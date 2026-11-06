Formazioni Parma-Bologna: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Probabili formazioni Parma Calcio 1913 - Bologna
Formazione titolare
Allenatore
- A. Gilardino
- R. Palladino
Al Tardini va in scena il derby emiliano. Parma e Bologna si sfidano con un morale positivo dopo aver conquistato entrambe i tre punti nel turno precedente.
La squadra degli ex - da calciatori - Alberto Gilardino e Raffaele Palladino hanno vinto rispettivamente contro l'Atalanta e il Monza. E ora sperano di trovare continuità dopo un avvio di stagione non semplice.
Gilardino dovrebbe cambiare poco o nulla rispetto all'undici che ha trionfato a Bergamo, anche se Romero spera di tornare titolare, o con o al posto di Touré. Confermato il baby Lontani. Sempre out Bernabé.
Bologna con Odgaard centravanti al posto del sempre indisponibile Piccoli. Bernardeschi avanti su Orsolini, Mbangula se la gioca con Cambiaghi. Darmian dovrebbe riprendersi una maglia.
PROBABILI FORMAZIONI PARMA-BOLOGNA
PARMA (3-4-2-1): Daffara; Delprato, Troilo, Diego Carlos; Britschgi, Keita, Sierro, Valeri; Fabbian, Lontani; Touré. All. Gilardino
BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Odgaard. All. Palladino
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