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Serie A
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Stadio Pierluigi Penzo
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Stefano Silvestri

Formazioni Venezia-Napoli: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Venezia vs Napoli
Venezia
Napoli
Serie A

Esordio per Nicola sulla panchina del Venezia, mentre il Napoli vuole rialzarsi dopo il ko in Champions col Villarreal: le formazioni dell'anticipo.

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Probabili formazioni Venezia - Napoli

3-5-2
Venezia crest
Venezia
VEN
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Napoli crest
Napoli
NAP
3-4-2-1
F. StankovicF. StankovicR. HalhalR. HalhalJ. JesusJ. JesusJ. SchingtienneJ. SchingtienneS. SohmS. SohmK. PerezK. PerezT. BasicT. BasicA. HainautA. HainautR. HapsR. HapsJ. YeboahJ. YeboahA. AdamsA. AdamsA. MeretA. MeretA. RrahmaniA. RrahmaniR. MarinR. MarinB. BadiashileB. BadiashileS. McTominayS. McTominayG. Di LorenzoG. Di LorenzoB. GilmourB. GilmourN. LangN. LangS. LobotkaS. LobotkaL. SpinazzolaL. SpinazzolaL. LuccaL. Lucca
Napoli crest
Napoli
NAP
3-5-2
Venezia

Formazione titolare

Napoli

Allenatore

  • D. Nicola
  • M. Allegri

Il ko in Champions League contro il Villarreal fa ancora male, ma il Napoli non ha tempo per guardarsi alle spalle: il presente e il futuro immediato si chiamano Venezia, squadra ancor più in difficoltà rispetto agli azzurri.

I lagunari hanno appena cambiato allenatore, affidandosi al "taumaturgo" Davide Nicola dopo aver perso tutte e sei le prime giornate di campionato: l'ex tecnico della Cremonese ha preso il posto di Giovanni Stroppa, l'artefice della promozione in Serie A.

Venezia con la confermata coppia d'attacco Yeboah-Adams, mentre a sinistra dovrebbe essere Haps a prendere il posto dell'infortunato Correia: l'ex genoano è in vantaggio su Sagrado. In difesa pronto Schingtienne: a fargli posto sarà uno tra Halhal e Moreno.

Lucca pronto a partire dall'inizio nel Napoli: rifiata Hojlund, inizialmente in panchina. Fuori anche De Bruyne: la coppia di centrocampo dovrebbe essere formata da Gilmour e Lobotka. In difesa è pronto Beukema, favorito su Rafa Marin.

Prossime partite
VEN

VEN

Serie A

17 ott 2026

NAP

NAP

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA-NAPOLI

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Juan Jesus, Moreno; Hainaut, Kike Perez, Basic, Sohm, Haps; Adams, Yeboah. All. Nicola

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, Gilmour, Lobotka, Spinazzola; Giovane, McTominay; Lucca. All. Allegri

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Venezia-Napoli si giocherà al Penzo di Venezia alle 15 di sabato 17 ottobre e sarà trasmessa in esclusiva da DAZN: gara visibile sia scaricando l'app della piattaforma che accedendo al sito ufficiale. I clienti sia di DAZN che di Sky possono attivare DAZN 1, al canale numero 214 di Sky.


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