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Serie C - Game Week 14 15 nov 2026 - 08:30

Cavese-Crotone è trasmessa in diretta su Sky Go Italia e in live streaming su NOW TV. Di seguito i dettagli per seguire il match.

La Cavese ospita il Crotone nel Girone C di Serie C, un confronto tra due squadre che cercano punti in una fase delicata del campionato.

I campani occupano l'undicesima posizione in classifica e arrivano a questa sfida con un bilancio recente altalenante. Il pareggio per 2-2 contro il Team Altamura nell'ultima giornata ha interrotto una serie di due sconfitte consecutive, un segnale di ripresa parziale che la squadra vuole confermare davanti al proprio pubblico.

Il Crotone, ventesimo in classifica, attraversa un momento nero. I calabresi hanno perso quattro delle ultime cinque gare di Serie C, compresa la sconfitta per 0-1 contro il Giugliano nel turno più recente, e il margine per sbagliare è ormai ridotto al minimo.

La differenza di posizione in classifica racconta di due realtà distinte, ma in Serie C i punti pesano per tutti. Il Crotone ha bisogno di una svolta immediata; la Cavese vuole consolidare una posizione che resta comunque da difendere.

Nei precedenti recenti tra le due formazioni il bilancio è equilibrato, con risultati spesso combattuti che rendono questo scontro diretto imprevedibile sulla carta.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per la Cavese non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o formazione probabile. Gli aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al fischio d'inizio. Situazione analoga per il Crotone: nessun dato confermato su disponibilità o assenze dei rossoblù. Le ultime notizie sulle rose di entrambe le squadre saranno rese note a ridosso della partita.

Stato di forma

La Cavese presenta un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. I campani vengono dal pareggio per 2-2 contro il Team Altamura, preceduto dalla sconfitta per 1-2 contro l'AZ Picerno. Nel periodo considerato la squadra ha segnato nove reti e ne ha subite sette, con il netto 5-2 rifilato al Casarano come prestazione più positiva del ciclo. Il Crotone, invece, ha perso quattro delle ultime cinque gare, raccogliendo solo un pareggio per 0-0 contro il Bari. I rossoblù vengono dalla sconfitta per 0-1 contro il Giugliano e in precedenza avevano ceduto per 4-2 al Potenza. Nelle cinque partite la squadra ha segnato due reti e ne ha subite otto, un dato che fotografa le difficoltà difensive del momento.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 5 marzo 2026, quando il Crotone si impose per 2-0 in casa in Serie C. Guardando agli ultimi cinque scontri diretti disponibili, il bilancio vede due vittorie per la Cavese, due per il Crotone e un pareggio, con le sfide che hanno prodotto complessivamente undici reti.

Classifica

Nel Girone C di Serie C la Cavese occupa l'undicesima posizione, mentre il Crotone è ventesimo.