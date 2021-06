Gli incredibili 51 minuti di Horvath: da riserva a eroe nazionale

Portiere di riserva, mai in campo in gare ufficiali, Horvath ha regalato uno storico trionfo agli USA parando un rigore al 124' da subentrato.

Avete presente la classica storia sportiva da film americano? Bene, quella di Ethan Horvath rispecchia perfettamente lo stereotipo, soltanto che non si tratta di un film.

Quello che è successo durante la finale di Concacaf Nations League tra Stati Uniti e Messico fa parte di un'incredibile e fantastica realtà, che ha permesso a un portiere di riserva di diventare un eroe nazionale.

Horvath è stato convocato per fare il secondo portiere e non c'era la minima speranza che potesse giocare la finale, anche perché non è mai stato impiegato in gare ufficiali dal ct Berhalter. Il suo bilancio con la maglia della nazionale era infatti di appena 5 presenze in 5 anni, tutte in amichevole.

Un bilancio che ha subito però un improvviso e inaspettato aggiornamento, quando al minuto 69 il portiere titolare Steffen è stato costretto a lasciare il campo per infortunio. Al suo posto è entrato proprio Horvath, alla prima vera presenza in una gara ufficiale.

51 minuti in campo, che gli hanno cambiato la vita e la carriera. prima la super parata su Lozano al 90' e poi il capolavoro finale, al minuto 124, quando ha parato il calcio di rigore di Guardado che sarebbe valso il 3-3 per il Messico e che ha consegnato la Nations League agli Stati Uniti.

Una notte incredibile per il 25enne portiere in forza al Club Brugge, dove nell'ultimo anno è diventato il secondo di Mignolet. La riserva che diventa eroe, la perfetta storia americana.