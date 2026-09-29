UEFA Nations League A - Game Week 3 1 ott 2026 - 14:45 Allianz Arena

Germania-Serbia inizia il 1° ottobre 2026 alle 14:45 EST e alle 18:45 GMT.

Klopp ancora a secco di vittorie

Jürgen Klopp spera che la terza volta sia quella buona quando la sua squadra affronterà la Serbia all'Allianz Arena di Monaco.

La Germania è partita lentamente

A Klopp è stata negata la vittoria al debutto da allenatore della Germania ad Amsterdam, dove un gol nel finale dei Paesi Bassi ha imposto l'1-1. Die Mannschaft ha poi perso contro la Grecia ad Augusta domenica scorsa. Sono attesi cambiamenti radicali nella formazione, con Kai Havertz tornato al club Arsenal dopo aver rimediato un infortunio. La stella del Barcellona Karim Adeyemi, Kevin Schade del Brentford e Felix Nmecha del Borussia Dortmund dovrebbero tutti partire titolari.

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La Serbia fatica e rischia la retrocessione

La Serbia è ultima nel Gruppo A2 dopo le sconfitte casalinghe contro la Grecia e n i Paesi Bassi.

Le combinazioni della Nations League

Le prime due di ogni gruppo della Lega A si qualificano ai quarti di finale. Le ultime due nazionali rischiano la retrocessione in Lega B oppure uno spareggio per restare in categoria.

Volti noti

Le stelle serbe Luka Jovic e Filip Kostic vantano entrambe una notevole esperienza in Bundesliga e accoglieranno con entusiasmo l'opportunità di affrontare diversi nomi che conoscono bene. Kostic, esterno sinistro di 33 anni oggi al PSV in Eredivisie olandese, è stato protagonista nell'Eintracht Francoforte tra il 2019 e il 2022, diventando il cuore creativo di una squadra che ha vinto l'Europa League nel 2022.

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Notizie sulle squadre e rose

La Germania si presenta a questa sfida senza due dei suoi attaccanti più influenti. Jamal Musiala si è ritirato dalla rosa prima della partita contro i Paesi Bassi e non ha recuperato, mentre Kai Havertz ha riportato un sospetto infortunio al bicipite femorale durante quella gara ed è stato a sua volta escluso. Florian Wirtz e Jonathan Burkardt sono stati convocati in rosa come copertura, anche se non è stata fornita alcuna formazione titolare confermata. Sono attesi ulteriori aggiornamenti più vicino al calcio d'inizio.

Per la Serbia, l'allenatore Veljko Paunovic non ha confermato problemi legati a infortuni o squalifiche in vista della trasferta di Monaco. Al momento non sono disponibili dati su una probabile formazione e le notizie sulla squadra saranno aggiornate non appena emergeranno nuove informazioni.

Forma

La Germania ha raccolto un punto nelle ultime due partite ufficiali, pareggiando 1-1 con i Paesi Bassi prima di perdere 1-0 contro la Grecia. Nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. In questa serie rientrano le eliminazioni dal Mondiale contro Paraguay ed Ecuador, mentre l'unico successo è arrivato contro la Costa d'Avorio. La Germania ha segnato cinque gol e ne ha subiti sei in queste cinque gare, e arriva a questa sfida dopo due sconfitte consecutive.

La Serbia ha perso quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 2-1 contro i Paesi Bassi in Nations League, dopo il precedente 2-1 contro la Grecia nella stessa competizione. Prima ancora era stata battuta 5-1 dal Messico e 3-0 da Capo Verde in amichevole. L'unica vittoria in questa serie è arrivata contro l'Arabia Saudita, con un 2-1 a marzo. La Serbia ha segnato cinque gol e ne ha subiti undici in queste cinque partite.

Precedenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre si è chiuso sull'1-1, in un'amichevole giocata in Germania nel marzo 2019. Prima di allora, la Serbia aveva battuto la Germania 1-0 nella fase a gironi del Mondiale 2010, uno dei risultati più significativi nella storia recente di questa sfida. Nei quattro precedenti registrati, la Germania conta due vittorie contro l'unica della Serbia, con un pareggio. La Germania ha segnato quattro gol in queste partite e ne ha subiti tre.

Classifica

Grp. 2 Forma # G V D S GF GS +/- Pt. Forma 1 Grecia GRE 2 2 0 0 3 1 +2 6 V V 2 Olanda OLA 2 1 1 0 3 2 +1 4 V D 3 Germania GER 2 0 1 1 1 2 -1 1 S D 4 Serbia SER 2 0 0 2 2 4 -2 0 S S Championship Playoff Play-Off Retrocessione Retrocessione

La Germania è terza nel Gruppo 2 della Lega A di UEFA Nations League, un posto sopra la Serbia che è ultima in classifica. Entrambe le squadre sono ancora senza vittorie dopo due giornate, il che significa che questa sfida ha implicazioni dirette su chi possa ancora realisticamente lottare per il vertice del girone.