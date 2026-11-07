Formazioni Napoli-Lazio: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

La domenica dell'undicesima giornata di Serie A si apre allo stadio 'Diego Armando Maradona', dove il Napoli ospita la Lazio capolista nel lunch-match.

Il Napoli di Allegri, rimasto a sorpresa in silenzio alla vigilia della gara con l'improvviso annullamento della conferenza stampa già programmata, è reduce da due pesanti sconfitte tra campionato e Champions contro Juventus e Porto.

Al contrario la squadra di Gattuso viaggia sulle ali dell'entusiasmo dopo la vittoria in rimonta contro il Cagliari che gli ha permesso di restare da sola in vetta alla classifica con tre punti di vantaggio sull'Inter.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-LAZIO

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Tantissimi assenti e qualche dubbio per Allegri che dovrebbe schierare Politano e Lang a tutta fascia, in difesa Beukema titolare. A centrocampo tocca a Gilmour visto che De Bruyne dovrebbe agire più avanti alle spalle di Hojlund.

Gattuso ha perso Zaccagni che verrà sostituito da Pinamonti con lo spostamento di Noslin sulla fascia. Tutto confermato a centrocampo, mentre in difesa c'è il dubbio Nuno Tavares: se non ce la fa tocca a Pedraza.

NAPOLI (3-5-2): Meret; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Lang; De Bruyne, Hojlund. All. Allegri

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin. All. Gattuso

DOVE VEDERE NAPOLI-LAZIO IN DIRETTA TV E STREAMING

Napoli-Lazio, gara valida per l'undicesima giornata di Serie A, si gioca domenica 8 novembre allo stadio 'Maradona' con fischio d'inizio alle ore 12.30. La partita verrà trasmessa in diretta streaming e in esclusiva da DAZN, dunque per vederla sarà necessario sottoscrivere un abbonamento e collegarsi all'app tramite dispositivi mobili o smart tv.