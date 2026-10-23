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Serie A
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Diego Armando Maradona
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Lelio Donato

Formazioni Napoli-Roma: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Serie A
Napoli vs Roma
Napoli
Roma

Il big-match dell'ottava giornata si gioca al 'Maradona' dove il Napoli ospita la Roma nell'anticipo: le ultime sulle formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

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Sale l'attesa per il big-match dell'ottava giornata di Serie A che mette di fronte Napoli e Roma.

Probabili formazioni Napoli - Roma

4-3-3
Napoli crest
Napoli
NAP
page.match.formation.title
Roma crest
Roma
ROM
3-4-2-1
A. MeretA. MeretM. OliveraM. OliveraG. Di LorenzoG. Di LorenzoB. BadiashileB. BadiashileR. MarinR. MarinS. McTominayS. McTominayS. LobotkaS. LobotkaK. De BruyneK. De BruyneR. HoejlundR. HoejlundN. LangN. LangM. PolitanoM. PolitanoP. GolliniP. GolliniG. ManciniG. ManciniM. HermosoM. HermosoE. N'DickaE. N'DickaB. CristanteB. Cristanteteam-logoWesleyN. PisilliN. Pisilliteam-logoE. LulliM. de RoonM. de RoonM. SouleM. SouleD. MalenD. Malen
Roma crest
Roma
ROM
4-3-3
Napoli

Formazione titolare

Roma

Allenatore

  • M. Allegri
  • G. Gasperini

La squadra di Allegri ha un assoluto bisogno di fare punti in campionato dopo la sconfitta subita a Venezia nell'ultimo turno. Gli azzurri hanno fin qui raccolto appena dieci punti in sette partite.

Sta facendo decisamente meglio la Roma, ancora imbattuta in Serie A e terza in classifica con diciassette punti, appena due in meno di Inter e Lazio

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-ROMA

Prossime partite
NAP

NAP

Serie A

24 ott 2026

ROM

ROM

Tanti dubbi di formazione per Allegri con Rrhamani favorito su Badiashile in difesa, Olvera dovrebbe vincere il ballottaggio con Spinazzola sulla sinistra. A centrocampo rientra Lobotka con De Bruyne e McTominay. In attacco possibile occasione per Giovane nel tridente.

Gasperini non ha a disposizione Pellegrini e Dybala infortunati, alle spalle di Malen quindi giocheranno Soulè e Rodrigo mora. A centrocampo verso la conferma Pisilli accanto a De Roon. Lulli titolare sulla destra. In difesa rientrano Mancini e Ndicka dal 1'.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera; De Bruyne, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Giovane. All. Allegri

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, De Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Mora; Malen. All. Gasperini

DOVE VEDERE NAPOLI-ROMA IN DIRETTA TV E STREAMING

Napoli-Roma, anticipo dell'ottava giornata di Serie A, si gioca sabato 24 ottobre allo stadio 'Diego Armando Maradona' con fischio d'inizio fissato alle ore 18.00. La gara verrà trasmessa in diretta tv e streaming e in esclusiva su DAZN. Per vederla dunque bisognerà collegarsi all'app tramite dispositivi mobili o sulla smart tv.

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