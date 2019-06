Gilardino trova panchina in Serie C? Ci pensa il Monopoli

Il Monopoli, dopo il divorzio con Scienza, cerca un nuovo allenatore e mette nel mirino Alberto Gilardino reduce dall'esperienza in D col Rezzato.

Alberto Gilardino in Serie C? L'ex bomber biellese, alle prese con una seconda carriera calcistica da allenatore, finisce nei radar del Monopoli.

La società pugliese, come riporta 'Sky', dopo il divorzio con Giuseppe Scienza è alla ricerca di un nuovo tecnico a cui affidare la panchina e starebbe pensando proprio al 'Gila'.

Gilardino, nella stagione appena andata in archivio, ha guidato il Rezzato in Serie D portandolo fino alla semifinale playoff persa poi contro la Pro Sesto.

Il Monopoli, di contro, dopo aver chiuso il campionato all'ottavo posto è stato eliminato al primo turno dei playoff per mano della Reggina (1-1 e amaranto avanti in virtù del miglior posizionamento in classifica).