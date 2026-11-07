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Serie A
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Giuseppe Meazza
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Con il contributo di

Guarda Inter contro Como in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in live streaming?

Inter vs Como
Inter
Como
Serie A

Come vedere la partita di Serie A tra Inter e Como, con orario di inizio e notizie sulle squadre

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crest
Serie A - Game Week 11
Giuseppe Meazza

Inter-Como sarà trasmessa in diretta su DAZN, Sky Sport e NOW. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in live streaming.

Il Giuseppe Meazza ospita uno degli appuntamenti più attesi di questa giornata di Serie A: Inter e Como si sfidano in un derby lombardo che mette di fronte due squadre con ambizioni molto diverse ma entrambe in forma.

L'Inter di Cristian Chivu arriva a questo match dopo un'ottima prestazione in Champions League: i nerazzurri hanno battuto il Feyenoord a Rotterdam per 3-0, con Djed Spence tra i più positivi. In campionato, però, la sconfitta nel derby contro il Milan pesa ancora, e la squadra cerca continuità.

Il Como, invece, vive un momento di grazia assoluta. La squadra di Cesc Fabregas ha appena demolito il Lens per 9-1 in Champions League — risultato che ha fatto rumore in tutta Europa — e in Serie A non perde da settimane. Cinque vittorie consecutive nelle ultime cinque partite ufficiali raccontano di un gruppo che non conosce crisi.

Fabregas ha costruito qualcosa di raro nel calcio italiano: una squadra capace di giocare un calcio spettacolare e raccogliere risultati. Il 9-1 al Lens non è un caso isolato: prima erano arrivate le goleade al Lipsia e al Manchester United. Il Como non è più una sorpresa, è una realtà.

Dall'altra parte, Chivu sta ancora aspettando che i rinforzi inglesi arrivati in estate — Stones, Jones e Spence — trovino continuità. Spence ha mostrato segnali positivi contro il Feyenoord, ma gli altri due sono ancora ai box.

In Serie A, l'Inter occupa il secondo posto, il Como il quarto: un confronto diretto che può spostare equilibri in classifica.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Inter-Como in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Probabili formazioni Inter - Como

3-5-2
Inter crest
Inter
INT
Formazione
Como crest
Como
COM
4-2-3-1
J. MartinezJ. MartinezY. BisseckY. BisseckA. BastoniA. BastoniM. AkanjiM. AkanjiF. DimarcoF. DimarcoD. SpenceD. SpenceP. SucicP. SucicN. BarellaN. BarellaH. CalhanogluH. CalhanogluF. EspositoF. EspositoM. ThuramM. ThuramJ. ButezJ. ButezY. CoutoY. CoutoJ. RamonJ. RamonM. KempfM. KempfA. ValleA. ValleL. MillaL. MillaN. PazN. PazM. BaturinaM. BaturinaM. PerroneM. PerroneL. Da CunhaL. Da CunhaA. DouvikasA. Douvikas
Como crest
Como
COM
3-5-2
Inter

Formazione titolare

Como

Allenatore

  • C. Chivu
  • C. Fabregas

Chivu deve fare a meno di Lautaro Martinez, Luis Henrique, Curtis Jones e John Stones: un'assenza pesante in attacco e diverse lacune in difesa e centrocampo. L'XI probabile dei nerazzurri prevede Josep Martinez in porta, con Bisseck, Bastoni e Akanji in difesa, Diouf, Carlos Augusto, Spence, Sucic, Barella e Calhanoglu a centrocampo, e Marcus Thuram unico riferimento offensivo.

Fabregas, dal canto suo, deve rinunciare a Trevoh Chalobah, Assane Diao, Jesus Rodriguez, Moise Kean e Jayden Addai. Nonostante le assenze, la formazione lariana rimane competitiva: Butez tra i pali, Yan Couto, Ramon, Kempf e Kaiki in difesa, Milla e Ricci a centrocampo, con Nico Paz, Baturina e Da Cunha sulla trequarti a supporto di Douvikas.

Stato di forma

INT

INT - Forma

SHK
V1-0
FIO
V2-1
VEN
V0-2
MIL
S3-1
FEY
V0-3
Gol segnato (subito)
9/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
COM

COM - Forma

MUN
V4-1
SAS
V2-0
TOR
V1-3
VEN
V1-0
RCL
V1-9
Gol segnato (subito)
19/3
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

L'Inter ha ottenuto quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite ufficiali, con un bilancio di gol complessivamente positivo. Il risultato più recente è la vittoria per 3-0 sul Feyenoord in Champions League, mentre la sconfitta è arrivata nel derby contro il Milan per 3-1 in Serie A. I nerazzurri hanno mostrato solidità nelle competizioni europee, segnando in tutte le ultime gare vinte.

Il Como ha vinto tutte e cinque le ultime partite ufficiali, segnando un totale impressionante di gol. La vittoria più recente è il clamoroso 9-1 sul Lens in Champions League, con Douvikas autore di una tripletta. In precedenza, il Como aveva battuto il Manchester United per 4-1 sempre in Europa: una striscia che parla da sola.

Precedenti

Testa a testa

InterPareggioComo
4
1
0
Coppa Italia
Inter badge
Inter
INT
3
Como badge
Como
COM
2
FIN
Serie A
Como badge
Como
COM
3
Inter badge
Inter
INT
4
FIN
Coppa Italia
Como badge
Como
COM
0
Inter badge
Inter
INT
0
FIN
Serie A
Inter badge
Inter
INT
4
Como badge
Como
COM
0
FIN
Serie A
Como badge
Como
COM
0
Inter badge
Inter
INT
2
FIN
13Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'aprile 2026, quando l'Inter ha battuto il Como per 3-2 in Coppa Italia. Nelle cinque sfide più recenti tra le due formazioni, l'Inter ha prevalso in tre occasioni, con il Como che ha ottenuto una vittoria e un pareggio. Il confronto diretto in Serie A del dicembre 2025 si era concluso con un netto 4-0 per i nerazzurri a Milano.

Classifica

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
LazioLazioLAZ
10910248+1628
V
V
V
V
V
2
InterInterINT
108112613+1325
S
V
V
V
V
3
RomaRomaROM
107302810+1824
V
V
D
V
D
4
ComoComoCOM
10721188+1023
V
V
V
V
D
5
MilanMilanMIL
106312112+921
V
S
V
V
D
6
FrosinoneFrosinoneFRC
116232415+920
S
V
V
D
V
7
JuventusJuventusJUV
105231310+317
V
S
V
S
D
8
BolognaBolognaBOL
115241513+217
V
V
V
V
S
9
CagliariCagliariCGL
115151015-516
V
S
S
S
S
10
NapoliNapoliNAP
104241713+414
S
V
D
S
V
11
TorinoTorinoTOR
114251517-214
D
S
S
V
V
12
GenoaGenoaGEN
104151014-413
V
V
V
S
V
13
AtalantaAtalantaATA
103251620-411
S
D
D
S
V
14
LecceLecceLEC
113171222-1010
D
S
S
S
V
15
FiorentinaFiorentinaFIO
102261523-88
V
D
S
S
S
16
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
11227816-88
S
V
D
S
S
17
SassuoloSassuoloSAS
102261626-108
S
S
S
S
D
18
MonzaMonzaMON
102171724-77
S
S
S
V
S
19
VeneziaVeneziaVEN
11209821-136
V
S
S
S
V
20
UdineseUdineseUDI
111281225-135
S
S
D
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

In Serie A, l'Inter occupa attualmente il secondo posto in classifica, mentre il Como si trova al quarto posto.

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