Formazioni Napoli-Roma: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Sale l'attesa per il big-match dell'ottava giornata di Serie A che mette di fronte Napoli e Roma.

La squadra di Allegri ha un assoluto bisogno di fare punti in campionato dopo la sconfitta subita a Venezia nell'ultimo turno. Gli azzurri hanno fin qui raccolto appena dieci punti in sette partite.

Sta facendo decisamente meglio la Roma, ancora imbattuta in Serie A e terza in classifica con diciassette punti, appena due in meno di Inter e Lazio

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-ROMA

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Tanti dubbi di formazione per Allegri con Rrhamani favorito su Badiashile in difesa, Olvera dovrebbe vincere il ballottaggio con Spinazzola sulla sinistra. A centrocampo rientra Lobotka con De Bruyne e McTominay. In attacco possibile occasione per Giovane nel tridente.

Gasperini non ha a disposizione Pellegrini e Dybala infortunati, alle spalle di Malen quindi giocheranno Soulè e Rodrigo mora. A centrocampo verso la conferma Pisilli accanto a De Roon. Lulli titolare sulla destra. In difesa rientrano Mancini e Ndicka dal 1'.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera; De Bruyne, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Giovane. All. Allegri

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, De Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Mora; Malen. All. Gasperini

DOVE VEDERE NAPOLI-ROMA IN DIRETTA TV E STREAMING

Napoli-Roma, anticipo dell'ottava giornata di Serie A, si gioca sabato 24 ottobre allo stadio 'Diego Armando Maradona' con fischio d'inizio fissato alle ore 18.00. La gara verrà trasmessa in diretta tv e streaming e in esclusiva su DAZN. Per vederla dunque bisognerà collegarsi all'app tramite dispositivi mobili o sulla smart tv.