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Serie A - Game Week 5 1 nov 2026 - 06:30

Inter-Lazio femminile è trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito i dettagli per accedere alla copertura della partita.

Inter e Lazio si affrontano in Serie A Femminile in una sfida che mette di fronte due squadre con ambizioni e momenti di forma molto diversi. Le nerazzurre di David Sassarini ospitano le biancocelesti di Gianluca Grassadonia in una gara che può avere implicazioni concrete per entrambe le classifiche.

L'Inter arriva a questo appuntamento reduce da una pesante sconfitta per 6-0 contro l'OL Lyonnes in Women's Champions League, un risultato che ha interrotto una striscia positiva in campionato. Le nerazzurre occupano la terza posizione in Serie A Femminile, un piazzamento che testimonia la solidità costruita da Sassarini nel corso della stagione.

La Lazio di Grassadonia attraversa invece un momento difficile. Le biancocelesti sono undicesime in classifica e arrivano a questa trasferta con tre sconfitte nelle ultime cinque partite, un rendimento che le ha relegate nella parte bassa della graduatoria.

Nei precedenti recenti tra le due squadre, l'Inter ha dimostrato di avere la meglio sulla Lazio con una certa regolarità, compreso un netto 5-2 nell'aprile scorso. Quella continuità di risultati pesa inevitabilmente sullo spirito con cui le due formazioni si presentano a questa partita.

Per l'Inter si tratta di un'occasione per consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica dopo la batosta europea. Per la Lazio, invece, i tre punti sono quasi obbligatori per allontanarsi dalla zona pericolosa. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Notizie sulle squadre

Per l'Inter, David Sassarini non ha ancora reso note la formazione ufficiale né informazioni su infortuni o squalifiche. Gli aggiornamenti sulle nerazzurre verranno comunicati non appena disponibili, a ridosso del calcio d'inizio.

Anche per la Lazio di Gianluca Grassadonia non sono al momento disponibili la probabile formazione né notizie su indisponibili o giocatrici squalificate. Ulteriori aggiornamenti sulle biancocelesti saranno aggiunti nelle prossime ore.

Stato di forma

L'Inter ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. La sconfitta più recente è arrivata in Women's Champions League contro l'OL Lyonnes, con un pesante 6-0 che ha interrotto un momento positivo in campionato. In precedenza le nerazzurre avevano battuto il Parma Calcio 1913 per 3-0 e il Como Women per 2-0. Nelle cinque gare considerate, l'Inter ha mantenuto la porta inviolata in due occasioni.

La Lazio arriva a questa partita con un ruolino di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è stato uno 0-0 contro il Como Women, preceduto da una sconfitta per 1-0 contro la Ternana Femminile. Le biancocelesti hanno perso anche contro Roma per 3-1 e contro la Fiorentina per 2-1, raccogliendo un solo punto nelle ultime tre trasferte in campionato.

Precedenti

L'Inter ha battuto la Lazio per 5-2 nell'aprile 2026 in Serie A Femminile, il confronto diretto più recente tra le due squadre. Guardando agli ultimi cinque precedenti, le nerazzurre hanno vinto tre volte, con un pareggio e una sola vittoria biancoceleste. Il match del febbraio 2025, terminato 4-4, resta il più equilibrato della serie, mentre l'Inter si è imposta anche per 2-0 nel novembre 2025 e per 1-0 nel novembre 2024.

Classifica

In Serie A Femminile, l'Inter occupa la terza posizione mentre la Lazio è undicesima. Le nerazzurre puntano a restare nel gruppo delle squadre che lottano per le posizioni di vertice, mentre le biancocelesti hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla parte bassa della classifica.