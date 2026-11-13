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UEFA Nations League A - Game Week 6 15 nov 2026 - 14:45 Koning Boudewijnstadion

Belgio-Italia sarà trasmessa in chiaro su Rai 1, con live streaming gratuito disponibile su RaiPlay.

Il Koning Boudewijnstadion di Bruxelles ospita domenica la sfida decisiva del Gruppo 1 di UEFA Nations League A tra Belgio e Italia. Con la qualificazione ai quarti di finale ancora in bilico, entrambe le squadre scendono in campo con tutto da giocare.

L'Italia arriva a Bruxelles in grande forma dopo aver battuto la Francia 3-1 a San Siro giovedì sera. Francesco Esposito è stato il grande protagonista con una doppietta — la prima rete al 26° minuto e il rigore decisivo al 75° — che ha permesso agli Azzurri di ribaltare lo svantaggio iniziale firmato da Olise.

Roberto Mancini ha dimostrato di saper leggere la partita: cedendo il 65% del possesso ai francesi, la sua squadra ha sfruttato le transizioni verticali con letale precisione. Davide Frattesi ha segnato il gol del 2-1 al 63° minuto, un minuto dopo l'ingresso di Federico Dimarco, che ha fornito l'assist.

Il Belgio, dal canto suo, ha conquistato tre punti importanti in Turchia giovedì, vincendo 2-1 grazie a Jeremy Doku e Charles De Ketelaere. Mark van Bommel porta a Bruxelles una squadra che sale a nove punti e che, con una vittoria, staccherebbe il pass per i quarti indipendentemente dagli altri risultati.

Romelu Lukaku è rimasto fuori dalla trasferta di Izmir per un problema all'anca, e van Bommel spera di recuperarlo per questa sfida. Doku, rientrato dopo un lungo infortunio, ha invece già dimostrato di essere in forma.

In classifica, Italia e Belgio sono ora separate da un solo punto: gli Azzurri guidano il girone a quota dieci, i Diavoli Rossi inseguono a nove. Una vittoria belga ribalta tutto; un pareggio o una sconfitta consegna il primato all'Italia.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Belgio-Italia in TV e in streaming.

Notizie sulle squadre

Per il Belgio, Mark van Bommel non ha ancora comunicato la formazione probabile né aggiornamenti ufficiali su infortuni o squalifiche. Romelu Lukaku ha saltato la trasferta in Turchia per un problema all'anca e la sua disponibilità per questa partita sarà valutata nelle ore precedenti al fischio d'inizio. Ulteriori aggiornamenti verranno forniti a ridosso della gara.

Anche Roberto Mancini non ha reso nota la formazione titolare. Lo staff tecnico azzurro aggiornerà la lista dei disponibili sulla base delle ultime valutazioni fisiche prima del match. Notizie su eventuali infortuni o squalifiche saranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Belgio ha ottenuto tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Nations League, con l'ultimo risultato utile arrivato giovedì: 2-1 in Turchia. In precedenza, i Diavoli Rossi avevano subito una pesante sconfitta per 4-1 contro la Francia, ma avevano battuto la Turchia 3-0 in casa a ottobre. Nelle cinque gare considerate, il Belgio ha segnato otto gol e ne ha subiti sette.

L'Italia ha collezionato quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite. Gli Azzurri vengono dal 3-1 inflitto alla Francia a San Siro giovedì, risultato che segue il pareggio per 1-1 ottenuto al Parco dei Principi il mese scorso. In questo parziale, la squadra di Mancini ha segnato dieci reti e ne ha incassate quattro.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 25 settembre 2026, quando il Belgio si impose 2-0 in casa dell'Italia nella fase a gironi di questa stessa Nations League. Nelle ultime cinque sfide tra le due nazionali, il bilancio è di due vittorie per parte e un pareggio, con i match più recenti disputati tutti nell'ambito della Nations League tra il 2024 e il 2026.

Classifica

Grp. 1 Forma # G V D S GF GS +/- Pt. Forma 1 Italia ITA 5 3 1 1 11 6 +5 10 V V D V S 2 Francia FRA 5 3 1 1 8 5 +3 10 S V D V V 3 Belgio BEL 5 3 0 2 8 6 +2 9 V S V S V 4 Turchia TUR 5 0 0 5 3 13 -10 0 S S S S S Championship Playoff Play-Off Retrocessione Retrocessione

In classifica nel Gruppo 1 di UEFA Nations League A, l'Italia occupa il primo posto e il Belgio il terzo.