Serie C - Game Week 12 1 nov 2026 - 11:30

Campobasso-Forlì sarà trasmessa in diretta TV e in live streaming. I canali disponibili per seguire la partita sono indicati di seguito.

Come vedere Campobasso vs Forli con una VPN

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Campobasso e Forlì si sfidano nel Girone B di Serie C in una partita che vale punti pesanti per entrambe le squadre, impegnate a tenere la distanza dalla zona più pericolosa della classifica.

Il Campobasso arriva a questa gara con una vittoria recente alle spalle: i molisani hanno battuto l'Atalanta U23 per 2-1 nell'ultimo turno, un risultato che interrompe una serie di due sconfitte consecutive contro Perugia (1-5) e Ravenna (1-3).

La squadra di casa ha mostrato carattere nelle ultime settimane, alternando momenti difficili a risposte concrete sul campo. La vittoria contro l'Atalanta U23 ha ridato fiducia all'ambiente, ma la continuità resta il nodo da sciogliere.

Il Forlì, dal canto suo, non vince da cinque partite. I romagnoli hanno raccolto tre pareggi e due sconfitte in questo periodo, con l'ultimo risultato utile che risale a settembre.

L'ultima uscita degli ospiti è terminata 0-0 contro il Pianese, un pareggio a reti bianche che prolunga un momento di sterilità offensiva preoccupante per la squadra di Forlì.

Due squadre che hanno bisogno di punti, due momenti di forma opposti: il Campobasso cerca continuità dopo il successo dell'ultimo turno, il Forlì cerca una vittoria che manca ormai da troppo tempo. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Notizie sulle squadre

Per il Campobasso non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabile formazione. Aggiornamenti sulla rosa saranno aggiunti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Anche per il Forlì la situazione è analoga: lo staff tecnico non ha ancora rilasciato indicazioni sulla rosa a disposizione né sulla formazione probabile. Eventuali novità saranno disponibili più vicino al fischio iniziale.

Stato di forma

Il Campobasso presenta un ruolino di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. I molisani hanno vinto l'ultimo turno contro l'Atalanta U23 per 2-1, dopo le sconfitte contro Perugia (1-5) e Ravenna (1-3). Nel periodo considerato, la squadra ha segnato otto reti e ne ha subite dodici. L'unico pareggio è arrivato contro il Torres per 1-1.

Il Forlì ha raccolto zero vittorie nelle ultime cinque gare, con un bilancio di tre pareggi e due sconfitte. I romagnoli hanno pareggiato 0-0 nell'ultimo turno contro il Pianese, dopo la sconfitta per 3-2 contro il Guidonia Montecelio. Nelle cinque partite considerate, la squadra ha segnato tre gol e ne ha subiti sei.

Precedenti

Nei precedenti recenti tra le due squadre, il Campobasso ha prevalso nell'ultimo incontro disputato in casa per 2-0 nel marzo 2026 in Serie C. In precedenza, nel novembre 2025, era stato il Forlì a imporsi per 2-3 al Turano. Guardando l'intera serie disponibile, che include anche due sfide in Serie D nel 2018 e 2019, il Campobasso ha vinto tre delle quattro partite disputate tra le due formazioni.

Classifica

Nel Girone B di Serie C, il Campobasso occupa il dodicesimo posto e il Forlì il quindicesimo: entrambe le squadre si trovano in una zona di classifica che richiede punti per allontanarsi dalle posizioni scomode, rendendo questo scontro diretto particolarmente rilevante.

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