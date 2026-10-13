Formazioni ufficiali Villarreal-Napoli: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Formazioni Villarreal - Napoli
Formazione titolare
Panchina
Allenatore
- I. Perez
- M. Allegri
La sconfitta dell'esordio contro l'Arsenal appartiene al passato, ma al contempo è ancora ben presente nella mente di tutti a Napoli. Ed è per questo che col Villarreal i partenopei già non possono più sbagliare.
Anche gli spagnoli sono stati sconfitti nella gara d'esordio, 2-3 dal Borussia Dortmund. In Liga il Submarino Amarillo occupa invece il nono posto, anche se in coabitazione con diverse altre formazioni.
Allegri vara il 3-5-2 e schiera Giovane, appena reinserito nella Lista UEFA e autore sabato di un assist per De Bruyne, accanto a Hojlund. Politano si riprende il posto a destra a tutta fascia, Di Lorenzo adattato sulla corsia opposta, Spinazzola in panchina. Rifiata anche Lobotka: pronto Gilmour. Accanto a lui lo stesso De Bruyne e McTominay, che torna titolare. In porta, come annunciato dal tecnico, gioca Milinkovic-Savic.
Villarreal guidato in attacco da Gerard Moreno e Mikautadze. In difesa presente l'ex juventino Renato Veiga, mentre in porta gioca Luiz Junior al posto di Gulacsi che non va neppure in panchina per motivi personali.
FORMAZIONI UFFICIALI VILLARREAL-NAPOLI
VILLARREAL (4-4-2): Junior; Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Carlos Romero; Comesana, Pape Gueye, Saliba, Moleiro; Gerard, Mikautadze. All. Inigo Perez
NAPOLI (3-5-2): Milinkovic-Savic; Rafa Marin, Rrahmani, Badiashile; Politano, De Bruyne, Gilmour, McTominay, Di Lorenzo; Giovane, Hojlund. All. Allegri
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