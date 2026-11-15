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Germania-Olanda: orario del calcio d'inizio

UEFA Nations League A - Game Week 6 16 nov 2026 - 14:45 Olympiastadion

All'Olympiastadion di Berlino va in scena la decisiva sfida conclusiva del girone di UEFA Nations League A: la Germania ospita l'Olanda in un confronto che deciderà l'accesso ai quarti di finale.

La nazionale tedesca arriva a questo appuntamento con grande fiducia. Dopo il convincente successo per 3-1 a Belgrado contro la Serbia, Jürgen Klopp ha invitato la squadra a considerare finalmente la propria qualità come un dato acquisito. Con otto punti nel girone, la Germania ha il destino nelle proprie mani.

Florian Wirtz è stato il grande protagonista a Belgrado: ha segnato il 2-0 e diretto il gioco con una facilità che ha entusiasmato Klopp. Brajan Gruda ha firmato il terzo goal, confermando quanto sia ormai profonda la rosa della Germania.

L'Olanda arriva dopo una serata storica ad Amsterdam. Il 7-0 contro la Grecia ha eguagliato la vittoria più larga nella storia della Nations League: Tijjani Reijnders ha segnato tre volte nell'arco di 21 minuti ed è stato semplicemente inarrestabile.

In poco tempo Xavi Hernández ha trasformato gli Oranje in una squadra capace di smontare sistematicamente gli avversari. Joey Veerman e Frenkie de Jong hanno formato a centrocampo una coppia che molti ritenevano incompatibile: ad Amsterdam hanno smentito tutti gli scettici.

Donyell Malen ha interrotto il suo digiuno di goal a livello internazionale segnando la settima rete della serata e ha poi parlato dell'intenso lavoro sui video svolto con l'allenatore. L'Olanda arriva con slancio, fiducia e una chiarezza tattica che metterà la Germania di fronte a problemi concreti.

Di seguito tutte le informazioni sulla diretta TV, sullo streaming e sull'orario del calcio d'inizio.

I temi della settimana: cos'è successo a Germania e Olanda?

La Germania si presenta a questa partita con un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell'ultima ha vinto 3-1 in trasferta contro la Serbia, dopo aver pareggiato 0-0 con la Grecia. Nel complesso, la Germania ha segnato quattro goal e ne ha subiti due in queste cinque partite.

L'Olanda è in forma smagliante: quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite. L'impegno più recente è stato il 7-0 contro la Grecia; in precedenza, la squadra aveva battuto due volte la Serbia e ottenuto un pareggio per 1-1 contro la Germania. In cinque partite gli Oranje hanno segnato 13 volte e subito soltanto quattro goal.

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