Formazioni PSG-Barcellona: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Entrambe prime a punteggio pieno dopo due giornate, PSG e Barcellona si sfidano al Parco dei Principi nel match clou del secondo turno di phase league di Champions.
Probabili formazioni Paris Saint-Germain - Barcellona
Luis Enrique deve fare i conti con l'assenza di Nuno Mendes e pensa di schierare Zaire-Emery come terzino sinistro. Per il resto praticamente tutto confermato rispetto alla vittoria contro il Manchester City. Kvaratskhelia favorito su Akliouche per completare il tridente con Dembelé e Doué.
Emergenza difesa per Flick, senza Koundé, Christensen e Eric Garcia. Dovrebbe farcela Martin a giocare al centro della difesa, altrimenti arretrerà ancora Rodri. A fare la punta dovrebbe tornare Raphinha, ma il ballottaggio resta aperto con Gabriel Jesus.
PROBABILI FORMAZIONI PSG-BARCELLONA
PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Zaire-Emery; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Douè, Dembélé, Kvaratschelia. All. Luis Enrique
BARCELLONA (4-2-3-1): Joan Garcia; Cancelo, Cubarsì, Gerard Martìn, Espart; Pedri, Rodri; Yamal, Olmo, Gordon; Raphinha. All. Flick
DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING
Fischio d'inizio alle ore 21 di martedì per PSG-Barcellona, che verrà trasmessa in esclusiva tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 254, oltre che in streaming su NOW per gli abbonati.