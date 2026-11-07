Vuoi accedere al tuo solito servizio di streaming con maggiore sicurezza, o da una parte del mondo diversa in cui potresti imbatterti in restrizioni geografiche? È qui che torna utile una Virtual Private Network (VPN).

Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita Guarda il calcio ovunque.

Ottieni una VPN affidabile. Scegli un fornitore di servizi VPN di fiducia e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone, tablet).

Scegli un fornitore di servizi VPN di fiducia e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone, tablet). Scegli la posizione del server. Seleziona un server VPN nel paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.

Connettiti al server. Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP).

Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP). Visita l'emittente ufficiale. Vai sul sito web o apri l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti.

Vai sul sito web o apri l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti. Accedi e trova lo stream. Crea un account o accedi alla tua emittente ufficiale per ottenere l'accesso completo e goderti la partita!

Serie A - Game Week 6 7 nov 2026 - 09:00

Il derby femminile tra AC Milan e Inter è trasmesso in diretta su DAZN e Rai Sport. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in live streaming.

AC Milan e Inter si ritrovano di fronte in Serie A Femminile, un derby che vale punti pesanti in una stagione ancora in piena corsa. Le rossonere di Suzanne Bakker ospitano le nerazzurre di David Sassarini in una sfida tra due squadre che arrivano all'appuntamento con stati di forma molto diversi.

Il Milan ha vissuto un novembre complicato, cedendo 1-0 al Como Women nell'ultima uscita di campionato. Prima di quella sconfitta, le rossonere avevano battuto la Ternana per 3-0, ma il rendimento complessivo resta discontinuo con due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque partite.

L'Inter, invece, arriva a questo derby con ben altra inerzia. Le nerazzurre hanno battuto la Lazio 3-0 nell'ultimo turno di Serie A e occupano il secondo posto in classifica, a conferma di una stagione solida nonostante la pesante sconfitta per 6-0 subita in Women's Champions League contro l'OL Lyonnes.

Nei precedenti recenti tra le due squadre, l'Inter ha dominato il confronto. Le nerazzurre si sono imposte per 1-0 nel maggio scorso, dopo aver vinto 5-1 e 4-1 nelle due stagioni precedenti. Il Milan non batte l'Inter da tempo e dovrà invertire una tendenza sfavorevole.

In classifica, le rossonere occupano il settimo posto mentre le nerazzurre sono seconde: il divario è netto, ma i derby hanno una logica propria. Ecco tutto quello che c'è da sapere su come seguire la partita in diretta.

Notizie sulle squadre

Per l'AC Milan, Suzanne Bakker non ha ancora comunicato la formazione ufficiale né fornito aggiornamenti su infortuni o squalifiche. Ulteriori notizie sulle rossonere saranno disponibili a ridosso del fischio d'inizio.

Anche David Sassarini non ha reso nota la probabile formazione dell'Inter, e non ci sono al momento indicazioni su indisponibili o giocatrici squalificate. Gli aggiornamenti sulle nerazzurre verranno aggiunti non appena disponibili.

Stato di forma

Il Milan arriva a questo derby con un ruolino di due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie A. La sconfitta più recente è arrivata contro il Como Women per 1-0, preceduta da un successo per 3-0 sulla Ternana Femminile. Le rossonere hanno anche perso 4-2 contro la Roma e 4-1 contro il Como nella stessa finestra, segnando nove gol e subendone dodici complessivamente.

L'Inter presenta un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite tra campionato e coppa. Le nerazzurre vengono da un 3-0 sulla Lazio e prima ancora avevano pareggiato 0-0 con il Napoli Femminile e vinto 3-0 contro il Parma. L'unica sconfitta del periodo è il 6-0 in Women's Champions League contro l'OL Lyonnes, che non intacca però la solidità mostrata in Serie A.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al maggio 2026, quando l'Inter si impose per 1-0 in casa propria. Guardando agli ultimi cinque scontri diretti, le nerazzurre hanno vinto tre volte contro una vittoria del Milan e un pareggio: nel dicembre 2025 l'Inter vinse 5-1 in trasferta, nell'aprile 2025 si imposero 4-1, mentre il marzo 2025 si chiuse 3-3. L'unico pareggio neutro della serie è l'1-1 del dicembre 2024.

Classifica

In Serie A Femminile, l'AC Milan occupa attualmente il settimo posto, mentre l'Inter è seconda in classifica.