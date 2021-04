Grave infortunio per Radamel Falcao: fratture alle ossa facciali

L’attaccante del Galatasaray, Radamel Falcao, ha subito un grave infortunio in allenamento. Già nelle prossime ore sarà sottoposto a intervento.

Doveva essere una seduta di allenamento come tante altre, per Radamel Falcao invece si è trasformato in un qualcosa di drammaticamente diverso.

L’attaccante del Galatasaray infatti, nel corso della seduta di domenica mattina, ha avuto uno scontro di gioco durissimo con il compagno di squadra Karem Akturkoglu.

Medical Park Sağlık Raporu: Radamel Falcao - Kerem Aktürkoğlu pic.twitter.com/lCC0yGcjTF — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) April 11, 2021

Entrambi sono stati immediatamente trasportati in ospedale dove, come riportato dal club turco, gli esami ai quali il campione colombiano è stato sottoposto hanno evidenziato fratture alle ossa facciali.

Radamel Falcao, 35 anni, nel corso di questa stagione è stato limitato da diversi infortuni, tanto che in campionato ha totalizzato solo 14 presenze in 34 giornate, condite da otto goal.