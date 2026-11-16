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Germania-Olanda: orario d'inizio

UEFA Nations League A - Game Week 6 16 nov 2026 - 14:45 Olympiastadion

All'Olympiastadion di Berlino va in scena la decisiva sfida finale del girone di UEFA Nations League A: la Germania ospita l'Olanda in un incontro che stabilirà chi accederà ai quarti di finale.

La nazionale tedesca arriva a questo confronto con grande fiducia. Dopo il convincente successo per 3-1 a Belgrado contro la Serbia, Jürgen Klopp ha esortato i suoi giocatori a considerare finalmente la propria qualità come un dato acquisito. Con otto punti nel girone, la Germania ha il destino nelle proprie mani.

Florian Wirtz è stato il protagonista assoluto a Belgrado: ha segnato il gol del 2-0 e diretto il gioco con una naturalezza che ha entusiasmato Klopp. Brajan Gruda ha firmato la terza rete, sottolineando quanto sia ormai profonda la rosa tedesca.

L'Olanda arriva dopo una serata storica ad Amsterdam. Il 7-0 contro la Grecia ha eguagliato la vittoria più larga nella storia della Nations League: Tijjani Reijnders ha segnato tre volte nell'arco di 21 minuti ed è stato semplicemente inarrestabile.

In poco tempo Xavi Hernández ha trasformato gli Oranje in una squadra capace di smontare sistematicamente gli avversari. Joey Veerman e Frenkie de Jong hanno formato a centrocampo una coppia che molti ritenevano incompatibile: ad Amsterdam hanno smentito tutti gli scettici.

Donyell Malen ha interrotto il suo digiuno di gol in nazionale con la settima rete della serata e ha poi parlato dell'intenso lavoro svolto sui video insieme all'allenatore. L'Olanda arriva con slancio, fiducia e una chiarezza tattica che metterà la Germania di fronte a veri interrogativi.

Di seguito tutte le informazioni sulla diretta TV, lo streaming e l'orario d'inizio.

I temi della settimana: cos'è successo a Germania e Olanda?

La Germania arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell'ultima sfida la nazionale tedesca ha vinto 3-1 in trasferta contro la Serbia, dopo lo 0-0 con la Grecia. Complessivamente, in queste cinque partite la Germania ha segnato quattro gol e ne ha subiti due.

L'Olanda è in forma smagliante: quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite. L'ultima gara è stata il 7-0 contro la Grecia; in precedenza la squadra aveva battuto due volte la Serbia e pareggiato 1-1 con la Germania. In cinque incontri gli Oranje hanno segnato 13 gol e ne hanno subiti soltanto quattro.

Germania-Olanda: formazioni

Germania-Olanda: stato di forma

Germania-Olanda: precedenti

Germania-Olanda: le classifiche