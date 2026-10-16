Formazioni Venezia-Napoli: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming





Il ko in Champions League contro il Villarreal fa ancora male, ma il Napoli non ha tempo per guardarsi alle spalle: il presente e il futuro immediato si chiamano Venezia, squadra ancor più in difficoltà rispetto agli azzurri.

I lagunari hanno appena cambiato allenatore, affidandosi al "taumaturgo" Davide Nicola dopo aver perso tutte e sei le prime giornate di campionato: l'ex tecnico della Cremonese ha preso il posto di Giovanni Stroppa, l'artefice della promozione in Serie A.

Venezia con la confermata coppia d'attacco Yeboah-Adams, mentre a sinistra dovrebbe essere Haps a prendere il posto dell'infortunato Correia: l'ex genoano è in vantaggio su Sagrado. In difesa pronto Schingtienne: a fargli posto sarà uno tra Halhal e Moreno.

Lucca pronto a partire dall'inizio nel Napoli: rifiata Hojlund, inizialmente in panchina. Fuori anche De Bruyne: la coppia di centrocampo dovrebbe essere formata da Gilmour e Lobotka. In difesa è pronto Beukema, favorito su Rafa Marin.

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PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA-NAPOLI

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Juan Jesus, Moreno; Hainaut, Kike Perez, Basic, Sohm, Haps; Adams, Yeboah. All. Nicola

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, Gilmour, Lobotka, Spinazzola; Giovane, McTominay; Lucca. All. Allegri

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Venezia-Napoli si giocherà al Penzo di Venezia alle 15 di sabato 17 ottobre e sarà trasmessa in esclusiva da DAZN: gara visibile sia scaricando l'app della piattaforma che accedendo al sito ufficiale. I clienti sia di DAZN che di Sky possono attivare DAZN 1, al canale numero 214 di Sky.







