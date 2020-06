Giggs ricorda: "Dissi a Ronaldo di non bere Coca-Cola a colazione"

Giggs parla al podcast del Manchester United: "Se è vero che appesi Ronaldo al muro? Non lo so, ma gli dissi 'Qui non facciamo queste cose'".

Ryan Giggs e Cristiano Ronaldo hanno condiviso lo spogliatoio al , come ben sapete. Il gallese era già un veterano al momento dell'arrivo del portoghese ed ha cercato in qualche modo di indirizzare alla professionalità CR7, che oggi invece è un maestro per dedizione al suo lavoro a 360°.

Nel corso di una chiacchierata al podcast del Manchester United, Giggs ha ricordato un episodio con Ronaldo come protagonista. Si vocifera di un atteggiamento molto aggressivo del gallese, che pescò il portoghese a bere Coca-Cola a colazione.

"Se appesi Ronaldo al muro? Non so, ma gli dissi qualcosa tipo 'Noi al Manchester United non facciamo queste cose'. Lui poi in partita segnò una tripletta e venne da me a dirmi 'Io bevo quello che voglio, Giggsy'."

Un atteggiamento che forse sarà servito allo stesso Ronaldo, visto che adesso è dipinto da tutti come uno che non sgarra mai in quanto ad alimentazione, rigido come nessuno nel mondo del calcio.