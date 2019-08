Galliani manda in orbita il Monza: "In Serie A in 24 mesi"

Il Monza ha eliminato il Benevento e si è guadagnato la possibilità di sfidare la Fiorentina in Coppa Italia: grande fiducia per il futuro.

eliminato e passo avanti in Coppa , per un match di lusso. Il, infatti, se la vedrà con la nel terzo turno eliminatorio. C'è entusiasmo in città, sopratutto per il desiderio della società di andare oltre i playoff in questa stagione ed agguantare la Serie B.

Non solo la B, visto che l'idea principale del Monza è quella di agguantare la per la prima volta nella sua storia già nel 2021. Un piano iniziato dal calciomercato e che continuerà nella prossima stagione con il campionato di Serie C, doo i playoff della passata stagione.

Adriano Galliani, entrato a far parte del Monza nel 2018, è fiducioso:

"Questo Monza è forte, l’abbiamo costruito per andare in serie A in 24 mesi. Ora andremo a Firenze per un’altra grande partita. Io ci sarò, spero che ci siano anche tanti tifosi biancorossi".

Le dichiarazioni rilasciate a Monza-news.it, evidenziano come l'ex dirigente protagonista del di Berlusconi creda tantissimo nella doppia promozione della squadra lombarda in B prima e in A poi tra il 2020 e il 2021.

Intanto per la squadra di Brocchi ci sarà la prestigiosa sfida al Franchi contro la Fiorentina, poi sarà la volta del campionato e della scalata verso i piani alti della C prima e della B poi. Parola al campo.