Gironi Europa League, date e orari di Roma e Lazio

Svelato il calendario delle gare di Roma e Lazio, uniche due italiane impegnate nei gironi di Europa League: ecco tutte le date e gli orari.

A Montecarlo è andato in scena il sorteggio dei gironi di , con e spettatrici particolarmente interessate in quanto sono loro, dopo l'eliminazione del per mano del Wolverhampton, le uniche due italiane in corsa nella competizione.

Andiamo dunque a vedere le date e gli orari delle partite che vedranno impegnate i giallorossi e i biancocelesti. La Roma se la vedrà con Monchengladbach, e Wolfsberger; la Lazio, invece, è stata inserita nello stesso girone di , e Cluj.

DATE E ORARI DELLE PARTITE DELLA ROMA

1ª giornata

Roma-Instanbul Basaksehir, 19 settembre alle ore 21:00

2ª giornata

Wolfsberger-Roma, 3 ottobre alle ore 19:55

3ª giornata

Roma- , 24 ottobre alle ore 18:55

4ª giornata

Borussia Monchengladbach-Roma, 7 novembre alle ore 21:00

5ª giornata

Instanbul Basaksehir-Roma, 28 novembre alle ore 18:55

6ª giornata

Roma-Wolfsberger, 12 dicembre alle ore 21:00

DATE E ORARI DELLE PARTITE DELLA LAZIO

1ª giornata

Cluj-Lazio, giovedì 19 settembre alle ore 18:55

2ª giornata

Lazio-Rennes, giovedì 3 ottobre alle ore 21:00

3ª giornata

Celtic-Lazio, giovedì 24 ottobre alle ore 21:00

4ª giornata

Lazio-Celtic, giovedì 7 novembre alle ore 18:55

5ª giornata

Lazio-Cluj, giovedì 28 novembre alle ore 21:00

6ª giornata

Rennes-Lazio, giovedì 12 dicembre 18:55