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Serie C
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Guarda Campobasso contro Forli in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in live streaming?

Campobasso vs Forli
Campobasso
Forli
Serie C

Come vedere la partita di Serie C tra Campobasso e Forli, con orario di inizio e notizie sulle squadre

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Serie C - Game Week 12

Campobasso-Forlì sarà trasmessa in diretta TV e in live streaming. I canali disponibili per seguire la partita sono indicati di seguito.

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Come vedere Campobasso vs Forli con una VPN

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Campobasso e Forlì si sfidano nel Girone B di Serie C in una partita che vale punti pesanti per entrambe le squadre, impegnate a tenere la distanza dalla zona più pericolosa della classifica.

Il Campobasso arriva a questa gara con una vittoria recente alle spalle: i molisani hanno battuto l'Atalanta U23 per 2-1 nell'ultimo turno, un risultato che interrompe una serie di due sconfitte consecutive contro Perugia (1-5) e Ravenna (1-3).

La squadra di casa ha mostrato carattere nelle ultime settimane, alternando momenti difficili a risposte concrete sul campo. La vittoria contro l'Atalanta U23 ha ridato fiducia all'ambiente, ma la continuità resta il nodo da sciogliere.

Il Forlì, dal canto suo, non vince da cinque partite. I romagnoli hanno raccolto tre pareggi e due sconfitte in questo periodo, con l'ultimo risultato utile che risale a settembre.

L'ultima uscita degli ospiti è terminata 0-0 contro il Pianese, un pareggio a reti bianche che prolunga un momento di sterilità offensiva preoccupante per la squadra di Forlì.

Due squadre che hanno bisogno di punti, due momenti di forma opposti: il Campobasso cerca continuità dopo il successo dell'ultimo turno, il Forlì cerca una vittoria che manca ormai da troppo tempo. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Notizie sulle squadre

Per il Campobasso non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabile formazione. Aggiornamenti sulla rosa saranno aggiunti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Anche per il Forlì la situazione è analoga: lo staff tecnico non ha ancora rilasciato indicazioni sulla rosa a disposizione né sulla formazione probabile. Eventuali novità saranno disponibili più vicino al fischio iniziale.

Stato di forma

CAM

CAM - Forma

SAM
V1-2
TOR
D1-1
RAV
S3-1
PER
S1-5
ATA
V1-2
Gol segnato (subito)
7/11
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5
FOR

FOR - Forma

OTM
D1-1
VAD
S1-0
LIV
D1-1
GUM
S3-2
PNS
D0-0
Gol segnato (subito)
4/6
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Campobasso presenta un ruolino di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. I molisani hanno vinto l'ultimo turno contro l'Atalanta U23 per 2-1, dopo le sconfitte contro Perugia (1-5) e Ravenna (1-3). Nel periodo considerato, la squadra ha segnato otto reti e ne ha subite dodici. L'unico pareggio è arrivato contro il Torres per 1-1.

Il Forlì ha raccolto zero vittorie nelle ultime cinque gare, con un bilancio di tre pareggi e due sconfitte. I romagnoli hanno pareggiato 0-0 nell'ultimo turno contro il Pianese, dopo la sconfitta per 3-2 contro il Guidonia Montecelio. Nelle cinque partite considerate, la squadra ha segnato tre gol e ne ha subiti sei.

Precedenti

Testa a testa

CampobassoPareggioForli
3
0
1
Serie C
Campobasso badge
Campobasso
CAM
2
Forli badge
Forli
FOR
0
FIN
Serie C
Forli badge
Forli
FOR
2
Campobasso badge
Campobasso
CAM
3
FIN
Serie D
Forli badge
Forli
FOR
1
Campobasso badge
Campobasso
CAM
2
FIN
Serie D
Campobasso badge
Campobasso
CAM
0
Forli badge
Forli
FOR
3
FIN
7Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal3/4
Entrambe le squadre hanno segnato2/4

Nei precedenti recenti tra le due squadre, il Campobasso ha prevalso nell'ultimo incontro disputato in casa per 2-0 nel marzo 2026 in Serie C. In precedenza, nel novembre 2025, era stato il Forlì a imporsi per 2-3 al Turano. Guardando l'intera serie disponibile, che include anche due sfide in Serie D nel 2018 e 2019, il Campobasso ha vinto tre delle quattro partite disputate tra le due formazioni.

Classifica

Grp. B

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
SpeziaSpeziaSPE
11920195+1429
D
V
V
V
V
2
RavennaRavennaRAV
11722206+1423
V
S
V
S
V
3
GrossetoGrossetoGRO
126422314+922
D
V
D
V
S
4
AC Reggiana 1919AC Reggiana 1919ACR
126241611+520
V
S
S
V
S
5
Guidonia MontecelioGuidonia MontecelioGUM
125431512+319
V
S
V
D
V
6
PescaraPescaraPES
125431513+219
D
V
V
D
V
7
TorresTorresTOR
125431312+119
D
V
S
V
D
8
VadoVadoVAD
125341311+218
D
V
D
V
V
9
LivornoLivornoLIV
114431616016
S
D
D
S
V
10
PerugiaPerugiaPER
125161518-316
S
S
V
S
V
11
Atalanta U23Atalanta U23ATA
115061316-315
V
S
V
S
S
12
CampobassoCampobassoCAM
114341620-415
V
S
S
D
V
13
LatinaLatinaLAT
113531111014
D
V
V
D
D
14
PinetoPinetoPIN
11353911-214
V
V
D
S
S
15
ForliForliFOR
112631616012
D
S
D
S
D
16
SambenedetteseSambenedetteseSAM
122461620-410
S
V
D
D
V
17
Ostia MareOstia MareOTM
112361014-49
S
S
D
D
D
18
PianesePianesePNS
11164610-49
D
D
D
V
S
19
GubbioGubbioGUB
112181021-117
S
S
S
S
S
20
Vis PesaroVis PesaroVIS
111191126-154
S
S
S
S
V
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

Nel Girone B di Serie C, il Campobasso occupa il dodicesimo posto e il Forlì il quindicesimo: entrambe le squadre si trovano in una zona di classifica che richiede punti per allontanarsi dalle posizioni scomode, rendendo questo scontro diretto particolarmente rilevante.

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