Come vedere Espanyol-Deportivo de A Coruna con una VPN

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Presentazione della partita

LaLiga - Game Week 12 7 nov 2026 - 10:15 RCDE Stadium

L’Espanyol ospita il Deportivo de A Coruna all’RCDE Stadium di Barcellona in una partita di Liga particolarmente importante per i padroni di casa.

Eder Sarabia guida un Espanyol 14° in classifica, una posizione che riflette un periodo difficile sul piano dei risultati e la fase di assestamento del club dopo il cambio di allenatore. Sarabia ha sostituito Manolo Gonzalez al termine di un periodo turbolento, che ha incluso l’eliminazione dalla Coppa del Re per mano del Sestao, squadra di quarta serie. Avrà bisogno di una reazione immediata dai suoi giocatori.

Gli ospiti arrivano in condizioni decisamente migliori. Il Deportivo de A Coruna è 8° nella Liga sotto la guida di Antonio Hidalgo e l’ultimo risultato, una vittoria per 2-1 contro l’Osasuna, gli dà fiducia in vista della trasferta a Barcellona.

I risultati recenti dell’Espanyol sono preoccupanti. Tre sconfitte nelle ultime cinque partite di Liga, comprese quelle contro Racing Santander e Atletico Madrid, lasciano a Sarabia poco margine d’errore mentre si insedia nel suo nuovo ruolo.

Il Deportivo ha dimostrato di saper ottenere risultati anche in trasferta. Il pareggio con il Levante e la vittoria in Coppa del Re contro l’Auriense, entrambi arrivati nelle prime settimane di ottobre, hanno mostrato la capacità della squadra di resistere alle difficoltà, anche se nel mezzo è arrivata una sconfitta contro l’Atletico Madrid.

Con l’Espanyol a caccia di punti per dare stabilità alla propria stagione e il Deportivo intenzionato a salire ancora in classifica, la posta in palio è alta per entrambe le squadre.

Ecco tutto quello che c’è da sapere per vedere Espanyol-Deportivo de A Coruna in diretta.

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