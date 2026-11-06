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Serie A
team-logoParma Calcio 1913
Stadio Ennio Tardini
team-logoBologna
Guarda su DAZN
Stefano Silvestri

Formazioni Parma-Bologna: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Parma Calcio 1913 vs Bologna
Parma Calcio 1913
Bologna
Serie A

Parma e Bologna si sfidano in un derby emiliano tra due formazioni vincenti nello scorso turno: le scelte di formazione di Alberto Gilardino e Raffaele Palladino.

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Probabili formazioni Parma Calcio 1913 - Bologna

3-5-2
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
Formazione
Bologna crest
Bologna
BOL
3-4-3
G. DaffaraG. DaffaraE. Del PratoE. Del PratoA. N'DiayeA. N'DiayeM. TroiloM. TroiloV. SierroV. SierroG. FabbianG. FabbianS. BritschgiS. BritschgiM. KeitaM. KeitaE. ValeriE. ValeriD. RomeroD. Romeroteam-logoS. LontaniL. SkorupskiL. SkorupskiN. CasaleN. CasaleM. DarmianM. DarmianA. TheateA. TheateJ. MirandaJ. MirandaM. AmondarainM. AmondarainL. FergusonL. FergusonT. PobegaT. PobegaF. BernardeschiF. BernardeschiN. CambiaghiN. CambiaghiJ. OdgaardJ. Odgaard
Bologna crest
Bologna
BOL
3-5-2
Parma Calcio 1913

Formazione titolare

Bologna

Allenatore

  • A. Gilardino
  • R. Palladino

Al Tardini va in scena il derby emiliano. Parma e Bologna si sfidano con un morale positivo dopo aver conquistato entrambe i tre punti nel turno precedente.

La squadra degli ex - da calciatori - Alberto Gilardino e Raffaele Palladino hanno vinto rispettivamente contro l'Atalanta e il Monza. E ora sperano di trovare continuità dopo un avvio di stagione non semplice.

Gilardino dovrebbe cambiare poco o nulla rispetto all'undici che ha trionfato a Bergamo, anche se Romero spera di tornare titolare, o con o al posto di Touré. Confermato il baby Lontani. Sempre out Bernabé.

Bologna con Odgaard centravanti al posto del sempre indisponibile Piccoli. Bernardeschi avanti su Orsolini, Mbangula se la gioca con Cambiaghi. Darmian dovrebbe riprendersi una maglia.

Prossime partite
PAR

PAR

Serie A

07 nov 2026

BOL

BOL

PROBABILI FORMAZIONI PARMA-BOLOGNA

PARMA (3-4-2-1): Daffara; Delprato, Troilo, Diego Carlos; Britschgi, Keita, Sierro, Valeri; Fabbian, Lontani; Touré. All. Gilardino

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Odgaard. All. Palladino

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Parma-Bologna è un'esclusiva DAZN e si vedrà in diretta sulla piattaforma o scaricando l'app o accedendo al sito ufficiale. I clienti sia di DAZN che di Sky, inoltre, potranno seguire la partita anche attivando DAZN 1, al canale numero 214 del satellite.

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