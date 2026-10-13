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Stefano Silvestri

Formazioni ufficiali Villarreal-Napoli: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Champions League
Villarreal vs Napoli
Villarreal
Napoli

Il Napoli cerca riscatto in Europa dopo la sconfitta dell'esordio contro l'Arsenal e sfida il Villarreal: le scelte di formazione di Inigo Perez e Massimiliano Allegri.

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Formazioni Villarreal - Napoli

4-4-2
Villarreal crest
Villarreal
VIL
page.match.formation.title
Napoli crest
Napoli
NAP
3-4-2-1
L. JuniorL. JuniorS. MourinoS. MourinoR. VeigaR. Veigateam-logoC. RomeroP. NavarroP. NavarroP. GueyeP. GueyeN. SalibaN. SalibaA. MoleiroA. MoleiroS. ComesanaS. ComesanaG. MorenoG. MorenoG. MikautadzeG. MikautadzeV. Milinkovic-SavicV. Milinkovic-SavicB. BadiashileB. BadiashileA. RrahmaniA. RrahmaniR. MarinR. MarinB. GilmourB. GilmourG. Di LorenzoG. Di LorenzoG. NascimentoG. NascimentoM. PolitanoM. PolitanoS. McTominayS. McTominayK. De BruyneK. De BruyneR. HoejlundR. Hoejlund
Napoli crest
Napoli
NAP
4-4-2
Villarreal

Formazione titolare

Napoli

Panchina

Allenatore

  • I. Perez
  • M. Allegri


La sconfitta dell'esordio contro l'Arsenal appartiene al passato, ma al contempo è ancora ben presente nella mente di tutti a Napoli. Ed è per questo che col Villarreal i partenopei già non possono più sbagliare.

Anche gli spagnoli sono stati sconfitti nella gara d'esordio, 2-3 dal Borussia Dortmund. In Liga il Submarino Amarillo occupa invece il nono posto, anche se in coabitazione con diverse altre formazioni.

Allegri vara il 3-5-2 e schiera Giovane, appena reinserito nella Lista UEFA e autore sabato di un assist per De Bruyne, accanto a Hojlund. Politano si riprende il posto a destra a tutta fascia, Di Lorenzo adattato sulla corsia opposta, Spinazzola in panchina. Rifiata anche Lobotka: pronto Gilmour. Accanto a lui lo stesso De Bruyne e McTominay, che torna titolare. In porta, come annunciato dal tecnico, gioca Milinkovic-Savic.

Villarreal guidato in attacco da Gerard Moreno e Mikautadze. In difesa presente l'ex juventino Renato Veiga, mentre in porta gioca Luiz Junior al posto di Gulacsi che non va neppure in panchina per motivi personali.

FORMAZIONI UFFICIALI VILLARREAL-NAPOLI

VILLARREAL (4-4-2): Junior; Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Carlos Romero; Comesana, Pape Gueye, Saliba, Moleiro; Gerard, Mikautadze. All. Inigo Perez

NAPOLI (3-5-2): Milinkovic-Savic; Rafa Marin, Rrahmani, Badiashile; Politano, De Bruyne, Gilmour, McTominay, Di Lorenzo; Giovane, Hojlund. All. Allegri

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Villarreal-Napoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva tv su Sky ai canali Sky Sport Arena e Sky Sport 253. In streaming sarà invece visibile, sempre tramite abbonamento, su NOW. I clienti Sky potranno infine utilizzare l'app SkyGo.

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