria.

NordVPN

Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo. Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense). Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto. Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

Come guardare sul grande schermo? Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.