Pioggia di infortuni al Milan: Rabiot, Moreira e Gila vanno ko, saltano tutti l'Udinese

Tre infortuni in un colpo solo. Se il Milan guarda alla trasferta di Udine come un modo per dimenticare il Bournemouth, la vigilia non è la migliore possibile. Anzi.
In tre, appunto, si sono fatti male a 24 ore circa dalla gara del Bluenergy Stadium: Ruben Amorim ha perso in un colpo solo Adrien Rabiot, Diego Moreira e Mario Gila. Tre titolari, o potenziali tali.
I tre giocatori sono tutti indisponibili per la gara che il Milan disputerà domani sera a Udine, in posticipo, con calcio d'inizio alle 20.45.
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