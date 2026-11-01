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Guarda Inter contro Lazio in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in live streaming?

Inter vs Lazio
Inter
Lazio
Serie A

Come vedere la partita di Serie A tra Inter e Lazio, con orario di inizio e notizie sulle squadre

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Serie A - Game Week 5

Inter-Lazio femminile è trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito i dettagli per accedere alla copertura della partita.

Inter e Lazio si affrontano in Serie A Femminile in una sfida che mette di fronte due squadre con ambizioni e momenti di forma molto diversi. Le nerazzurre di David Sassarini ospitano le biancocelesti di Gianluca Grassadonia in una gara che può avere implicazioni concrete per entrambe le classifiche.

L'Inter arriva a questo appuntamento reduce da una pesante sconfitta per 6-0 contro l'OL Lyonnes in Women's Champions League, un risultato che ha interrotto una striscia positiva in campionato. Le nerazzurre occupano la terza posizione in Serie A Femminile, un piazzamento che testimonia la solidità costruita da Sassarini nel corso della stagione.

La Lazio di Grassadonia attraversa invece un momento difficile. Le biancocelesti sono undicesime in classifica e arrivano a questa trasferta con tre sconfitte nelle ultime cinque partite, un rendimento che le ha relegate nella parte bassa della graduatoria.

Nei precedenti recenti tra le due squadre, l'Inter ha dimostrato di avere la meglio sulla Lazio con una certa regolarità, compreso un netto 5-2 nell'aprile scorso. Quella continuità di risultati pesa inevitabilmente sullo spirito con cui le due formazioni si presentano a questa partita.

Per l'Inter si tratta di un'occasione per consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica dopo la batosta europea. Per la Lazio, invece, i tre punti sono quasi obbligatori per allontanarsi dalla zona pericolosa. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Notizie sulle squadre

Probabili formazioni Inter - Lazio

Allenatore

  • D. Sassarini

Per l'Inter, David Sassarini non ha ancora reso note la formazione ufficiale né informazioni su infortuni o squalifiche. Gli aggiornamenti sulle nerazzurre verranno comunicati non appena disponibili, a ridosso del calcio d'inizio.

Anche per la Lazio di Gianluca Grassadonia non sono al momento disponibili la probabile formazione né notizie su indisponibili o giocatrici squalificate. Ulteriori aggiornamenti sulle biancocelesti saranno aggiunti nelle prossime ore.

Stato di forma

INT

INT - Forma

WIE
D1-1
COM
V0-2
PAR
V3-0
NAP
D0-0
OLL
S6-0
Gol segnato (subito)
6/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
LAZ

LAZ - Forma

FIO
S2-1
PAR
D0-0
ROM
S3-1
TER
S1-0
COM
D0-0
Gol segnato (subito)
2/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

L'Inter ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. La sconfitta più recente è arrivata in Women's Champions League contro l'OL Lyonnes, con un pesante 6-0 che ha interrotto un momento positivo in campionato. In precedenza le nerazzurre avevano battuto il Parma Calcio 1913 per 3-0 e il Como Women per 2-0. Nelle cinque gare considerate, l'Inter ha mantenuto la porta inviolata in due occasioni.

La Lazio arriva a questa partita con un ruolino di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è stato uno 0-0 contro il Como Women, preceduto da una sconfitta per 1-0 contro la Ternana Femminile. Le biancocelesti hanno perso anche contro Roma per 3-1 e contro la Fiorentina per 2-1, raccogliendo un solo punto nelle ultime tre trasferte in campionato.

Precedenti

Testa a testa

InterPareggioLazio
4
1
0
Serie A
Inter badge
Inter
INT
5
Lazio badge
Lazio
LAZ
2
FIN
Serie A
Lazio badge
Lazio
LAZ
0
Inter badge
Inter
INT
2
FIN
Serie A
Lazio badge
Lazio
LAZ
4
Inter badge
Inter
INT
4
FIN
Serie A
Inter badge
Inter
INT
1
Lazio badge
Lazio
LAZ
0
FIN
Serie A
Lazio badge
Lazio
LAZ
1
Inter badge
Inter
INT
3
FIN
15Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L'Inter ha battuto la Lazio per 5-2 nell'aprile 2026 in Serie A Femminile, il confronto diretto più recente tra le due squadre. Guardando agli ultimi cinque precedenti, le nerazzurre hanno vinto tre volte, con un pareggio e una sola vittoria biancoceleste. Il match del febbraio 2025, terminato 4-4, resta il più equilibrato della serie, mentre l'Inter si è imposta anche per 2-0 nel novembre 2025 e per 1-0 nel novembre 2024.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
RomaRomaROM
4400156+912
V
V
V
V
2
Calcio Como 1907Calcio Como 1907COM
5320137+611
D
D
V
V
V
3
InterInterINT
431070+710
D
V
V
V
4
FiorentinaFiorentinaFIO
421154+17
V
D
V
S
5
Ternana FemminileTernana FemminileTER
521257-27
D
S
V
V
S
6
AC MilanAC MilanMIL
420289-16
V
S
V
S
7
Como WomenComo WomenCOM
412134-15
D
D
S
V
8
S.S.D. Napoli FemminileS.S.D. Napoli FemminileNAP
41126604
D
V
S
S
9
JuventusJuventusJUV
4103812-43
S
S
S
V
10
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
502327-52
D
S
S
S
D
11
LazioLazioLAZ
402214-32
D
S
S
D
12
SassuoloSassuoloSAS
5023411-72
D
D
S
S
S
Champions League
Qualificazioni Champions League
Retrocessione

In Serie A Femminile, l'Inter occupa la terza posizione mentre la Lazio è undicesima. Le nerazzurre puntano a restare nel gruppo delle squadre che lottano per le posizioni di vertice, mentre le biancocelesti hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla parte bassa della classifica.

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