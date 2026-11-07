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Serie A
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Lelio Donato

Formazioni Napoli-Lazio: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Serie A
Napoli vs Lazio
Napoli
Lazio

La capolista Lazio ospite di un Napoli in piena crisi nel lunch-match dell'undicesima giornata di Serie A: le ultime sulle formazioni di Allegri e Gattuso, dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

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La domenica dell'undicesima giornata di Serie A si apre allo stadio 'Diego Armando Maradona', dove il Napoli ospita la Lazio capolista nel lunch-match.

Probabili formazioni Napoli - Lazio

3-5-1-1
Napoli crest
Napoli
NAP
Formazione
Lazio crest
Lazio
LAZ
4-3-3
A. MeretA. MeretS. BeukemaS. BeukemaR. MarinR. MarinA. RrahmaniA. RrahmaniK. De BruyneK. De BruyneA. Zambo AnguissaA. Zambo AnguissaS. McTominayS. McTominayB. GilmourB. GilmourM. PolitanoM. PolitanoN. LangN. LangR. HoejlundR. HoejlundC. MandasC. MandasJ. SutaloJ. SutaloO. ProvstgaardO. ProvstgaardA. PedrazaA. PedrazaR. Floriani MussoliniR. Floriani MussoliniD. FrattesiD. FrattesiR. BelahyaneR. BelahyaneK. TaylorK. TaylorA. PinamontiA. PinamontiG. IsaksenG. IsaksenT. NoslinT. Noslin
Lazio crest
Lazio
LAZ
3-5-1-1
Napoli

Formazione titolare

Lazio

Allenatore

  • M. Allegri
  • G. Gattuso

Il Napoli di Allegri, rimasto a sorpresa in silenzio alla vigilia della gara con l'improvviso annullamento della conferenza stampa già programmata, è reduce da due pesanti sconfitte tra campionato e Champions contro Juventus e Porto.

Al contrario la squadra di Gattuso viaggia sulle ali dell'entusiasmo dopo la vittoria in rimonta contro il Cagliari che gli ha permesso di restare da sola in vetta alla classifica con tre punti di vantaggio sull'Inter.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-LAZIO

Prossime partite
NAP

NAP

Serie A

08 nov 2026

LAZ

LAZ

Tantissimi assenti e qualche dubbio per Allegri che dovrebbe schierare Politano e Lang a tutta fascia, in difesa Beukema titolare. A centrocampo tocca a Gilmour visto che De Bruyne dovrebbe agire più avanti alle spalle di Hojlund.

Gattuso ha perso Zaccagni che verrà sostituito da Pinamonti con lo spostamento di Noslin sulla fascia. Tutto confermato a centrocampo, mentre in difesa c'è il dubbio Nuno Tavares: se non ce la fa tocca a Pedraza.

NAPOLI (3-5-2): Meret; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Lang; De Bruyne, Hojlund. All. Allegri

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin. All. Gattuso

DOVE VEDERE NAPOLI-LAZIO IN DIRETTA TV E STREAMING

Napoli-Lazio, gara valida per l'undicesima giornata di Serie A, si gioca domenica 8 novembre allo stadio 'Maradona' con fischio d'inizio alle ore 12.30. La partita verrà trasmessa in diretta streaming e in esclusiva da DAZN, dunque per vederla sarà necessario sottoscrivere un abbonamento e collegarsi all'app tramite dispositivi mobili o smart tv.

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