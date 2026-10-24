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Rabiot MilanGetty Images
Stefano Silvestri

Pioggia di infortuni al Milan: Rabiot, Moreira e Gila vanno ko, saltano tutti l'Udinese

Serie A
Milan
Udinese vs Milan
Udinese

Vigilia clamorosamente complicata per Amorim, che perde tre giocatori in un colpo solo: Rabiot, Moreira e Gila sono tutti indisponibili per il posticipo di Udine.

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Tre infortuni in un colpo solo. Se il Milan guarda alla trasferta di Udine come un modo per dimenticare il Bournemouth, la vigilia non è la migliore possibile. Anzi.

In tre, appunto, si sono fatti male a 24 ore circa dalla gara del Bluenergy Stadium: Ruben Amorim ha perso in un colpo solo Adrien Rabiot, Diego Moreira e Mario Gila. Tre titolari, o potenziali tali.

I tre giocatori sono tutti indisponibili per la gara che il Milan disputerà domani sera a Udine, in posticipo, con calcio d'inizio alle 20.45.


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  • L'INFORTUNIO DI RABIOT

    Rabiot si è fermato a causa di un affaticamento muscolare, precisamente al polpaccio destro. E, come detto, non sarà a disposizione di Amorim per la trasferta contro l'Udinese.

    Andranno ora compresi i tempi di recupero dell'ex centrocampista di Juventus e Marsiglia, con particolare riferimento alle prossime sfide di campionato: quella infrasettimanale contro il Bologna, ma soprattutto il derby di sabato prossimo contro l'Inter.

  • L'INFORTUNIO DI MOREIRA

    Per quanto riguarda Diego Moreira, anche lui salterà la partita contro l'Udinese a causa di un affaticamento: in questo caso al flessore sinistro, però.

    Sono ore di apprensione nell'ambiente rossonero anche per le condizioni dell'esterno belga, protagonista in questo avvio di stagione. Anche qui, nel mirino c'è soprattutto un derby contro l'Inter che Moreira non sa ancora se potrà disputare o meno.

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  • L'INFORTUNIO DI GILA

    A chiudere il trittico di infortunati è Mario Gila: l'ex difensore della Lazio a differenza dei due compagni non ha rimediato un infortunio muscolare, bensì un'infiammazione da sovraccarico alla caviglia sinistra.

    Gila non sarà a disposizione per la partita contro l'Udinese, ma proverà a recuperare per le successive: di nuovo, Amorim spera di riavere anche lui per la stracittadina di sabato prossimo contro l'Inter.

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  • GLI ALTRI ASSENTI

    Gli infortuni di Rabiot, Moreira e Gila vanno ad aggiungersi alle assenze con cui il Milan già stava facendo i conti: quelle di Matteo Gabbia, di Alexis Saelemaekers e di Samuel Chukwueze.

    Il centrale italiano tornerà solo nel 2027 a causa di una lesione al flessore, stesso discorso per l'esterno belga che è stato operato a una caviglia. Più brevi i tempi di recupero del nigeriano, che però salterà le prossime partite, derby compreso.

    Ha invece recuperato dal proprio infortunio Gonçalo Ramos, già tornato in gruppo: lui sì sarà in campo a Udine, con ogni probabilità con addosso una maglia da titolare.

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