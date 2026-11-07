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Serie A - Game Week 11 8 nov 2026 - 12:00 Giuseppe Meazza

Inter-Como sarà trasmessa in diretta su DAZN, Sky Sport e NOW. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in live streaming.

Il Giuseppe Meazza ospita uno degli appuntamenti più attesi di questa giornata di Serie A: Inter e Como si sfidano in un derby lombardo che mette di fronte due squadre con ambizioni molto diverse ma entrambe in forma.

L'Inter di Cristian Chivu arriva a questo match dopo un'ottima prestazione in Champions League: i nerazzurri hanno battuto il Feyenoord a Rotterdam per 3-0, con Djed Spence tra i più positivi. In campionato, però, la sconfitta nel derby contro il Milan pesa ancora, e la squadra cerca continuità.

Il Como, invece, vive un momento di grazia assoluta. La squadra di Cesc Fabregas ha appena demolito il Lens per 9-1 in Champions League — risultato che ha fatto rumore in tutta Europa — e in Serie A non perde da settimane. Cinque vittorie consecutive nelle ultime cinque partite ufficiali raccontano di un gruppo che non conosce crisi.

Fabregas ha costruito qualcosa di raro nel calcio italiano: una squadra capace di giocare un calcio spettacolare e raccogliere risultati. Il 9-1 al Lens non è un caso isolato: prima erano arrivate le goleade al Lipsia e al Manchester United. Il Como non è più una sorpresa, è una realtà.

Dall'altra parte, Chivu sta ancora aspettando che i rinforzi inglesi arrivati in estate — Stones, Jones e Spence — trovino continuità. Spence ha mostrato segnali positivi contro il Feyenoord, ma gli altri due sono ancora ai box.

In Serie A, l'Inter occupa il secondo posto, il Como il quarto: un confronto diretto che può spostare equilibri in classifica.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Inter-Como in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Chivu deve fare a meno di Lautaro Martinez, Luis Henrique, Curtis Jones e John Stones: un'assenza pesante in attacco e diverse lacune in difesa e centrocampo. L'XI probabile dei nerazzurri prevede Josep Martinez in porta, con Bisseck, Bastoni e Akanji in difesa, Diouf, Carlos Augusto, Spence, Sucic, Barella e Calhanoglu a centrocampo, e Marcus Thuram unico riferimento offensivo.

Fabregas, dal canto suo, deve rinunciare a Trevoh Chalobah, Assane Diao, Jesus Rodriguez, Moise Kean e Jayden Addai. Nonostante le assenze, la formazione lariana rimane competitiva: Butez tra i pali, Yan Couto, Ramon, Kempf e Kaiki in difesa, Milla e Ricci a centrocampo, con Nico Paz, Baturina e Da Cunha sulla trequarti a supporto di Douvikas.

Stato di forma

L'Inter ha ottenuto quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite ufficiali, con un bilancio di gol complessivamente positivo. Il risultato più recente è la vittoria per 3-0 sul Feyenoord in Champions League, mentre la sconfitta è arrivata nel derby contro il Milan per 3-1 in Serie A. I nerazzurri hanno mostrato solidità nelle competizioni europee, segnando in tutte le ultime gare vinte.

Il Como ha vinto tutte e cinque le ultime partite ufficiali, segnando un totale impressionante di gol. La vittoria più recente è il clamoroso 9-1 sul Lens in Champions League, con Douvikas autore di una tripletta. In precedenza, il Como aveva battuto il Manchester United per 4-1 sempre in Europa: una striscia che parla da sola.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'aprile 2026, quando l'Inter ha battuto il Como per 3-2 in Coppa Italia. Nelle cinque sfide più recenti tra le due formazioni, l'Inter ha prevalso in tre occasioni, con il Como che ha ottenuto una vittoria e un pareggio. Il confronto diretto in Serie A del dicembre 2025 si era concluso con un netto 4-0 per i nerazzurri a Milano.

Classifica

In Serie A, l'Inter occupa attualmente il secondo posto in classifica, mentre il Como si trova al quarto posto.