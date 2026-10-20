Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Champions League
team-logoParis Saint-Germain
Parc des Princes
team-logoBarcellona
Guarda su NOWGuarda su Sky Sport
Marco Trombetta

Formazioni PSG-Barcellona: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Champions League
Paris Saint-Germain vs Barcellona
Paris Saint-Germain
Barcellona

La super sfida della terza giornata di Champions mette di fronte il PSG e il Barcellona in una finale anticipata: le formazioni della partita e dove vederla in tv.

Pubblicità

Entrambe prime a punteggio pieno dopo due giornate, PSG e Barcellona si sfidano al Parco dei Principi nel match clou del secondo turno di phase league di Champions.


Probabili formazioni Paris Saint-Germain - Barcellona

4-3-3
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
page.match.formation.title
Barcellona crest
Barcellona
BAR
4-2-3-1
M. SafonovM. SafonovA. HakimiA. HakimiW. PachoW. PachoMarquinhosMarquinhosW. Zaire-EmeryW. Zaire-EmeryVitinhaVitinhaJ. NevesJ. NevesF. RuizF. RuizD. DoueD. DoueK. KvaratskheliaK. KvaratskheliaO. DembeleO. DembeleJ. GarciaJ. GarciaG. MartinG. MartinJ. CanceloJ. CanceloP. CubarsiP. CubarsiX. EspartX. EspartL. YamalL. YamalPedriPedriRodriRodriA. GordonA. GordonF. LopezF. LopezRaphinhaRaphinha
Barcellona crest
Barcellona
BAR
4-3-3
Paris Saint-Germain

Formazione titolare

Barcellona

Allenatore

  • Luis Enrique
  • H. Flick

Luis Enrique deve fare i conti con l'assenza di Nuno Mendes e pensa di schierare Zaire-Emery come terzino sinistro. Per il resto praticamente tutto confermato rispetto alla vittoria contro il Manchester City. Kvaratskhelia favorito su Akliouche per completare il tridente con Dembelé e Doué.

Emergenza difesa per Flick, senza Koundé, Christensen e Eric Garcia. Dovrebbe farcela Martin a giocare al centro della difesa, altrimenti arretrerà ancora Rodri. A fare la punta dovrebbe tornare Raphinha, ma il ballottaggio resta aperto con Gabriel Jesus.

PROBABILI FORMAZIONI PSG-BARCELLONA

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Zaire-Emery; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Douè, Dembélé, Kvaratschelia. All. Luis Enrique

BARCELLONA (4-2-3-1): Joan Garcia; Cancelo, Cubarsì, Gerard Martìn, Espart; Pedri, Rodri; Yamal, Olmo, Gordon; Raphinha. All. Flick

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Fischio d'inizio alle ore 21 di martedì per PSG-Barcellona, che verrà trasmessa in esclusiva tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 254, oltre che in streaming su NOW per gli abbonati.

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google