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Champions League
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Stadio Olimpico, Roma
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Stefano Silvestri

Formazioni Roma-Real Madrid: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Champions League
Roma vs Real Madrid
Roma
Real Madrid

La Roma ospita il Real Madrid dell'ex José Mourinho nella seconda partita della Fase Campionato di Champions League: le formazioni della sfida dell'Olimpico.

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Probabili formazioni Roma - Real Madrid

3-4-2-1
Roma crest
Roma
ROM
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Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
P. GolliniP. GolliniG. ManciniG. ManciniM. HermosoM. HermosoE. N'DickaE. N'Dickateam-logoWesleyM. de RoonM. de RoonD. RenschD. RenschM. SouleM. SouleP. DybalaP. DybalaM. KoneM. KoneD. MalenD. MalenT. CourtoisT. CourtoisM. CucurellaM. CucurellaI. KonateI. KonateD. HuijsenD. HuijsenD. DumfriesD. DumfriesJ. BellinghamJ. BellinghamA. TchouameniA. TchouameniA. GulerA. GulerF. ValverdeF. ValverdeVinicius JuniorVinicius JuniorK. MbappeK. Mbappe
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
3-4-2-1
Roma

Formazione titolare

Real Madrid

Allenatore

  • G. Gasperini
  • J. Mourinho

Roma-Real Madrid sarà la notte del ritorno nella Capitale di José Mourinho, ma in palio ci sono pur sempre tre punti importantissimi. Sia per i giallorossi che per gli spagnoli.

La Roma ha iniziato tutto sommato bene la Fase Campionato di Champions League, pareggiando in casa del Fenerbahçe. Pur soffrendo, il Real ha invece conquistato i tre punti contro l'Inter.

Roma con Malen, che sconterà la squalifica per il rosso di Como in campionato, centravanti: alle sue spalle Dybala e uno tra Soulé e Pellegrini, con Mora in ritardo. Mancherà ancora Cristante, con De Roon pronto nuovamente a sostituirlo in coppia con Koné. Dietro dovrebbe toccare di nuovo a Ndicka, con Balerdi in panchina.

Real Madrid con Mbappé punta e alle sue spalle Arda Guler, Bellingham e uno tra Diomande e Vinicius, espulso nel weekend contro il Villarreal. In difesa torna l'ex Huijsen, che ha scontato la squalifica post rosso con l'Atletico Madrid. A sinistra si rivede Cucurella, sulla corsia opposta duello tra Dumfries e Alexander-Arnold.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-REAL MADRID

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, De Roon, Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. All. Gasperini

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konaté, Rudiger, Cucurella; Tchouameni, Valverde; Arda Guler, Bellingham, Vinicius; Mbappé. All. Mourinho

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Roma-Real Madrid è un'esclusiva Amazon Prime Video e sarà dunque visibile in streaming, tramite abbonamento, scaricando l'app della piattaforma oppure tramite il sito ufficiale. I nuovi iscritti avranno però a disposizione un mese gratuito di prova. Telecronaca di Sandro Piccinini, commento tecnico di Massimo Ambrosini.


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