Formazioni ufficiali Villarreal-Napoli: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming









La sconfitta dell'esordio contro l'Arsenal appartiene al passato, ma al contempo è ancora ben presente nella mente di tutti a Napoli. Ed è per questo che col Villarreal i partenopei già non possono più sbagliare.

Anche gli spagnoli sono stati sconfitti nella gara d'esordio, 2-3 dal Borussia Dortmund. In Liga il Submarino Amarillo occupa invece il nono posto, anche se in coabitazione con diverse altre formazioni.

Allegri vara il 3-5-2 e schiera Giovane, appena reinserito nella Lista UEFA e autore sabato di un assist per De Bruyne, accanto a Hojlund. Politano si riprende il posto a destra a tutta fascia, Di Lorenzo adattato sulla corsia opposta, Spinazzola in panchina. Rifiata anche Lobotka: pronto Gilmour. Accanto a lui lo stesso De Bruyne e McTominay, che torna titolare. In porta, come annunciato dal tecnico, gioca Milinkovic-Savic.

Villarreal guidato in attacco da Gerard Moreno e Mikautadze. In difesa presente l'ex juventino Renato Veiga, mentre in porta gioca Luiz Junior al posto di Gulacsi che non va neppure in panchina per motivi personali.

Prossime partite VIL Champions League 15:00 NAP Guarda

FORMAZIONI UFFICIALI VILLARREAL-NAPOLI

VILLARREAL (4-4-2): Junior; Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Carlos Romero; Comesana, Pape Gueye, Saliba, Moleiro; Gerard, Mikautadze. All. Inigo Perez

NAPOLI (3-5-2): Milinkovic-Savic; Rafa Marin, Rrahmani, Badiashile; Politano, De Bruyne, Gilmour, McTominay, Di Lorenzo; Giovane, Hojlund. All. Allegri

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Villarreal-Napoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva tv su Sky ai canali Sky Sport Arena e Sky Sport 253. In streaming sarà invece visibile, sempre tramite abbonamento, su NOW. I clienti Sky potranno infine utilizzare l'app SkyGo.



