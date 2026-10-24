Formazioni Udinese-Milan: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Una squadra in crisi nerissima, un'altra in emergenza totale. Così Udinese e Milan si preparano al posticipo domenicale dell'ottava giornata di Serie A, gara che le metterà di fronte al Bluenergy Stadium.

L'Udinese ha disputato contro il Lecce la sua peggior partita stagionale, perdendo 3-0 in casa e venendo contestata dal proprio pubblico: quinto ko di fila in campionato per la squadra di Kosta Runjaic, che però non è stato esonerato dalla dirigenza friulana.

Anche il Milan è reduce da uno 0-3 al passivo, ma in Europa League contro il Bournemouth. La squadra di Amorim è però in difficoltà soprattutto per i tanti infortuni, gli ultimi quelli di Rabiot, Moreira e Gila.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-MILAN

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L'Udinese ritrova Zaniolo, che però va in panchina: di nuovo titolare Chakvetadze, in coppia con Ekkelenkamp e alle spalle del centravanti Davis. Out Alaba, che si è fatto male nella gara d'esordio in Serie A contro il Lecce: in difesa uno tra Abankwah ed Ebosse affiancherà Palma e Solet.

Nel Milan ha recuperato Gonçalo Ramos, che guiderà l'attacco: alle sue spalle Pulisic e probabilmente Cisse, favorito su Loftus-Cheek. Moreira e Rabiot, come detto, sono invece out. Fuori pure Chukwueze oltre a Saelemaekers, motivo per cui sarà Hutchinson ad agire a destra, con uno tra Bartesaghi ed Estupinan sulla corsia opposta. In difesa Tomori va verso l'esordio da titolare in Serie A in questa stagione: prenderà il posto dell'altro infortunato Gila.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Palma, Solet, Ebosse; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Ekkelenkamp, Chakvetadze; Davis. All. Runjaic

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Hutchinson, Musah, Modric, Estupinan; Pulisic, Cisse; Ramos. All Amorim

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Udinese-Milan è un'esclusiva DAZN e sarà dunque visibile in diretta streaming o scaricando l'app, o accedendo al sito ufficiale del broadcaster, sempre tramite abbonamento. Gli abbonati sia a DAZN che a Sky potranno inoltre seguire la partita anche attivando DAZN 1, al canale numero 214 di Sky.







