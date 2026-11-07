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Inter-Como sarà trasmessa in diretta su DAZN, Sky Sport e NOW. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in live streaming.
Il Giuseppe Meazza ospita uno degli appuntamenti più attesi di questa giornata di Serie A: Inter e Como si sfidano in un derby lombardo che mette di fronte due squadre con ambizioni molto diverse ma entrambe in forma.
L'Inter di Cristian Chivu arriva a questo match dopo un'ottima prestazione in Champions League: i nerazzurri hanno battuto il Feyenoord a Rotterdam per 3-0, con Djed Spence tra i più positivi. In campionato, però, la sconfitta nel derby contro il Milan pesa ancora, e la squadra cerca continuità.
Il Como, invece, vive un momento di grazia assoluta. La squadra di Cesc Fabregas ha appena demolito il Lens per 9-1 in Champions League — risultato che ha fatto rumore in tutta Europa — e in Serie A non perde da settimane. Cinque vittorie consecutive nelle ultime cinque partite ufficiali raccontano di un gruppo che non conosce crisi.
Fabregas ha costruito qualcosa di raro nel calcio italiano: una squadra capace di giocare un calcio spettacolare e raccogliere risultati. Il 9-1 al Lens non è un caso isolato: prima erano arrivate le goleade al Lipsia e al Manchester United. Il Como non è più una sorpresa, è una realtà.
Dall'altra parte, Chivu sta ancora aspettando che i rinforzi inglesi arrivati in estate — Stones, Jones e Spence — trovino continuità. Spence ha mostrato segnali positivi contro il Feyenoord, ma gli altri due sono ancora ai box.
In Serie A, l'Inter occupa il secondo posto, il Como il quarto: un confronto diretto che può spostare equilibri in classifica.
Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Inter-Como in diretta TV e in live streaming.
Notizie sulle squadre
Probabili formazioni Inter - Como
Chivu deve fare a meno di Lautaro Martinez, Luis Henrique, Curtis Jones e John Stones: un'assenza pesante in attacco e diverse lacune in difesa e centrocampo. L'XI probabile dei nerazzurri prevede Josep Martinez in porta, con Bisseck, Bastoni e Akanji in difesa, Diouf, Carlos Augusto, Spence, Sucic, Barella e Calhanoglu a centrocampo, e Marcus Thuram unico riferimento offensivo.
Fabregas, dal canto suo, deve rinunciare a Trevoh Chalobah, Assane Diao, Jesus Rodriguez, Moise Kean e Jayden Addai. Nonostante le assenze, la formazione lariana rimane competitiva: Butez tra i pali, Yan Couto, Ramon, Kempf e Kaiki in difesa, Milla e Ricci a centrocampo, con Nico Paz, Baturina e Da Cunha sulla trequarti a supporto di Douvikas.
Stato di forma
L'Inter ha ottenuto quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite ufficiali, con un bilancio di gol complessivamente positivo. Il risultato più recente è la vittoria per 3-0 sul Feyenoord in Champions League, mentre la sconfitta è arrivata nel derby contro il Milan per 3-1 in Serie A. I nerazzurri hanno mostrato solidità nelle competizioni europee, segnando in tutte le ultime gare vinte.
Il Como ha vinto tutte e cinque le ultime partite ufficiali, segnando un totale impressionante di gol. La vittoria più recente è il clamoroso 9-1 sul Lens in Champions League, con Douvikas autore di una tripletta. In precedenza, il Como aveva battuto il Manchester United per 4-1 sempre in Europa: una striscia che parla da sola.
Precedenti
Testa a testa
L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'aprile 2026, quando l'Inter ha battuto il Como per 3-2 in Coppa Italia. Nelle cinque sfide più recenti tra le due formazioni, l'Inter ha prevalso in tre occasioni, con il Como che ha ottenuto una vittoria e un pareggio. Il confronto diretto in Serie A del dicembre 2025 si era concluso con un netto 4-0 per i nerazzurri a Milano.
Classifica
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|10
|9
|1
|0
|24
|8
|+16
|28
V
V
V
V
V
|2
|10
|8
|1
|1
|26
|13
|+13
|25
S
V
V
V
V
|3
|10
|7
|3
|0
|28
|10
|+18
|24
V
V
D
V
D
|4
|10
|7
|2
|1
|18
|8
|+10
|23
V
V
V
V
D
|5
|10
|6
|3
|1
|21
|12
|+9
|21
V
S
V
V
D
|6
|11
|6
|2
|3
|24
|15
|+9
|20
S
V
V
D
V
|7
|10
|5
|2
|3
|13
|10
|+3
|17
V
S
V
S
D
|8
|11
|5
|2
|4
|15
|13
|+2
|17
V
V
V
V
S
|9
|11
|5
|1
|5
|10
|15
|-5
|16
V
S
S
S
S
|10
|10
|4
|2
|4
|17
|13
|+4
|14
S
V
D
S
V
|11
|11
|4
|2
|5
|15
|17
|-2
|14
D
S
S
V
V
|12
|10
|4
|1
|5
|10
|14
|-4
|13
V
V
V
S
V
|13
|10
|3
|2
|5
|16
|20
|-4
|11
S
D
D
S
V
|14
|11
|3
|1
|7
|12
|22
|-10
|10
D
S
S
S
V
|15
|10
|2
|2
|6
|15
|23
|-8
|8
V
D
S
S
S
|16
|11
|2
|2
|7
|8
|16
|-8
|8
S
V
D
S
S
|17
|10
|2
|2
|6
|16
|26
|-10
|8
S
S
S
S
D
|18
|10
|2
|1
|7
|17
|24
|-7
|7
S
S
S
V
S
|19
|11
|2
|0
|9
|8
|21
|-13
|6
V
S
S
S
V
|20
|11
|1
|2
|8
|12
|25
|-13
|5
S
S
D
S
S
In Serie A, l'Inter occupa attualmente il secondo posto in classifica, mentre il Como si trova al quarto posto.