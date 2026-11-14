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Serie C
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Guarda Cavese contro Crotone in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in live streaming?

Cavese vs Crotone
Cavese
Crotone
Serie C

Come vedere la partita di Serie C tra Cavese e Crotone, con orario di inizio e notizie sulle squadre

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Serie C - Game Week 14

Cavese-Crotone è trasmessa in diretta su Sky Go Italia e in live streaming su NOW TV. Di seguito i dettagli per seguire il match.

La Cavese ospita il Crotone nel Girone C di Serie C, un confronto tra due squadre che cercano punti in una fase delicata del campionato.

I campani occupano l'undicesima posizione in classifica e arrivano a questa sfida con un bilancio recente altalenante. Il pareggio per 2-2 contro il Team Altamura nell'ultima giornata ha interrotto una serie di due sconfitte consecutive, un segnale di ripresa parziale che la squadra vuole confermare davanti al proprio pubblico.

Il Crotone, ventesimo in classifica, attraversa un momento nero. I calabresi hanno perso quattro delle ultime cinque gare di Serie C, compresa la sconfitta per 0-1 contro il Giugliano nel turno più recente, e il margine per sbagliare è ormai ridotto al minimo.

La differenza di posizione in classifica racconta di due realtà distinte, ma in Serie C i punti pesano per tutti. Il Crotone ha bisogno di una svolta immediata; la Cavese vuole consolidare una posizione che resta comunque da difendere.

Nei precedenti recenti tra le due formazioni il bilancio è equilibrato, con risultati spesso combattuti che rendono questo scontro diretto imprevedibile sulla carta.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per la Cavese non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o formazione probabile. Gli aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al fischio d'inizio. Situazione analoga per il Crotone: nessun dato confermato su disponibilità o assenze dei rossoblù. Le ultime notizie sulle rose di entrambe le squadre saranno rese note a ridosso della partita.

Stato di forma

CAV

CAV - Forma

BAR
D1-1
CAS
V5-2
FOG
S1-0
PIC
S1-2
ALT
D2-2
Gol segnato (subito)
9/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
CRO

CRO - Forma

ACE
S2-3
BAR
D0-0
CAS
S0-1
POT
S4-2
GIU
S0-1
Gol segnato (subito)
4/9
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

La Cavese presenta un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. I campani vengono dal pareggio per 2-2 contro il Team Altamura, preceduto dalla sconfitta per 1-2 contro l'AZ Picerno. Nel periodo considerato la squadra ha segnato nove reti e ne ha subite sette, con il netto 5-2 rifilato al Casarano come prestazione più positiva del ciclo. Il Crotone, invece, ha perso quattro delle ultime cinque gare, raccogliendo solo un pareggio per 0-0 contro il Bari. I rossoblù vengono dalla sconfitta per 0-1 contro il Giugliano e in precedenza avevano ceduto per 4-2 al Potenza. Nelle cinque partite la squadra ha segnato due reti e ne ha subite otto, un dato che fotografa le difficoltà difensive del momento.

Precedenti

Testa a testa

CavesePareggioCrotone
2
1
2
Serie C
Crotone badge
Crotone
CRO
2
Cavese badge
Cavese
CAV
0
FIN
Serie C
Cavese badge
Cavese
CAV
1
Crotone badge
Crotone
CRO
0
FIN
Serie C
Crotone badge
Crotone
CRO
1
Cavese badge
Cavese
CAV
1
FIN
Serie C
Cavese badge
Cavese
CAV
2
Crotone badge
Crotone
CRO
1
FIN
Serie C
Crotone badge
Crotone
CRO
2
Cavese badge
Cavese
CAV
1
FIN
5Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 5 marzo 2026, quando il Crotone si impose per 2-0 in casa in Serie C. Guardando agli ultimi cinque scontri diretti disponibili, il bilancio vede due vittorie per la Cavese, due per il Crotone e un pareggio, con le sfide che hanno prodotto complessivamente undici reti.

Classifica

Grp. C

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PotenzaPotenzaPOT
1310213518+1732
V
V
D
V
V
2
BariBariBAR
13652169+723
D
D
D
D
V
3
CataniaCataniaCAT
137152613+1322
V
S
V
S
V
4
ScafateseScafateseSCA
135622217+521
V
D
S
V
D
5
Audace CerignolaAudace CerignolaACE
136252015+520
S
V
S
V
V
6
MonopoliMonopoliMON
13553139+420
D
D
V
V
S
7
AZ PicernoAZ PicernoPIC
146262421+320
D
D
V
V
S
8
Inter U23Inter U23INT
136252220+220
V
S
V
D
S
9
CasertanaCasertanaCAS
135531715+220
V
S
D
D
V
10
SorrentoSorrentoSOR
136251615+120
S
S
D
D
S
11
CaveseCaveseCAV
134452322+116
D
S
S
V
D
12
CasaranoCasaranoCAS
144461622-616
D
S
D
V
S
13
Team AltamuraTeam AltamuraALT
134451319-616
D
V
D
V
S
14
GiuglianoGiuglianoGIU
135171729-1216
V
V
S
V
S
15
SalernitanaSalernitanaSAL
133641517-215
S
D
S
D
D
16
BarlettaBarlettaBAR
133641416-215
V
D
S
V
D
17
FoggiaFoggiaFOG
134361316-315
S
D
V
S
S
18
SavoiaSavoiaSAV
132651421-712
S
D
D
S
V
19
CosenzaCosenzaCOS
132471023-1310
D
V
D
S
V
20
CrotoneCrotoneCRO
131481221-91
S
S
S
D
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

Nel Girone C di Serie C la Cavese occupa l'undicesima posizione, mentre il Crotone è ventesimo.

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