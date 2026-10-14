Formazioni Salisburgo-Milan: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Il Milan torna in campo per la seconda giornata della fase campionato di Europa League in casa del Salisburgo.

I rossoneri cercano la prima vittoria nella competizione dopo la sconfitta subita al debutto contro il Benfica anche per non complicare già il loro cammino europeo.

Ha iniziato bene invece il Salisburgo, che nella prima giornata ha vinto per 0-1 in casa del Levski Sofia e occupa il secondo posto nel campionato austriaco dietro il Rapid Vienna.

PROBABILI FORMAZIONI SALISBURGO-MILAN

Prossime partite SAL Europa League 12:45 MIL Guarda

Out gli infortunati Gabbia e Saelemaekers, in difesa Amorim potrebbe concedere un'occasione a Tomori mentre sulla destra dovrebbe agire Diego Moreira anche perché Chukwueze non è al meglio. Ballottaggio tra Estupinan e Bartesaghi dall'altra parte. Maglia da titolare per Cisse con Pulisic alle spalle di Camarda, alla prima da titolare in stagione.

Nelle file degli austriaci occhi puntati su Lindstrom. L'ex Napoli dovrebbe agire nei tre dietro l'unica punta Konatè.

SALISBURGO (4-2-3-1): Früchtl; Lainer, Boma, Drexler, Schmid; Barry, Krätzig; Lindstrøm, Kitano, Vertessen; Konaté. All. Röhl.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, Tomori, Pavlović; Moreira, Rabiot, Modrić, Bartesaghi; Pulisic, Cissé; Camarda. All. Amorim.

DOVE VEDERE SALISBURGO-MILAN IN DIRETTA TV E STREAMING

Salisburgo-Milan, gara valida per la seconda giornata di Europa League, si gioca giovedì 15 ottobre con fischio d'inizio fissato alle ore 18.45. La partita verrà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport. Mentre la diretta streaming della sfida sarà disponibile sia su Sky Go che su NOW.