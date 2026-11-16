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UEFA Nations League A
team-logoGermania
Olympiastadion
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Germania-Olanda oggi in diretta: dove vedere la partita in TV e streaming?

Germania vs Olanda
Germania
Olanda
UEFA Nations League A

Nella UEFA Nations League A, la Germania affronta l'Olanda. Dove vedere la partita di oggi in diretta TV e streaming?

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Germania-Olanda: orario d'inizio

crest
UEFA Nations League A - Game Week 6
Olympiastadion

All'Olympiastadion di Berlino va in scena la decisiva sfida finale del girone di UEFA Nations League A: la Germania ospita l'Olanda in un incontro che stabilirà chi accederà ai quarti di finale.

La nazionale tedesca arriva a questo confronto con grande fiducia. Dopo il convincente successo per 3-1 a Belgrado contro la Serbia, Jürgen Klopp ha esortato i suoi giocatori a considerare finalmente la propria qualità come un dato acquisito. Con otto punti nel girone, la Germania ha il destino nelle proprie mani.

Florian Wirtz è stato il protagonista assoluto a Belgrado: ha segnato il gol del 2-0 e diretto il gioco con una naturalezza che ha entusiasmato Klopp. Brajan Gruda ha firmato la terza rete, sottolineando quanto sia ormai profonda la rosa tedesca.

L'Olanda arriva dopo una serata storica ad Amsterdam. Il 7-0 contro la Grecia ha eguagliato la vittoria più larga nella storia della Nations League: Tijjani Reijnders ha segnato tre volte nell'arco di 21 minuti ed è stato semplicemente inarrestabile.

In poco tempo Xavi Hernández ha trasformato gli Oranje in una squadra capace di smontare sistematicamente gli avversari. Joey Veerman e Frenkie de Jong hanno formato a centrocampo una coppia che molti ritenevano incompatibile: ad Amsterdam hanno smentito tutti gli scettici.

Donyell Malen ha interrotto il suo digiuno di gol in nazionale con la settima rete della serata e ha poi parlato dell'intenso lavoro svolto sui video insieme all'allenatore. L'Olanda arriva con slancio, fiducia e una chiarezza tattica che metterà la Germania di fronte a veri interrogativi.

Di seguito tutte le informazioni sulla diretta TV, lo streaming e l'orario d'inizio.

I temi della settimana: cos'è successo a Germania e Olanda?

La Germania arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell'ultima sfida la nazionale tedesca ha vinto 3-1 in trasferta contro la Serbia, dopo lo 0-0 con la Grecia. Complessivamente, in queste cinque partite la Germania ha segnato quattro gol e ne ha subiti due.

L'Olanda è in forma smagliante: quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite. L'ultima gara è stata il 7-0 contro la Grecia; in precedenza la squadra aveva battuto due volte la Serbia e pareggiato 1-1 con la Germania. In cinque incontri gli Oranje hanno segnato 13 gol e ne hanno subiti soltanto quattro.

GER

GER - Forma

OLA
D1-1
GRE
S0-1
SER
V2-0
GRE
D0-0
SER
V1-3
Gol segnato (subito)
6/3
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
OLA

OLA - Forma

GER
D1-1
SER
V1-2
GRE
D2-2
SER
V2-1
GRE
V7-0
Gol segnato (subito)
14/5
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Germania-Olanda: formazioni

Formazioni Germania - Olanda

4-2-3-1
Germania crest
Germania
GER
Formazione
Olanda crest
Olanda
OLA
4-2-3-1
M. ter StegenM. ter StegenN. BrownN. BrownJ. TahJ. TahN. SchlotterbeckN. SchlotterbeckP. TreuP. TreuD. ScherhantD. ScherhantA. PavlovicA. PavlovicF. WirtzF. WirtzJ. KimmichJ. KimmichB. GrudaB. GrudaK. HavertzK. HavertzB. VerbruggenB. VerbruggenM. van de VenM. van de VenJ. TimberJ. TimberD. DumfriesD. DumfriesJ. van HeckeJ. van HeckeC. GakpoC. GakpoJ. VeermanJ. VeermanT. ReijndersT. ReijndersQ. TimberQ. TimberC. SummervilleC. SummervilleD. MalenD. Malen
Olanda crest
Olanda
OLA
4-2-3-1
Germania

Formazione titolare

Olanda

Panchina

Allenatore

  • J. Klopp
  • X. Hernandez
Germania

Infortuni e squalifiche

Olanda

Nessun giocatore escluso

Germania-Olanda: stato di forma

GER

GER - Forma

OLA
D1-1
GRE
S0-1
SER
V2-0
GRE
D0-0
SER
V1-3
Gol segnato (subito)
6/3
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
OLA

OLA - Forma

GER
D1-1
SER
V1-2
GRE
D2-2
SER
V2-1
GRE
V7-0
Gol segnato (subito)
14/5
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Germania-Olanda: precedenti

Testa a testa

GermaniaPareggioOlanda
2
3
0
UEFA Nations League A
Olanda badge
Olanda
OLA
1
Germania badge
Germania
GER
1
FIN
UEFA Nations League A
Germania badge
Germania
GER
1
Olanda badge
Olanda
OLA
0
FIN
UEFA Nations League A
Olanda badge
Olanda
OLA
2
Germania badge
Germania
GER
2
FIN
Amichevoli
Germania badge
Germania
GER
2
Olanda badge
Olanda
OLA
1
FIN
Amichevoli
Olanda badge
Olanda
OLA
1
Germania badge
Germania
GER
1
FIN
7Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

Germania-Olanda: le classifiche

Grp. 2

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
OlandaOlandaOLA
6330145+912
D
V
V
D
V
2
GreciaGreciaGRE
6231510-59
D
S
D
D
V
3
GermaniaGermaniaGER
623163+39
D
V
D
V
S
4
SerbiaSerbiaSER
6015411-71
D
S
S
S
S
Championship Playoff
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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