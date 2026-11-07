Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Serie A
team-logoAC Milan
team-logoInter
Guarda su DAZNGuarda su Rai Sport
GOAL-e
Con il contributo di

Guarda AC Milan contro Inter in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in live streaming?

AC Milan vs Inter
AC Milan
Inter
Serie A

Come vedere la partita di Serie A tra AC Milan e Inter, con orario di inizio e notizie sulle squadre

Vuoi accedere al tuo solito servizio di streaming con maggiore sicurezza, o da una parte del mondo diversa in cui potresti imbatterti in restrizioni geografiche? È qui che torna utile una Virtual Private Network (VPN).

NordVPN

Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita

Guarda il calcio ovunque.
  • Ottieni una VPN affidabile. Scegli un fornitore di servizi VPN di fiducia e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone, tablet).
  • Scegli la posizione del server. Seleziona un server VPN nel paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.
  • Connettiti al server. Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP).
  • Visita l'emittente ufficiale. Vai sul sito web o apri l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti.
  • Accedi e trova lo stream. Crea un account o accedi alla tua emittente ufficiale per ottenere l'accesso completo e goderti la partita!
crest
Serie A - Game Week 6

Il derby femminile tra AC Milan e Inter è trasmesso in diretta su DAZN e Rai Sport. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in live streaming.

AC Milan e Inter si ritrovano di fronte in Serie A Femminile, un derby che vale punti pesanti in una stagione ancora in piena corsa. Le rossonere di Suzanne Bakker ospitano le nerazzurre di David Sassarini in una sfida tra due squadre che arrivano all'appuntamento con stati di forma molto diversi.

Il Milan ha vissuto un novembre complicato, cedendo 1-0 al Como Women nell'ultima uscita di campionato. Prima di quella sconfitta, le rossonere avevano battuto la Ternana per 3-0, ma il rendimento complessivo resta discontinuo con due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque partite.

L'Inter, invece, arriva a questo derby con ben altra inerzia. Le nerazzurre hanno battuto la Lazio 3-0 nell'ultimo turno di Serie A e occupano il secondo posto in classifica, a conferma di una stagione solida nonostante la pesante sconfitta per 6-0 subita in Women's Champions League contro l'OL Lyonnes.

Nei precedenti recenti tra le due squadre, l'Inter ha dominato il confronto. Le nerazzurre si sono imposte per 1-0 nel maggio scorso, dopo aver vinto 5-1 e 4-1 nelle due stagioni precedenti. Il Milan non batte l'Inter da tempo e dovrà invertire una tendenza sfavorevole.

In classifica, le rossonere occupano il settimo posto mentre le nerazzurre sono seconde: il divario è netto, ma i derby hanno una logica propria. Ecco tutto quello che c'è da sapere su come seguire la partita in diretta.

Notizie sulle squadre

Probabili formazioni AC Milan - Inter

Allenatore

  • S. Bakker

Per l'AC Milan, Suzanne Bakker non ha ancora comunicato la formazione ufficiale né fornito aggiornamenti su infortuni o squalifiche. Ulteriori notizie sulle rossonere saranno disponibili a ridosso del fischio d'inizio.

Anche David Sassarini non ha reso nota la probabile formazione dell'Inter, e non ci sono al momento indicazioni su indisponibili o giocatrici squalificate. Gli aggiornamenti sulle nerazzurre verranno aggiunti non appena disponibili.

Stato di forma

MIL

MIL - Forma

COM
S4-1
JUV
V2-1
ROM
S4-2
TER
V3-0
COM
S1-0
Gol segnato (subito)
8/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
INT

INT - Forma

COM
V0-2
PAR
V3-0
NAP
D0-0
OLL
S6-0
LAZ
V3-0
Gol segnato (subito)
8/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
0/5

Il Milan arriva a questo derby con un ruolino di due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie A. La sconfitta più recente è arrivata contro il Como Women per 1-0, preceduta da un successo per 3-0 sulla Ternana Femminile. Le rossonere hanno anche perso 4-2 contro la Roma e 4-1 contro il Como nella stessa finestra, segnando nove gol e subendone dodici complessivamente.

L'Inter presenta un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite tra campionato e coppa. Le nerazzurre vengono da un 3-0 sulla Lazio e prima ancora avevano pareggiato 0-0 con il Napoli Femminile e vinto 3-0 contro il Parma. L'unica sconfitta del periodo è il 6-0 in Women's Champions League contro l'OL Lyonnes, che non intacca però la solidità mostrata in Serie A.

Precedenti

Testa a testa

AC MilanPareggioInter
0
2
3
Serie A
Inter badge
Inter
INT
1
AC Milan badge
AC Milan
MIL
0
FIN
Serie A
AC Milan badge
AC Milan
MIL
1
Inter badge
Inter
INT
5
FIN
Serie A
AC Milan badge
AC Milan
MIL
1
Inter badge
Inter
INT
4
FIN
Serie A
Inter badge
Inter
INT
3
AC Milan badge
AC Milan
MIL
3
FIN
Serie A
AC Milan badge
AC Milan
MIL
1
Inter badge
Inter
INT
1
FIN
6Gol segnati14
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al maggio 2026, quando l'Inter si impose per 1-0 in casa propria. Guardando agli ultimi cinque scontri diretti, le nerazzurre hanno vinto tre volte contro una vittoria del Milan e un pareggio: nel dicembre 2025 l'Inter vinse 5-1 in trasferta, nell'aprile 2025 si imposero 4-1, mentre il marzo 2025 si chiuse 3-3. L'unico pareggio neutro della serie è l'1-1 del dicembre 2024.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
RomaRomaROM
5500177+1015
V
V
V
V
V
2
InterInterINT
5410100+1013
V
D
V
V
V
3
Calcio Como 1907Calcio Como 1907COM
5320137+611
D
D
V
V
V
4
Como WomenComo WomenCOM
52214408
V
D
D
S
V
5
FiorentinaFiorentinaFIO
52126607
S
V
D
V
S
6
Ternana FemminileTernana FemminileTER
521257-27
D
S
V
V
S
7
AC MilanAC MilanMIL
5203810-26
S
V
S
V
S
8
JuventusJuventusJUV
52031013-36
V
S
S
S
V
9
S.S.D. Napoli FemminileS.S.D. Napoli FemminileNAP
511378-14
S
D
V
S
S
10
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
502327-52
D
S
S
S
D
11
LazioLazioLAZ
502317-62
S
D
S
S
D
12
SassuoloSassuoloSAS
5023411-72
D
D
S
S
S
Champions League
Qualificazioni Champions League
Retrocessione

In Serie A Femminile, l'AC Milan occupa attualmente il settimo posto, mentre l'Inter è seconda in classifica.

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google