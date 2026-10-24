Pioggia di infortuni al Milan: Rabiot, Moreira e Gila vanno ko, saltano tutti l'Udinese

Gli infortuni di Rabiot, Moreira e Gila vanno ad aggiungersi alle assenze con cui il Milan già stava facendo i conti: quelle di Matteo Gabbia, di Alexis Saelemaekers e di Samuel Chukwueze.

Il centrale italiano tornerà solo nel 2027 a causa di una lesione al flessore, stesso discorso per l'esterno belga che è stato operato a una caviglia. Più brevi i tempi di recupero del nigeriano, che però salterà le prossime partite, derby compreso.

Ha invece recuperato dal proprio infortunio Gonçalo Ramos, già tornato in gruppo: lui sì sarà in campo a Udine, con ogni probabilità con addosso una maglia da titolare.